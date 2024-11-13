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Beyaz Saray, ABD ulusal güvenliğine yönelik 'en büyük tehditleri' açıkladı
Beyaz Saray, ABD ulusal güvenliğine yönelik 'en büyük tehditleri' açıkladı
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ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan, ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin Çin ile rekabet, İran tehdidi ve Ukrayna'daki çatışmayı ABD ulusal güvenliğine... 13.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-13T22:49+0300
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Beyaz Saray danışmanı Jake Sullivan, ABD hükümetinin Çin ile rekabet, İran tehdidi ve Ukrayna'daki çatışmayı ABD ulusal güvenliğine yönelik tehditler olarak gördüğünü açıkladı.Sullivan yaptığı açıklamada, "Stratejik düzeyde bakarsanız, önümüzdeki 10, 20 ve 30 yıl boyunca dünya için belirleyici konu Çin Halk Cumhuriyeti ile ile rekabettir. Daha sonra gelen en acil konular ise İran ile onun vekil gruplarıdır" cümlesini kaydetti.Sullivan brifingde gazetecilere yaptığı açıklamada ayrıca ABD'nin ulusal güvenliğine yönelik tehditler arasında olduğunu iddia ettiği meselelerin arasında Ukrayna'daki çatışmanın ve 'Avrupa güvenliğine yönelik tehdidin' de yer aldığını dile getirdi.
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abd, jake sullivan, beyaz saray, çin, iran, ukrayna
abd, jake sullivan, beyaz saray, çin, iran, ukrayna

Beyaz Saray, ABD ulusal güvenliğine yönelik 'en büyük tehditleri' açıkladı

22:49 13.11.2024 (güncellendi: 22:51 13.11.2024)
Jake Sullivan
Jake Sullivan - Sputnik Türkiye, 1920, 13.11.2024
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ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan, ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin Çin ile rekabet, İran tehdidi ve Ukrayna'daki çatışmayı ABD ulusal güvenliğine yönelik başlıca tehditler olarak gördüğünü söyledi.
Beyaz Saray danışmanı Jake Sullivan, ABD hükümetinin Çin ile rekabet, İran tehdidi ve Ukrayna'daki çatışmayı ABD ulusal güvenliğine yönelik tehditler olarak gördüğünü açıkladı.
Sullivan yaptığı açıklamada, "Stratejik düzeyde bakarsanız, önümüzdeki 10, 20 ve 30 yıl boyunca dünya için belirleyici konu Çin Halk Cumhuriyeti ile ile rekabettir. Daha sonra gelen en acil konular ise İran ile onun vekil gruplarıdır" cümlesini kaydetti.
Sullivan brifingde gazetecilere yaptığı açıklamada ayrıca ABD'nin ulusal güvenliğine yönelik tehditler arasında olduğunu iddia ettiği meselelerin arasında Ukrayna'daki çatışmanın ve 'Avrupa güvenliğine yönelik tehdidin' de yer aldığını dile getirdi.
Sergey Lavrov - Sputnik Türkiye, 1920, 13.11.2024
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Lavrov: ABD’nin yeni yönetimi Ukrayna'daki durumu kontrol etme çabalarını sürdürecek
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