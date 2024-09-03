Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü cezaları güncelledi: Anadolu parsı avlamanın cezası 30 milyon lira

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Eurostat verilerine göre kitap okuma oranı
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Okullarda not enflasyonu: ‘Şişirilmiş notlar ülkesi olmayalım’
09:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
8 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
9 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
GÜN ORTASI
Müzisyen Olga Napoli stüdyo konuğumuz
12:06
83 dk
HABER MASASI
Haber Masasında bu hafta dosya konumuz yeni eğitim öğretim yılı...
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Okula başlama sürecinde velilerin dikkat etmesi gereken psikolojik adımlar
14:05
55 dk
SESLİ HABER
RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin: Yeni önlemlerimiz var
15:30
2 dk
SESLİ HABER
Polonya lideri Kuzey Akım iddialarını yalanladı
15:44
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
6 dk
EKSEN
‘Paşinyan dünyadaki gidişatı ne kadar kötü ve eksik okuduysa, Aliyev de o kadar doğru okudu’
16:06
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
6 dk
SESLİ HABER
TSK tarihinde bir ilk: Kara, Hava ve Deniz Harp Okulları birincileri kadınlar
17:41
1 dk
SESLİ HABER
Brezilya'dan X'e yaptırım geldi
17:53
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
10 dk
SESLİ HABER
Sırbistan lideri Vucic'ten Rusya ile dostluk açıklaması
18:14
1 dk
SESLİ HABER
Almanya'da 2. Dünya Savaşı'ndan sonra ilk kez sağ parti kazandı
18:26
1 dk
SESLİ HABER
Konutta düşüş kira fiyatlarına ne zaman yansıyacak?
18:36
2 dk
SESLİ HABER
Rus uçakları Suriye’de militanların üslerini vurdu
18:48
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
12 dk
SESLİ HABER
Vedat Milor trafik kazası geçirdi: Emniyet kemeri ve hava yastığı sayesinde kurtuldu
19:18
1 dk
SESLİ HABER
Bakan Işıkhan’dan belediyelere uyarı
19:44
2 dk
SESLİ HABER
Gürcistan'ın eski başbakanından seçim öncesi anayasal çoğunluk açıklaması
20:06
1 dk
SESLİ HABER
Uzmanından kışlık konserve hazırlayanlara uyarı: Ölümle sonuçlanabilir
20:33
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
'Türkiye ekmek tüketiminde tek başına koşan bir atlet!'
07:06
112 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
TÜİK enflasyon verilerini açıkladı: ‘Bu veriler sadece yoksullaşma hızımızda düşüş olduğunu anlatıyor’
09:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
FETHİ YILMAZ’LA YAZI-YORUM
Cemaat yurduna gönderilen afetzede çocukların akıbeti ne oldu?
11:05
53 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
GÜN ORTASI
19 ay geçti, eğitimde sorunlar aynı
12:05
84 dk
HABER MASASI
Haber Masasında bu hafta dosya konumuz yeni eğitim öğretim yılı...
13:30
35 dk
FUTBOL SAATİ
Selin Yazıcı ve Serhat Ayan'la Futbol Saati
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
CHP Kurultayı'nda neler olacak?
15:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
4 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:04
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
SESLİ HABER
Bakan Tekin'den 20 bin öğretmen ataması açıklaması
17:39
1 dk
ÖZEL HABER
Çuval eylemi Türkiye’ye neleri hatırlattı?
17:51
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
SESLİ HABER
Osimhen’in Galatasaray’a gelişi rekor kırdı
18:10
1 dk
SESLİ HABER
5 milyon lira ve üzeri ödenmemiş vergi ve cezalar kamuya açıklanacak
18:25
1 dk
ÖZEL HABER
Motokros heyecanı dorukta: Türkiye’ye daha önce kimler geldi?
18:35
3 dk
SESLİ HABER
Harkov Bölgesi Rus Yönetimi Başkanı Gançev: Ukrayna, esir takaslarını engelliyor
18:49
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
SESLİ HABER
Sağlık Bakanlığı’ndan Halk Sağlığı Haftası’nda aşı çağrısı
19:10
2 dk
SESLİ HABER
MİT, MOSSAD’ın saha elemanını yakaladı
19:26
2 dk
SESLİ HABER
Pasifik ülkesinden Telegram’a soruşturma
19:37
1 dk
SESLİ HABER
Konya'da ortaya çıkan iskeletler hakkında araştırma başlatıldı
19:49
1 dk
SESLİ HABER
Rus Büyükelçi'den ABD'ye Ukrayna uyarısı
20:02
1 dk
SESLİ HABER
Hamas’tan altı İsrail askerinin infazına yönelik açıklama geldi
20:30
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240903/doga-koruma-ve-milli-parklar-genel-mudurlugu-cezalari-guncelledi--anadolu-parsi-avlamanin-cezasi-30-1087598368.html
Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü cezaları güncelledi: Anadolu parsı avlamanın cezası 30 milyon lira
Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü cezaları güncelledi: Anadolu parsı avlamanın cezası 30 milyon lira
Sputnik Türkiye
Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, yasak avlanma ile yaban hayatı ve ekosistemde meydana gelen tahribat yahut avlanma... 03.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-03T17:03+0300
2024-09-03T17:03+0300
yaşam
tarım ve orman bakanlığı
doğa koruma ve milli parklar (dkmp)
doğa koruma ve milli parklar müdürlüğü
anadolu parsı
avlanma
yasak
ceza
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/03/1087597488_0:27:998:588_1920x0_80_0_0_f426ad385db9c59cf452a26d3a16b49e.jpg
Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü (DKMP), 2024-2025 av dönemi için koruma altına alınan av ve yaban hayvanlarının avlanması durumunda ödenecek tazminat tutarlarını açıkladı.Türkiye'de nadir bulunan Anadolu parsını öldürmenin cezası 30 milyon lira olarak belirlenirken çizgili sırtlan 2 bin 500 milyon; karakulak, vaşak 600 bin; yaban kedisi, saz kedisi 200 bin; Akdeniz foku 80 bin; su samuru 70 bin; alacasansar, oklu kirpi 25 bin; sincaplar familyasındaki bütün türler ise 10 bin lira olarak listede yer aldı.Resmi Gazetede yayımlanan Yaban Hayvanları listesindeki açıklamalarda ise istisna olarak belirlenen doğu yaban koyunu, Anadolu yaban koyunu avlamanın bedeli 6 milyon lira olarak belirtilirken yaban keçisi, çengel boynuzlu dağkeçisi 650 bin, alageyik 500 bin, kızıl geyik 400 bin, kum ceylanı, Hatay ceylanı 150 bin, boz ayı 90 bin, kurt 40 bin, karaca avlamanın cezası ise 30 bin lira olarak listede yerini aldı.Kuş türlerinde de cezalar düzenlendiKuş türlerinde yasak avlanma ile yaban hayatında ve ekosistemde meydana gelen tahribat ve eksilme durumunda atmacagiller ve doğangiller familyasındaki bütün türler için belirlenen tazminat bedeli tam 100 bin lira olarak belirlendi. Bunun yanında, nesli tükenme tehlikesi altında olan kelaynak, çeltikçi, kaşıkçı ve incetağlı, kervancıl kuğu gibi türlerin de her biri için 80 bin; tepeli pelikan, mezgeldek 70 bin; orman horozu, dağ horozu, toy, yakalı toy 60 bin; urkeklik, turnagiller familyasındaki bütün türlerine ise 50 bin lira tazminat bedeli belirlenmiş durumda.Sürüngen türlerinde kaplumbağa cezası zirvedeSürüngenler arasında da önemli bir yer tutan yeşil kaplumbağa, Nil kaplumbağası ve Fırat kaplumbağası gibi türler için 40 bin lira tazminat bedeli talep edilecek. Buna ek olarak çöl varanı da 35 bin lira bedelle korunmaya alınan diğer bir tür oldu.Yumurtaların toplanması da ceza kapsamındaBakanlık, bu türlerin yumurtalarının yasadışı toplanması durumunda da aynı tazminat bedellerinin uygulanacağını ifade edereken vatandaşların yaban hayatını koruma konusundaki duyarlılıklarının artırılması gerektiği ifade edildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240830/nesli-tehlike-altinda-olan-yaban-kecisini-avlayan-kacak-avciya-660-bin-lira-ceza-1087456905.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/03/1087597488_89:0:909:615_1920x0_80_0_0_2a32db33351b6ab4055496c20c773a57.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
anadolu parsı öldürmenin cezası, çizgili sırtlan ceza, yasa, yasak hayvanları öldürmenin cezası 2024, avlanma yasağı, avlanma cezaları, yasak avlanma cezaları, nesli tehlikede olan hayvanlar, nesli tehlikede olan hayvanarı avlamak, yaban keçisi avlama cezası, geyik avlama cezası, ayı avlama cezası, kurt avlama cezası, ceylan avlama cezası, karaca avlama cezası, karaca avlamanın cezası, kızıl geyik avlama cezası, karakulak avlama cezası, yaban hayvanı avlama cezaları, avlanma cezaları 2024
anadolu parsı öldürmenin cezası, çizgili sırtlan ceza, yasa, yasak hayvanları öldürmenin cezası 2024, avlanma yasağı, avlanma cezaları, yasak avlanma cezaları, nesli tehlikede olan hayvanlar, nesli tehlikede olan hayvanarı avlamak, yaban keçisi avlama cezası, geyik avlama cezası, ayı avlama cezası, kurt avlama cezası, ceylan avlama cezası, karaca avlama cezası, karaca avlamanın cezası, kızıl geyik avlama cezası, karakulak avlama cezası, yaban hayvanı avlama cezaları, avlanma cezaları 2024

