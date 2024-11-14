https://anlatilaninotesi.com.tr/20241114/almanyada-turk-cocuk-saldiriya-ugradi-disisleri-bakanligindan-ilk-aciklama-geldi-1090368211.html
Almanya'da Türk çocuk saldırıya uğradı: Dışişleri Bakanlığı'ndan İlk açıklama geldi
Almanya'da Türk çocuk saldırıya uğradı: Dışişleri Bakanlığı'ndan İlk açıklama geldi
Sputnik Türkiye
Almanya'nın Duisburg kentinde ilkokulda okuyan 12 yaşındaki Türk çocuk 11 Kasım tarihinde saldırıya uğramıştı. Hastaneye kaldırılan Türk çocuğun durumu iyiye... 14.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-14T00:51+0300
2024-11-14T00:51+0300
2024-11-14T00:51+0300
dünya
dışişleri bakanlığı
dışişleri bakanı
almanya
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saldırı girişimi
hastane
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okul
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Dışişleri Bakanlığı Almanya'da yaşayan 12 yaşındaki çocuğun saldırıya uğraması hakkında yazılı açıklama yayımladı.Dışişleri Bakanlığı Destek sayfasından yapılan açıklamada 12 yaşındaki Ayşegül isimli Türk çocuğun durumunun iyiye gittiği açıklanırken Düsseldorf Başkonsolosluğu'nun soruşturmayı takip ettiği belirtildi. Ayşegül ve ailesine geçmiş olsun dilekleri iletildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241112/bm-genel-kurulunda-nazi-ovgusu-ve-neo-nazizmin-kinanmasi-tasarisina-abd-ukrayna-ve-almanya-karsi-1090297197.html
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dışişleri bakanlığı, dışişleri bakanı, almanya, saldırı, irkçı saldırı, saldırı girişimi, hastane, alman, okul, türk
dışişleri bakanlığı, dışişleri bakanı, almanya, saldırı, irkçı saldırı, saldırı girişimi, hastane, alman, okul, türk
Almanya'da Türk çocuk saldırıya uğradı: Dışişleri Bakanlığı'ndan İlk açıklama geldi
Almanya'nın Duisburg kentinde ilkokulda okuyan 12 yaşındaki Türk çocuk 11 Kasım tarihinde saldırıya uğramıştı. Hastaneye kaldırılan Türk çocuğun durumu iyiye giderken Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı açıklama yaptı.
Dışişleri Bakanlığı Almanya'da yaşayan 12 yaşındaki çocuğun saldırıya uğraması hakkında yazılı açıklama yayımladı.
Dışişleri Bakanlığı Destek sayfasından yapılan açıklamada 12 yaşındaki Ayşegül isimli Türk çocuğun durumunun iyiye gittiği açıklanırken Düsseldorf Başkonsolosluğu'nun soruşturmayı takip ettiği belirtildi. Ayşegül ve ailesine geçmiş olsun dilekleri iletildi.