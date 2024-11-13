https://anlatilaninotesi.com.tr/20241113/baris-manco-heykeline-saldiri-heykelin-kolunu-kirdilar-1090355502.html

Barış Manço heykeline saldırı: Heykelin kolunu kırdılar

Barış Manço heykeline saldırı: Heykelin kolunu kırdılar

Sputnik Türkiye

Kadiköy Ziverbey'de Sanat Parkı'na iki hafta önce konulan ünlü sanatçı Barış Manço'nun heykelinin kolu kimliği belirsiz kişiler tarafından kırıldı. 13.11.2024, Sputnik Türkiye

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türkiye

barış manço

kadıköy

heykel

kadıköy belediyesi

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Türkiye'nin en unutulmaz sanatçıları arasında yer alan Barış Manço'nun Kadıköy Sanat Parkı'nda yer alan heykeli kimliği belirsiz kişilerin saldırısına uğradı. Heykelin kolu kırılırken konuyla ilgili soruşturma başlatıldı. Kadıköy Belediye Başkanlığı ve Müjdat Gezen Sanat Merkezi, Ziverbey'de bulunan Sanat Parkı'na ünlü sanatçı Barış Manço'nun heykelini dikmişti. Yaklaşık iki hafta önce parka konulan heykelin kolu kimliği belirsiz kişiler tarafından kırıldı. Belediye ekipleri, bölgedeki güvenlik kameralarından heykelin kolunu kıranların tespiti için çalışırken, olayla ilgili de soruşturma başlatıldı.

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barış manço, kadıköy, heykel, kadıköy belediyesi