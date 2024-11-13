https://anlatilaninotesi.com.tr/20241113/beyaz-saray-abd-ulusal-guvenligine-yonelik-en-buyuk-tehditleri-acikladi-1090366365.html

Beyaz Saray, ABD ulusal güvenliğine yönelik 'en büyük tehditleri' açıkladı

Beyaz Saray, ABD ulusal güvenliğine yönelik 'en büyük tehditleri' açıkladı

Sputnik Türkiye

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan, ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin Çin ile rekabet, İran tehdidi ve Ukrayna'daki çatışmayı ABD ulusal güvenliğine... 13.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-13T22:49+0300

2024-11-13T22:49+0300

2024-11-13T22:51+0300

dünya

abd

jake sullivan

beyaz saray

çin

iran

ukrayna

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Beyaz Saray danışmanı Jake Sullivan, ABD hükümetinin Çin ile rekabet, İran tehdidi ve Ukrayna'daki çatışmayı ABD ulusal güvenliğine yönelik tehditler olarak gördüğünü açıkladı.Sullivan yaptığı açıklamada, "Stratejik düzeyde bakarsanız, önümüzdeki 10, 20 ve 30 yıl boyunca dünya için belirleyici konu Çin Halk Cumhuriyeti ile ile rekabettir. Daha sonra gelen en acil konular ise İran ile onun vekil gruplarıdır" cümlesini kaydetti.Sullivan brifingde gazetecilere yaptığı açıklamada ayrıca ABD'nin ulusal güvenliğine yönelik tehditler arasında olduğunu iddia ettiği meselelerin arasında Ukrayna'daki çatışmanın ve 'Avrupa güvenliğine yönelik tehdidin' de yer aldığını dile getirdi.

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abd, jake sullivan, beyaz saray, çin, iran, ukrayna