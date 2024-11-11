https://anlatilaninotesi.com.tr/20241111/izmirde-2-mahallede-ataturk-bustune-saldiri-1090268029.html

İzmir'de 2 mahallede Atatürk büstüne saldırı

İzmir'de 2 mahallede Atatürk büstüne saldırı

Sputnik Türkiye

İzmir'in Kiraz ilçesinde 2 ayrı mahallede bulunan Atatürk büstüne kimliği belirsiz kişiler tarafından saldırı düzenlendi. Jandarma, saldırıyı gerçekleştiren... 11.11.2024, Sputnik Türkiye

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türkiye

atatürk

izmir

saldırı

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Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ölüm yıl dönümünde, Kiraz'ın Umurcalı ve Yeniköy mahallelerinin meydanlarındaki büstlerine kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından, dün akşam saatlerinde saldırıda bulunuldu.Büstlerden birine dışkı sürülürken, diğerine çuval geçirildi. Durumu fark eden mahalleli, jandarmaya haber verdi.Jandarma ekipleri, ihbar üzerine her 2 olayla ilgili soruşturma başlattı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241110/tarihci-ilber-ortayli-ataturkun-bilinmeyen-yonlerini-anlatti-1090238575.html

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atatürk, izmir, saldırı