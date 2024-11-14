Tip-1 diyabet hastalarında sensörün önemi: Bize alarm veriyor, hemen müdahale etme şansımız oluyor

Tip-1 diyabet çocuklarda ve gençlerde görülen bir diyabet türüdür. Bu çocuklar pankreas insülin hormonu salgılamadıkları için günde en az 4-5 kez kendilerine insülin iğnesi yapmak zorundalar. Bazen 8 bazen 10-15 kez de parmaklarını delip şeker ölçümü yapmak zorundalar. Burada en önemli nokta pankreas asla insülin hormonu üretmediği için insülin alamazlarsa yaşayamazlar. O yüzden insülin bizim için can suyudur. Her yaş grubunda tanılı çocuğumuz var. Yenidoğanda da, 10 yaşında da 5 yaşında da var. Düzenli şeker takibi, düzenli insülin takibi, beslenme takibiyle bu çocuklar normal çocuklar gibi hayatlarını devam ettirebilirler. Ama bu kontrolleri düzgün yaptırmazsak komplikasyonlara maruz kalırız. Özellikle okul öncesi çağda çocukları küçük olan diyabetli ailelerde gördüğümüz en büyük komplikasyon, ağır bir şeker düşüklüğü yaşarsa çocukta beyin hasarı kalıyor ve bunun telafisi yok.