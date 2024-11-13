https://anlatilaninotesi.com.tr/20241113/20-bin-ogretmen-atamasi-icin-tercih-sureci-yarin-basliyor-tercih-sonuclari-ne-zaman-aciklanacak--1090357525.html

20 bin öğretmen ataması için tercih süreci yarın başlıyor: Tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

20 bin öğretmen ataması için tercih süreci yarın başlıyor: Tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

Sputnik Türkiye

Milli Eğitim Bakanlığı, 20 bin sözleşmeli öğretmenlik atamaları için tercih süreci yarın başlıyor. 20 Kasım'a kadar sürecek olan tercih sürecinde sonuçlar 23... 13.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-13T18:11+0300

2024-11-13T18:11+0300

2024-11-13T18:11+0300

türkiye

öğretmen

sözleşmeli öğretmen

öğretmen atamaları

sözleşmeli öğretmen atamaları için sözlü sınav

milli eğitim bakanlığı

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Sözleşmeli öğretmenlik atamalarında nefesler tutuldu. 20 bin sözleşmeli öğretmenlik atamaları için 14-20 Kasım tarihleri arasında tercih süreci başlıyor. Son tarih 20 Kasım saat 16.00. Yarın başlayacak olan süreçte, adaylar tercihlerini e-devlet kullanıcı adı ile elektronik ortamda yapacak. Sonuçlar 23 Kasım'da açıklanacak. Atamalarda sınıf öğretmenliği ilk sırada yer alırken, kontenjan dağılımı da yarın belli olacak. Öğretmen atama tercihleri nasıl yapılır? Nelere dikkat etmek gerekiyor? Hangi branşlarda atama yapılacak? Kontenjan dağılımı nasıl olacak?İtiraz süreçleri tamamlandıSözleşmeli öğretmenlik atamalarına ilişkin sözlü başarı puanları, mülakatı sonucunun yüzde 50'si ve KPSS puanının yüzde 50'si alınarak hesaplanarak 25 Ekim'de açıklanmıştı. İtiraz sürecinin tamamlanmasıyla netleşen sıralama bilgileri de tercihler esnasında adayların tercih ekranlarında yer alacak.Kontenjan dağılımı yarın açıklanacakİllere göre kontenjan dağılımının da yarın açıklanması bekleniyor. Edinilen bilgiye göre, dağılımda Şanlıurfa başta olmak üzere Doğu ve Güneydoğu illeri ile İstanbul'a ağırlık verildi.En çok atama 3 bin 263 ile sınıf öğretmenliği kadrolarına yapılacak. Onu, 2 bin 499 kontenjan ile özel eğitim öğretmenliği izleyecek. Rehberlik, Din Kültürü ve İngilizce de 68 en çok alım yapılacak diğer branşlar arasında yer alıyor.Öğretmen atama tercihleri nasıl yapılır? Nelere dikkat edilmeli? Adaylar, kurum tercih başvurularını e-Devlet üzerinden yapacak ve tercih başvurularını onaylatmak üzere herhangi bir ilçe veya il milli eğitim müdürlüğüne gitmeyecek.Sözlü sınavda 60 ve üzerinde puan alan adaylar, en fazla 40 (kırk) eğitim kurumunu elektronik ortamda tercih edebilecek. Tercihlerine 40’tan fazla eğitim kurumu açılan adaylar tercih dışı seçenek olarak; “Tercihlerim dışındaki eğitim kurumlarına atanmak istemiyorum.” ya da “Tercihlerim dışındaki eğitim kurumlarına atanmak istiyorum.” seçeneklerinden birini mutlaka işaretleyecekler.Sözlü sınavda başarılı olanların atamaları, tercihleri de dikkate alınarak sözlü sınav başarı puanı üstünlüğüne göre elektronik ortamda gerçekleştirilecek.Sözlü sınav başarı puanı, KPSS puanının yüzde 50’si ile sözlü sınav puanının yüzde 50’si alınarak hesaplanacak. Sözlü sınav başarı puanının eşitliği halinde KPSS puan üstünlüğü dikkate alınacak; eşitliğin devamı durumunda diploma tarihi itibarıyla önce mezun olmuş olana, bunun aynı olması halinde yaşı büyük olana öncelik verilecek. Eşitliğin bu şekilde de bozulmaması durumunda ise atanacak aday bilgisayar kurası ile belirlenecek.Öğretmen atama tercih sonuçlar ne zaman açıklanacak?Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin de geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamada şu bilgileri vermişti: "Atama tercihleri, 14 Kasım'da başlayacak ve 20 Kasım 2024 saat 16.00'ya kadar sürecektir. Sonuçlar, 23 Kasım 2024 tarihinde açıklanacak, atama kararnameleri, yasal sürecin tamamlanması ve öğretmenlerimizin görevlerine başlatılması için illere gönderilecektir. Sonuçların değerli öğretmen adaylarımıza, ailelerine ve eğitim camiamıza hayırlı olmasını diliyorum."

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