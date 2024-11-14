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https://anlatilaninotesi.com.tr/20241114/ataturk-gorseline-basan-yabanci-uyruklu-zanli-tutuklandi-1090407884.html
Atatürk görseline basan yabancı uyruklu zanlı tutuklandı
Atatürk görseline basan yabancı uyruklu zanlı tutuklandı
Sputnik Türkiye
Antalya'da bir işletmede Mustafa Kemal Atatürk görselinin bulunduğu etiketi yere atan ve ayağıyla etiketin üzerine basan yabancı uyruklu kişi tutuklandı. 14.11.2024, Sputnik Türkiye
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Antalya Valiliği'nden yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerimim 13 Kasım'da bazı basın yayın organlarında yer alan "Antalya'da Atatürk görseline çirkin saldırı" haberi üzerine şüphelinin yakalanması için çalışma başlattığı belirtilmişti.Saldırının Muratpaşa ilçesi Güzeloba Mahallesi'nde bir iş yerinde 12 Kasım'da yabancı uyruklu A.A. tarafından gerçekleştirildiği tespit belirtilmiş ve şüpheli A.A. aynı gün düzenlenen operasyonla yakalanmıştı.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, 'Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar' kapsamında '5816 sayılı kanuna muhalefet etmek' suçundan tutuklandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241111/izmirde-2-mahallede-ataturk-bustune-saldiri-1090268029.html
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antalya, antalya valiliği, emniyet, mustafa kemal atatürk, tutuklama, yabancı
antalya, antalya valiliği, emniyet, mustafa kemal atatürk, tutuklama, yabancı

Atatürk görseline basan yabancı uyruklu zanlı tutuklandı

19:08 14.11.2024
© AA / Antalya Emniyet MüdürlüğüAntalya'da bir işletmede Mustafa Kemal Atatürk görselinin bulunduğu etiketi yere atan ve ayağıyla etiketin üzerine basan yabancı uyruklu kişi tutuklandı
Antalya'da bir işletmede Mustafa Kemal Atatürk görselinin bulunduğu etiketi yere atan ve ayağıyla etiketin üzerine basan yabancı uyruklu kişi tutuklandı - Sputnik Türkiye, 1920, 14.11.2024
© AA / Antalya Emniyet Müdürlüğü
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Antalya'da bir işletmede Mustafa Kemal Atatürk görselinin bulunduğu etiketi yere atan ve ayağıyla etiketin üzerine basan yabancı uyruklu kişi tutuklandı.
Antalya Valiliği'nden yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerimim 13 Kasım'da bazı basın yayın organlarında yer alan "Antalya'da Atatürk görseline çirkin saldırı" haberi üzerine şüphelinin yakalanması için çalışma başlattığı belirtilmişti.
Saldırının Muratpaşa ilçesi Güzeloba Mahallesi'nde bir iş yerinde 12 Kasım'da yabancı uyruklu A.A. tarafından gerçekleştirildiği tespit belirtilmiş ve şüpheli A.A. aynı gün düzenlenen operasyonla yakalanmıştı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, 'Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar' kapsamında '5816 sayılı kanuna muhalefet etmek' suçundan tutuklandı.
İzmir’de Atatürk büstlerine saldırı - Sputnik Türkiye, 1920, 11.11.2024
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İzmir'de 2 mahallede Atatürk büstüne saldırı
11 Kasım, 15:29
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