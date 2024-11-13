https://anlatilaninotesi.com.tr/20241113/emekli-olacaklari-ilgilendiren-kritik-detay-emekli-maasini-artirmanin-formulu-verildi-1090328143.html

Emekli olacakları ilgilendiren kritik detay: Emekli maaşını artırmanın formülü verildi

Emekli olacakları ilgilendiren kritik detay: Emekli maaşını artırmanın formülü verildi

Sputnik Türkiye

Emeklilik başvurusunu 2024 yılında yapanlar, 2025 yılına göre yüzde 30–36 oranında daha fazla aylık alması gündemdeyken ‘7 yıl kuralı’ birçok kişi tarafından... 13.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-13T09:53+0300

2024-11-13T09:53+0300

2024-11-13T09:55+0300

ekonomi

emekli

emekli maaşı

ssk

bağkur

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Emekli adayları, 2024-2025 yılı maaş farkı nedeniyle başvurularını hızlandırırken merak edilen bir başka konu ise emeklilik statüsü. 2024 yılında emekli olanların 2025 yılında emekli olanlara göre yaklaşık olarak yüzde 30-36 daha fazla maaş alacağı hesaplanıyor. Kimileri, özellikle geçmişte farklı statülerde çalışmış olanlar, hangi statüden emekli olacağını sorgularken kimileri de hem emeklilik şartları hem de emekli maaşı açısından SSK statüsünden emekli olmanın yollarını arıyor.Birden fazla sosyal güvenlik statüsünde çalışanların emekliliğiHürriyet yazarı Noyan Doğan, emeklilikteki kritik detayları açıkladı. Çalışanların hangi sosyal güvenlik statüsüne tabi çalışıyorsa o statüden emekli olabildiğine dikkat çeken Doğan, "Bağ-Kur’lu çalışıyorsanız Bağ-Kur üzerinden, isteğe bağlı sigortalıysanız yine Bağ-Kur üzerinden, işçi statüsünde çalışıyorsanız 4/A’lı (halk arasında bilinen adıyla SSK) olarak emekli olursunuz. Ancak birden fazla sosyal güvenlik statüsünde çalışanlarda durum farklılaşıyor" ifadelerini kullandı.7 yıl kuralı nedir?Doğan yazısının devamında 7 yıl kuralıyla ilgili şu detaylara yanıt verdi:"Kişinin son yedi yılda hangi statüde çalıştığı önemli. Son yedi yılda, yani 2.520 gün, kişi hangi statüde çalışmışsa emekliliği de o statüye göre oluyor ve emekli aylığı da buna göre belirleniyor. Yedi yılla da kasıt, son prim ödeme tarihinden önceki fiili hizmet yılı. Son yedi yılda ödenen primin yarısı kadar prim (1260 gün) hangi sosyal güvenlik sistemine ödenmişse o sistemden emekli olunuyor.Ekim 2008 sonrası sigortalı olanlar için son yedi yıl kuralı geçerli değil; tüm çalışma süresine bakılarak emekli olunuyor ve maaş bağlanıyor. Burada da en fazla hangi statüde çalışılıp, prim ödenmişse emeklilik şartları da o statü üzerinden oluyor. Bu da alınacak emekli maaşını, emeklilikte alınacak zamları ve ikramiyeleri etkiliyor. Diyelim ki, 2008 sonrası sigortalı oldunuz ve en fazla primi SSK’ya ödediniz, 4/A’den emekli olursunuz."SSK'dan mı Bağ-Kur'dan mı emekli olmak avantajlı?4/A’lı yani, işçi statüsünde emekli olmak, Bağ-Kur statüsünde emekli olmaya göre hem emeklilik süresi hem de emekli maaşı açısından daha avantajlı. Bağ-Kur’dan emekli olunacaksa da prime esas kazancın yüksek gösterilmesi, hatta imkân varsa tavandan gösterilmesi emekli maaşını ciddi oranda artırır."

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241111/emekli-ve-memurlarin-maas-zammi-icin-refah-payi-detaylari-ortaya-cikti-1090274781.html

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7 yıl kuralı nedir, yedi yıl kuralı nedir, ssk mı bağ-kur mu, ssk mı bağ-kur'dan mı fazla maaş alınır, emekli maaşı, bağ-kur'dan mı ssk'dan mı emekli olacağım, nereden emekli olacağım, hangi kurumdan emekli olacağım