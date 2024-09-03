https://anlatilaninotesi.com.tr/20240903/doga-koruma-ve-milli-parklar-genel-mudurlugu-cezalari-guncelledi--anadolu-parsi-avlamanin-cezasi-30-1087598368.html

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü cezaları güncelledi: Anadolu parsı avlamanın cezası 30 milyon lira

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü cezaları güncelledi: Anadolu parsı avlamanın cezası 30 milyon lira

Sputnik Türkiye

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, yasak avlanma ile yaban hayatı ve ekosistemde meydana gelen tahribat yahut avlanma... 03.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-03T17:03+0300

2024-09-03T17:03+0300

2024-09-03T17:03+0300

yaşam

tarım ve orman bakanlığı

doğa koruma ve milli parklar (dkmp)

doğa koruma ve milli parklar müdürlüğü

anadolu parsı

avlanma

yasak

ceza

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Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü (DKMP), 2024-2025 av dönemi için koruma altına alınan av ve yaban hayvanlarının avlanması durumunda ödenecek tazminat tutarlarını açıkladı.Türkiye'de nadir bulunan Anadolu parsını öldürmenin cezası 30 milyon lira olarak belirlenirken çizgili sırtlan 2 bin 500 milyon; karakulak, vaşak 600 bin; yaban kedisi, saz kedisi 200 bin; Akdeniz foku 80 bin; su samuru 70 bin; alacasansar, oklu kirpi 25 bin; sincaplar familyasındaki bütün türler ise 10 bin lira olarak listede yer aldı.Resmi Gazetede yayımlanan Yaban Hayvanları listesindeki açıklamalarda ise istisna olarak belirlenen doğu yaban koyunu, Anadolu yaban koyunu avlamanın bedeli 6 milyon lira olarak belirtilirken yaban keçisi, çengel boynuzlu dağkeçisi 650 bin, alageyik 500 bin, kızıl geyik 400 bin, kum ceylanı, Hatay ceylanı 150 bin, boz ayı 90 bin, kurt 40 bin, karaca avlamanın cezası ise 30 bin lira olarak listede yerini aldı.Kuş türlerinde de cezalar düzenlendiKuş türlerinde yasak avlanma ile yaban hayatında ve ekosistemde meydana gelen tahribat ve eksilme durumunda atmacagiller ve doğangiller familyasındaki bütün türler için belirlenen tazminat bedeli tam 100 bin lira olarak belirlendi. Bunun yanında, nesli tükenme tehlikesi altında olan kelaynak, çeltikçi, kaşıkçı ve incetağlı, kervancıl kuğu gibi türlerin de her biri için 80 bin; tepeli pelikan, mezgeldek 70 bin; orman horozu, dağ horozu, toy, yakalı toy 60 bin; urkeklik, turnagiller familyasındaki bütün türlerine ise 50 bin lira tazminat bedeli belirlenmiş durumda.Sürüngen türlerinde kaplumbağa cezası zirvedeSürüngenler arasında da önemli bir yer tutan yeşil kaplumbağa, Nil kaplumbağası ve Fırat kaplumbağası gibi türler için 40 bin lira tazminat bedeli talep edilecek. Buna ek olarak çöl varanı da 35 bin lira bedelle korunmaya alınan diğer bir tür oldu.Yumurtaların toplanması da ceza kapsamındaBakanlık, bu türlerin yumurtalarının yasadışı toplanması durumunda da aynı tazminat bedellerinin uygulanacağını ifade edereken vatandaşların yaban hayatını koruma konusundaki duyarlılıklarının artırılması gerektiği ifade edildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240830/nesli-tehlike-altinda-olan-yaban-kecisini-avlayan-kacak-avciya-660-bin-lira-ceza-1087456905.html

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