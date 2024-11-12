BM Genel Kurulu'nda 'Nazi övgüsü ve Neo-Nazizmin kınanması' tasarısına ABD, Ukrayna ve Almanya karşı çıktı

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
6 dk
HABER MASASI
1990'lar, Türk müziği için bir değişim ve yeniliğin ön planda olduğu bir dönem.
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Geçmişin izlerinin getirdiği retroaktif kıskançlık nedir?
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
6 dk
EKONOMİ PANORAMA
Erdal Kaplanseren'le Ekonomi Panorama
15:06
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
‘ABD’nin kendi kendine yetebilen bir ülke olmasını ve Çin ile ticari köprü bulunmaması gerektiğini savunuyorlar’
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
3 dk
MUSTAFA HOŞ İLE YOL ARKADAŞI
Narin davasının bilinmeyenleri
17:33
86 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
5 dk
BÖLGENİN KALBİ
CHP'de neler oluyor? Bozkurt, kulis bilgilerini açıkladı
19:05
84 dk
SESLİ HABER
63 ülkeden bin akademisyen Karahantepe’nin büyüsüne kapıldı
20:37
3 dk
SESLİ HABER
Uzmanından 6 il için deprem uyarısı: Stres biriktirmeye devam ediyor
20:43
2 dk
SESLİ HABER
Pastırma sıcakları nedir? Adını nerden aldı?
20:47
2 dk
SESLİ HABER
Kızıl Gezegen'in yüzeyinde 'dünya dışı' bir enkaz keşfedildi
20:51
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Türkiye, ağaçlandırma konusunda ne durumda?
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
10 ayda 357 kadın, erkekler tarafından öldürüldü
09:05
95 dk
SESLİ HABER
Nikah memuru yanlışlıkla damatla evlendi
10:50
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
14 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
16 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
12 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:01
5 dk
GÜN ORTASI
Müzisyen Güliz Ayla stüdyo konuğumuz
12:06
84 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
FUTBOL SAATİ
Selin Yazıcı ve Serhat Ayan'la Futbol Saati
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
İsmet Özçelik'le Ankara Farkı
15:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
YOL ARKADAŞI
Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı
17:33
87 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
SESLİ HABER
Nikah memuru yanlışlıkla damatla evlendi
19:19
3 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241112/bm-genel-kurulunda-nazi-ovgusu-ve-neo-nazizmin-kinanmasi-tasarisina-abd-ukrayna-ve-almanya-karsi-1090297197.html
BM Genel Kurulu'nda 'Nazi övgüsü ve Neo-Nazizmin kınanması' tasarısına ABD, Ukrayna ve Almanya karşı çıktı
BM Genel Kurulu'nda 'Nazi övgüsü ve Neo-Nazizmin kınanması' tasarısına ABD, Ukrayna ve Almanya karşı çıktı
Sputnik Türkiye
Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda, Rusya’nın sunduğu 'Nazi övgüsünün ve neo-Nazizmin kınanması' tasarısı 116 lehte, 54 aleyhte ve 11 çekimser oyla kabul... 12.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-12T12:26+0300
2024-11-12T12:26+0300
dünya
ukrayna
ukrayna krizi
rusya
abd
ingiltere
nazizm
adolf hitler
türkiye
vladimir putin
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/04/1a/1055867191_0:0:2000:1125_1920x0_80_0_0_f95acfc1e48610542d03237bf6fbdfbe.jpg
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu’nda, Rusya Federasyonu tarafından sunulan 'Nazi övgüsünün, neo-Nazizmin ve günümüzde ırkçılığı körükleyen uygulamaların kınanması' başlıklı karar tasarısı oylamaya sunuldu. Oylamada 116 ülke lehte, 54 ülke aleyhte oy kullanırken, 11 ülke çekimser kaldı. Lehte oy kullanan ülkeler arasında Avrupa, Asya, Afrika ve Latin Amerika’dan çeşitli ülkeler bulunuyor. ABD, Ukrayne ve Almanya gibi ülkeler karşı çıktı Aleyhte oy kullanan ülkeler arasında ABD, Kanada, Ukrayna, Birleşik Krallık, Almanya ve Fransa yer alıyor. Tasarı, Nazizmin ve neo-Nazizmin yüceltilmesinin yanı sıra ırkçılık ve yabancı düşmanlığı gibi çağdaş ayrımcı uygulamaların yayılmasının önlenmesini hedefliyor. Özellikle Avrupa’da ve küresel düzeyde ırkçılık ve aşırı sağın yükselişine tepki olarak sunulduğu görülüyor. Oylamada Türkiye, çekimser oy kullanan 11 ülkeden biri oldu. Çoğu NATO ve AB ülkesi ise, oylamada aleyhte oy kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240909/slovakya-basbakani-fico-ukraynada-nazi-sembolleri-tasiyan-birlikler-savasmamali-1087826708.html
ukrayna
rusya
ingiltere
kiev
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/04/1a/1055867191_250:0:1750:1125_1920x0_80_0_0_1dec9b47bacb39b600851946c8892375.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
ukrayna, ukrayna krizi, rusya, abd, ingiltere, nazizm, adolf hitler, türkiye, vladimir putin, neo-nazi, vladimir zelenskiy, kiev
ukrayna, ukrayna krizi, rusya, abd, ingiltere, nazizm, adolf hitler, türkiye, vladimir putin, neo-nazi, vladimir zelenskiy, kiev

