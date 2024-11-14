https://anlatilaninotesi.com.tr/20241114/ataturk-gorseline-basan-yabanci-uyruklu-zanli-tutuklandi-1090407884.html

Atatürk görseline basan yabancı uyruklu zanlı tutuklandı

Atatürk görseline basan yabancı uyruklu zanlı tutuklandı

Sputnik Türkiye

Antalya'da bir işletmede Mustafa Kemal Atatürk görselinin bulunduğu etiketi yere atan ve ayağıyla etiketin üzerine basan yabancı uyruklu kişi tutuklandı. 14.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-14T19:08+0300

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türkiye

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antalya valiliği

emniyet

mustafa kemal atatürk

tutuklama

yabancı

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Antalya Valiliği'nden yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerimim 13 Kasım'da bazı basın yayın organlarında yer alan "Antalya'da Atatürk görseline çirkin saldırı" haberi üzerine şüphelinin yakalanması için çalışma başlattığı belirtilmişti.Saldırının Muratpaşa ilçesi Güzeloba Mahallesi'nde bir iş yerinde 12 Kasım'da yabancı uyruklu A.A. tarafından gerçekleştirildiği tespit belirtilmiş ve şüpheli A.A. aynı gün düzenlenen operasyonla yakalanmıştı.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, 'Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar' kapsamında '5816 sayılı kanuna muhalefet etmek' suçundan tutuklandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241111/izmirde-2-mahallede-ataturk-bustune-saldiri-1090268029.html

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antalya, antalya valiliği, emniyet, mustafa kemal atatürk, tutuklama, yabancı