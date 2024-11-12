https://anlatilaninotesi.com.tr/20241112/bm-genel-kurulunda-nazi-ovgusu-ve-neo-nazizmin-kinanmasi-tasarisina-abd-ukrayna-ve-almanya-karsi-1090297197.html
BM Genel Kurulu'nda 'Nazi övgüsü ve Neo-Nazizmin kınanması' tasarısına ABD, Ukrayna ve Almanya karşı çıktı
BM Genel Kurulu'nda 'Nazi övgüsü ve Neo-Nazizmin kınanması' tasarısına ABD, Ukrayna ve Almanya karşı çıktı
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Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda, Rusya’nın sunduğu 'Nazi övgüsünün ve neo-Nazizmin kınanması' tasarısı 116 lehte, 54 aleyhte ve 11 çekimser oyla kabul... 12.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-12T12:26+0300
2024-11-12T12:26+0300
2024-11-12T12:26+0300
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Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu’nda, Rusya Federasyonu tarafından sunulan 'Nazi övgüsünün, neo-Nazizmin ve günümüzde ırkçılığı körükleyen uygulamaların kınanması' başlıklı karar tasarısı oylamaya sunuldu. Oylamada 116 ülke lehte, 54 ülke aleyhte oy kullanırken, 11 ülke çekimser kaldı. Lehte oy kullanan ülkeler arasında Avrupa, Asya, Afrika ve Latin Amerika’dan çeşitli ülkeler bulunuyor. ABD, Ukrayne ve Almanya gibi ülkeler karşı çıktı Aleyhte oy kullanan ülkeler arasında ABD, Kanada, Ukrayna, Birleşik Krallık, Almanya ve Fransa yer alıyor. Tasarı, Nazizmin ve neo-Nazizmin yüceltilmesinin yanı sıra ırkçılık ve yabancı düşmanlığı gibi çağdaş ayrımcı uygulamaların yayılmasının önlenmesini hedefliyor. Özellikle Avrupa’da ve küresel düzeyde ırkçılık ve aşırı sağın yükselişine tepki olarak sunulduğu görülüyor. Oylamada Türkiye, çekimser oy kullanan 11 ülkeden biri oldu. Çoğu NATO ve AB ülkesi ise, oylamada aleyhte oy kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240909/slovakya-basbakani-fico-ukraynada-nazi-sembolleri-tasiyan-birlikler-savasmamali-1087826708.html
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ukrayna, ukrayna krizi, rusya, abd, ingiltere, nazizm, adolf hitler, türkiye, vladimir putin, neo-nazi, vladimir zelenskiy, kiev
BM Genel Kurulu'nda 'Nazi övgüsü ve Neo-Nazizmin kınanması' tasarısına ABD, Ukrayna ve Almanya karşı çıktı
Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda, Rusya’nın sunduğu 'Nazi övgüsünün ve neo-Nazizmin kınanması' tasarısı 116 lehte, 54 aleyhte ve 11 çekimser oyla kabul edildi. ABD, Kanada, Ukrayna, Birleşik Krallık, Almanya ve Fransa tasarıya karşı oy kullandı.
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu’nda, Rusya Federasyonu tarafından sunulan 'Nazi övgüsünün, neo-Nazizmin ve günümüzde ırkçılığı körükleyen uygulamaların kınanması' başlıklı karar tasarısı oylamaya sunuldu.
Oylamada 116 ülke lehte, 54 ülke aleyhte oy kullanırken, 11 ülke çekimser kaldı. Lehte oy kullanan ülkeler arasında Avrupa, Asya, Afrika ve Latin Amerika’dan çeşitli ülkeler bulunuyor.
ABD, Ukrayne ve Almanya gibi ülkeler karşı çıktı
Aleyhte oy kullanan ülkeler arasında ABD, Kanada, Ukrayna, Birleşik Krallık, Almanya ve Fransa yer alıyor. Tasarı, Nazizmin ve neo-Nazizmin yüceltilmesinin yanı sıra ırkçılık ve yabancı düşmanlığı gibi çağdaş ayrımcı uygulamaların yayılmasının önlenmesini hedefliyor. Özellikle Avrupa’da ve küresel düzeyde ırkçılık ve aşırı sağın yükselişine tepki olarak sunulduğu görülüyor.
Oylamada Türkiye, çekimser oy kullanan 11 ülkeden biri oldu.
Çoğu NATO ve AB ülkesi ise, oylamada aleyhte oy kullandı.