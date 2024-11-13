https://anlatilaninotesi.com.tr/20241113/yenidogan-cetesinin-kan-donduran-konusmalari-ortaya-cikti-kestim-nefesini-haberiniz-olsun-1090338709.html

Yenidoğan Çetesi'nin kan donduran konuşmaları ortaya çıktı: 'Kestim nefesini haberiniz olsun'

Yenidoğan Çetesi'nin kan donduran konuşmaları ortaya çıktı: 'Kestim nefesini haberiniz olsun'

Sputnik Türkiye

Yenidoğan Çetesi üyelerinen kendi aralarında yaptıkları bir konuşma daha ortaya çıktı. Konuşmada yenidoğan bir bebeğe uyuşturucu ilaç koklatıldığı... 13.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-13T12:26+0300

2024-11-13T12:26+0300

2024-11-13T12:26+0300

türkiye

yenidoğan

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çete

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bebek ölümü

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Türkiye yenidoğan çetesi skandalı ile sarsılırken, aralarındaki konuşmalar tek tek günyüzüne çıkıyor. Bir doktor ve hemşire arasında, "Hocam özel bebeğe az dormicum (uyuşturucu)koklattım, deli gibi ağlıyordu, kestim nefesini haberiniz olsun' şeklindeki yazışma dehşete düşürdü. Yenidoğan çetesi üyeleri 18 Kasım'da hakim karşısına çıkacak. İstanbul’da bebekleri anlaşmalı hastanelere sevk ederek haksız kazanç sağlayan ve ihmali davranışlarda bulunarak ölmelerine neden olan yenidoğan çetesine ilişkin hazırlanan iddianame Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilmişti. Sanıkların yargılanmasına 18 Kasım günü başlanacak. Hazırlanan iddianamede çete üyelerinin birbirleriyle konuşmaları ve yazışmaları yer alırken, daha önce ortaya çıkmayan bir konuşma İYİ Parti Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez tarafından açıklandı. Bebek pisliğin teki çıktı İlker babaÇömez, sosyal medya hesabından bir doktor ve hemşire arasında geçen bir yazışmayı paylaştı. İşte o yazışma: Hemşire: Bebek pisliğin teki çıktı İlker baba!Doktor: Entübe edelim.Hemşire: Hocam buna susturucu başlayalım, deli gibi, aynı.Doktor: 👍Hemşire: Hocam, özel bebeğe az dormicum (uyuşturucu) koklattım, deli gibi ağlıyordu, kestim nefesini haberiniz olsun.Yenidoğan çetesi olayı ne, ne oldu?Yenidoğan bebeklerin bazıları, doğumdan sonra yoğun bakıma ihtiyaç duyuyor. CİMER şikâyetiyken ortaya çıkarılan çete, bu durumu fırsat bilerek, bebeklerin yoğun bakım gereksinimi paraya çevirmeye başladı.Yenidoğan bebekleri kendi hastanelerine gönderdilerBebekler, uygun sağlık hizmeti alacakları hastanelere değil, 112 Acil Servisi ile ortak çalışan şüphelilerin seçtiği ve "örgüt adına kârlı görünen" hastanelere gönderiliyordu. İddianameye göre, çetenin asıl amacı bebeklerin iyileştirilmesinden ziyade daha çok para kazanmaktı. Fakat enfeksiyona açık bir ortam olan yenidoğan ünitelerine yatırılan bebeklerden bazıları, normalden daha uzun süre yatılı kaldıkları veya hiç gereksinim yokken bu bölüme yönlendirildikleri için hayatını kaybetti. Şüpheliler ayrıca, usulsüz bir şekilde hastanedeki ilaçları satarak maddi kazanç elde ediyordu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241028/yenidogan-cetesi-davasi-basliyor-47-sanik-var-ilk-durusma-18-kasimda--1089750602.html

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