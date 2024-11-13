https://anlatilaninotesi.com.tr/20241113/yeni-asgari-ucret-konusunda-bakan-isikhandan-aciklama-1090331018.html
Yeni asgari ücret konusunda Bakan Işıkhan'dan 'Herkesin mutabık kaldığı bir tutar' açıklaması
Yeni asgari ücret konusunda Bakan Işıkhan'dan 'Herkesin mutabık kaldığı bir tutar' açıklaması
Sputnik Türkiye
Bakan Işıkhan, "2025 yılında belirlenecek asgari ücret için herkesin mutabık kaldığı bir tutarda uzlaşılacağını ümit ediyoruz" diye konuştu. 13.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-13T10:43+0300
2024-11-13T10:43+0300
2024-11-13T10:57+0300
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vedat ışıkhan
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "2025 yılında belirlenecek asgari ücret için herkesin mutabık kaldığı bir tutarda uzlaşılacağını ümit ediyoruz" diye konuştu.Asgari ücret zammı tahminleri 2025Asgari ücret zammı için milyonlarca çalışanın bekleyişi sürüyor. Her yıl olduğu gibi 2025 yılı öncesinde de asgari ücretle ilgili ilk beklentiler açıklanmaya başlandı.'Herkesin mutabık kaldığı bir tutar'Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, asgari ücrete ilişkin açıklamalarda bulundu.Işıkhan, 2025 yılında uygulanacak asgari ücreti belirlemek için yine komisyonun aralık ayında toplanacağını söyledi.Bakan Işıkhan, "Asgari ücrette herkesin mutabık kaldığı bir tutarda uzlaşılacağını ümit ediyorum." dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241113/emekli-olacaklari-ilgilendiren-kritik-detay-emekli-maasini-artirmanin-formulu-verildi-1090328143.html
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Yeni asgari ücret konusunda Bakan Işıkhan'dan 'Herkesin mutabık kaldığı bir tutar' açıklaması
10:43 13.11.2024 (güncellendi: 10:57 13.11.2024)
Ayrıntılar geliyor
Bakan Işıkhan, "2025 yılında belirlenecek asgari ücret için herkesin mutabık kaldığı bir tutarda uzlaşılacağını ümit ediyoruz" diye konuştu.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "2025 yılında belirlenecek asgari ücret için herkesin mutabık kaldığı bir tutarda uzlaşılacağını ümit ediyoruz" diye konuştu.
Asgari ücret zammı tahminleri 2025
Asgari ücret zammı için milyonlarca çalışanın bekleyişi sürüyor. Her yıl olduğu gibi 2025 yılı öncesinde de asgari ücretle ilgili ilk beklentiler açıklanmaya başlandı.
'Herkesin mutabık kaldığı bir tutar'
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, asgari ücrete ilişkin açıklamalarda bulundu.
Işıkhan, 2025 yılında uygulanacak asgari ücreti belirlemek için yine komisyonun aralık ayında toplanacağını söyledi.
Bakan Işıkhan, "Asgari ücrette herkesin mutabık kaldığı bir tutarda uzlaşılacağını ümit ediyorum." dedi.