https://anlatilaninotesi.com.tr/20241111/izmirde-2-mahallede-ataturk-bustune-saldiri-1090268029.html
İzmir'de 2 mahallede Atatürk büstüne saldırı
İzmir'de 2 mahallede Atatürk büstüne saldırı
Sputnik Türkiye
İzmir'in Kiraz ilçesinde 2 ayrı mahallede bulunan Atatürk büstüne kimliği belirsiz kişiler tarafından saldırı düzenlendi. Jandarma, saldırıyı gerçekleştiren... 11.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-11T15:29+0300
2024-11-11T15:29+0300
2024-11-11T15:38+0300
türkiye
atatürk
izmir
saldırı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/0b/1090268524_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_b80b75bfb35b4b386d564dcaf0915a8d.jpg
Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ölüm yıl dönümünde, Kiraz'ın Umurcalı ve Yeniköy mahallelerinin meydanlarındaki büstlerine kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından, dün akşam saatlerinde saldırıda bulunuldu.Büstlerden birine dışkı sürülürken, diğerine çuval geçirildi. Durumu fark eden mahalleli, jandarmaya haber verdi.Jandarma ekipleri, ihbar üzerine her 2 olayla ilgili soruşturma başlattı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241110/tarihci-ilber-ortayli-ataturkun-bilinmeyen-yonlerini-anlatti-1090238575.html
türkiye
izmir
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/0b/1090268524_187:0:1147:720_1920x0_80_0_0_91e799b22c72ac0c1a1c33c395311279.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
atatürk, izmir, saldırı
İzmir'de 2 mahallede Atatürk büstüne saldırı
15:29 11.11.2024 (güncellendi: 15:38 11.11.2024)
İzmir'in Kiraz ilçesinde 2 ayrı mahallede bulunan Atatürk büstüne kimliği belirsiz kişiler tarafından saldırı düzenlendi. Jandarma, saldırıyı gerçekleştiren kişi veya kişilerin tespit edilip yakalanması için çalışma başlattı.
Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ölüm yıl dönümünde, Kiraz'ın Umurcalı ve Yeniköy mahallelerinin meydanlarındaki büstlerine kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından, dün akşam saatlerinde saldırıda bulunuldu.
Büstlerden birine dışkı sürülürken, diğerine çuval geçirildi. Durumu fark eden mahalleli, jandarmaya haber verdi.
Jandarma ekipleri, ihbar üzerine her 2 olayla ilgili soruşturma başlattı.