BM Genel Kurulu'nda 'Nazi övgüsü ve Neo-Nazizmin kınanması' tasarısına ABD, Ukrayna ve Almanya karşı çıktı

12:26 12.11.2024
© AABM Genel Kurulu
BM Genel Kurulu - Sputnik Türkiye, 1920, 12.11.2024
© AA
Abone ol
Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda, Rusya’nın sunduğu 'Nazi övgüsünün ve neo-Nazizmin kınanması' tasarısı 116 lehte, 54 aleyhte ve 11 çekimser oyla kabul edildi. ABD, Kanada, Ukrayna, Birleşik Krallık, Almanya ve Fransa tasarıya karşı oy kullandı.
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu’nda, Rusya Federasyonu tarafından sunulan 'Nazi övgüsünün, neo-Nazizmin ve günümüzde ırkçılığı körükleyen uygulamaların kınanması' başlıklı karar tasarısı oylamaya sunuldu.
Oylamada 116 ülke lehte, 54 ülke aleyhte oy kullanırken, 11 ülke çekimser kaldı. Lehte oy kullanan ülkeler arasında Avrupa, Asya, Afrika ve Latin Amerika’dan çeşitli ülkeler bulunuyor.

ABD, Ukrayne ve Almanya gibi ülkeler karşı çıktı

Aleyhte oy kullanan ülkeler arasında ABD, Kanada, Ukrayna, Birleşik Krallık, Almanya ve Fransa yer alıyor. Tasarı, Nazizmin ve neo-Nazizmin yüceltilmesinin yanı sıra ırkçılık ve yabancı düşmanlığı gibi çağdaş ayrımcı uygulamaların yayılmasının önlenmesini hedefliyor. Özellikle Avrupa’da ve küresel düzeyde ırkçılık ve aşırı sağın yükselişine tepki olarak sunulduğu görülüyor.
Oylamada Türkiye, çekimser oy kullanan 11 ülkeden biri oldu.
Çoğu NATO ve AB ülkesi ise, oylamada aleyhte oy kullandı.
Nazism
Nazism - Sputnik Türkiye, 1920, 12.11.2024
Nazism
Slovakya Sosyal Demokrat Parti (SMER) Genel Başkanı Robert Fico - Sputnik Türkiye, 1920, 09.09.2024
Ukrayna krizi
Slovakya Başbakanı Fico: Ukrayna'da Nazi sembolleri taşıyan birlikler savaşmamalı
9 Eylül, 16:29
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала