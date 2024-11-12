https://anlatilaninotesi.com.tr/20241112/bm-genel-kurulunda-nazi-ovgusu-ve-neo-nazizmin-kinanmasi-tasarisina-abd-ukrayna-ve-almanya-karsi-1090297197.html

BM Genel Kurulu'nda 'Nazi övgüsü ve Neo-Nazizmin kınanması' tasarısına ABD, Ukrayna ve Almanya karşı çıktı

BM Genel Kurulu'nda 'Nazi övgüsü ve Neo-Nazizmin kınanması' tasarısına ABD, Ukrayna ve Almanya karşı çıktı

Sputnik Türkiye

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda, Rusya’nın sunduğu 'Nazi övgüsünün ve neo-Nazizmin kınanması' tasarısı 116 lehte, 54 aleyhte ve 11 çekimser oyla kabul... 12.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-12T12:26+0300

2024-11-12T12:26+0300

2024-11-12T12:26+0300

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Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu’nda, Rusya Federasyonu tarafından sunulan 'Nazi övgüsünün, neo-Nazizmin ve günümüzde ırkçılığı körükleyen uygulamaların kınanması' başlıklı karar tasarısı oylamaya sunuldu. Oylamada 116 ülke lehte, 54 ülke aleyhte oy kullanırken, 11 ülke çekimser kaldı. Lehte oy kullanan ülkeler arasında Avrupa, Asya, Afrika ve Latin Amerika’dan çeşitli ülkeler bulunuyor. ABD, Ukrayne ve Almanya gibi ülkeler karşı çıktı Aleyhte oy kullanan ülkeler arasında ABD, Kanada, Ukrayna, Birleşik Krallık, Almanya ve Fransa yer alıyor. Tasarı, Nazizmin ve neo-Nazizmin yüceltilmesinin yanı sıra ırkçılık ve yabancı düşmanlığı gibi çağdaş ayrımcı uygulamaların yayılmasının önlenmesini hedefliyor. Özellikle Avrupa’da ve küresel düzeyde ırkçılık ve aşırı sağın yükselişine tepki olarak sunulduğu görülüyor. Oylamada Türkiye, çekimser oy kullanan 11 ülkeden biri oldu. Çoğu NATO ve AB ülkesi ise, oylamada aleyhte oy kullandı.

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ukrayna, ukrayna krizi, rusya, abd, ingiltere, nazizm, adolf hitler, türkiye, vladimir putin, neo-nazi, vladimir zelenskiy, kiev