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü cezaları güncelledi: Anadolu parsı avlamanın cezası 30 milyon lira

17:03 03.09.2024
© İHA / FAİK GÜVEN YILMAZ-AW279876Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, yasak avlanma ile yaban hayatında ve ekosistemde meydana gelen tahribat ve eksiltme nedeniyle hükmolunacak tazminat bedellerini açıkladı.
Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, yasak avlanma ile yaban hayatında ve ekosistemde meydana gelen tahribat ve eksiltme nedeniyle hükmolunacak tazminat bedellerini açıkladı. - Sputnik Türkiye, 1920, 03.09.2024
© İHA / FAİK GÜVEN YILMAZ-AW279876
Abone ol
Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, yasak avlanma ile yaban hayatı ve ekosistemde meydana gelen tahribat yahut avlanma nedeniyle verilecek tazminat bedellerini açıkladı.
Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü (DKMP), 2024-2025 av dönemi için koruma altına alınan av ve yaban hayvanlarının avlanması durumunda ödenecek tazminat tutarlarını açıkladı.
Türkiye'de nadir bulunan Anadolu parsını öldürmenin cezası 30 milyon lira olarak belirlenirken çizgili sırtlan 2 bin 500 milyon; karakulak, vaşak 600 bin; yaban kedisi, saz kedisi 200 bin; Akdeniz foku 80 bin; su samuru 70 bin; alacasansar, oklu kirpi 25 bin; sincaplar familyasındaki bütün türler ise 10 bin lira olarak listede yer aldı.
Resmi Gazetede yayımlanan Yaban Hayvanları listesindeki açıklamalarda ise istisna olarak belirlenen doğu yaban koyunu, Anadolu yaban koyunu avlamanın bedeli 6 milyon lira olarak belirtilirken yaban keçisi, çengel boynuzlu dağkeçisi 650 bin, alageyik 500 bin, kızıl geyik 400 bin, kum ceylanı, Hatay ceylanı 150 bin, boz ayı 90 bin, kurt 40 bin, karaca avlamanın cezası ise 30 bin lira olarak listede yerini aldı.

Kuş türlerinde de cezalar düzenlendi

Kuş türlerinde yasak avlanma ile yaban hayatında ve ekosistemde meydana gelen tahribat ve eksilme durumunda atmacagiller ve doğangiller familyasındaki bütün türler için belirlenen tazminat bedeli tam 100 bin lira olarak belirlendi. Bunun yanında, nesli tükenme tehlikesi altında olan kelaynak, çeltikçi, kaşıkçı ve incetağlı, kervancıl kuğu gibi türlerin de her biri için 80 bin; tepeli pelikan, mezgeldek 70 bin; orman horozu, dağ horozu, toy, yakalı toy 60 bin; urkeklik, turnagiller familyasındaki bütün türlerine ise 50 bin lira tazminat bedeli belirlenmiş durumda.

Sürüngen türlerinde kaplumbağa cezası zirvede

Sürüngenler arasında da önemli bir yer tutan yeşil kaplumbağa, Nil kaplumbağası ve Fırat kaplumbağası gibi türler için 40 bin lira tazminat bedeli talep edilecek. Buna ek olarak çöl varanı da 35 bin lira bedelle korunmaya alınan diğer bir tür oldu.

Yumurtaların toplanması da ceza kapsamında

Bakanlık, bu türlerin yumurtalarının yasadışı toplanması durumunda da aynı tazminat bedellerinin uygulanacağını ifade edereken vatandaşların yaban hayatını koruma konusundaki duyarlılıklarının artırılması gerektiği ifade edildi.
Yaban keçisi - Sputnik Türkiye, 1920, 30.08.2024
YAŞAM
Nesli tehlike altında olan yaban keçisini avlayan kaçak avcıya 660 bin lira ceza
30 Ağustos, 14:38
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала