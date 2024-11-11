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https://anlatilaninotesi.com.tr/20241111/izmirde-2-mahallede-ataturk-bustune-saldiri-1090268029.html
İzmir'de 2 mahallede Atatürk büstüne saldırı
İzmir'de 2 mahallede Atatürk büstüne saldırı
Sputnik Türkiye
İzmir'in Kiraz ilçesinde 2 ayrı mahallede bulunan Atatürk büstüne kimliği belirsiz kişiler tarafından saldırı düzenlendi. Jandarma, saldırıyı gerçekleştiren... 11.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-11T15:29+0300
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türkiye
atatürk
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saldırı
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Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ölüm yıl dönümünde, Kiraz'ın Umurcalı ve Yeniköy mahallelerinin meydanlarındaki büstlerine kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından, dün akşam saatlerinde saldırıda bulunuldu.Büstlerden birine dışkı sürülürken, diğerine çuval geçirildi. Durumu fark eden mahalleli, jandarmaya haber verdi.Jandarma ekipleri, ihbar üzerine her 2 olayla ilgili soruşturma başlattı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241110/tarihci-ilber-ortayli-ataturkun-bilinmeyen-yonlerini-anlatti-1090238575.html
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atatürk, izmir, saldırı
atatürk, izmir, saldırı

İzmir'de 2 mahallede Atatürk büstüne saldırı

15:29 11.11.2024 (güncellendi: 15:38 11.11.2024)
© Fotoğrafİzmir’de Atatürk büstlerine saldırı
İzmir’de Atatürk büstlerine saldırı - Sputnik Türkiye, 1920, 11.11.2024
© Fotoğraf
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İzmir'in Kiraz ilçesinde 2 ayrı mahallede bulunan Atatürk büstüne kimliği belirsiz kişiler tarafından saldırı düzenlendi. Jandarma, saldırıyı gerçekleştiren kişi veya kişilerin tespit edilip yakalanması için çalışma başlattı.
Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ölüm yıl dönümünde, Kiraz'ın Umurcalı ve Yeniköy mahallelerinin meydanlarındaki büstlerine kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından, dün akşam saatlerinde saldırıda bulunuldu.
Büstlerden birine dışkı sürülürken, diğerine çuval geçirildi. Durumu fark eden mahalleli, jandarmaya haber verdi.
Jandarma ekipleri, ihbar üzerine her 2 olayla ilgili soruşturma başlattı.
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