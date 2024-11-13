https://anlatilaninotesi.com.tr/20241113/yanlis-kanser-teshisi-hayatini-karartti-gogusleri-alinan-kadin-hukuk-mucadelesi-baslatti-1090332575.html

Yanlış 'kanser' teşhisi hayatını kararttı: Göğüsleri alınan kadın hukuk mücadelesi başlattı

Yanlış 'kanser' teşhisi hayatını kararttı: Göğüsleri alınan kadın hukuk mücadelesi başlattı

Sputnik Türkiye

Kocaeli'nde özel hastanede kanser teşhisi konulan kadın yanlış tedavi nedeniyle iki memesinin alındığını iddia ederek hukuk mücadelesi başlattı. Yaklaşık yedi... 13.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-13T11:10+0300

2024-11-13T11:10+0300

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sağlik

meme kanseri

meme kanseri tedavisi

meme kanseri öldürür mü

dava

tazminat davası

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Sakarya'da yaşayan 2 çocuk annesi Çiğdem Kışlalı'nın hayatı 7 yıl önce ekim ayında göğsünde hissettiği bir kitlenin varlığıyla değişti. Hemen özel bir hastaneye giderek kontrolden geçen Kışlalı'ya meme kanseri teşhisi konuldu. Operasyon geçiren ve iki memesi alınan kadın, pataloji raporuna ulaştığında ise hayatının şokunu yaşadı. Aynı hastaneden çıkan rapora göre, Kışlalı'nın göğsünden alınan parçalarda yapılan incelemede, kanser hücresine rastlanmamıştı. Soluğu savcılıkta aldı Hayatı alt üst olan Kışlalı, rapor ve belgelerle savcılığa gidip doktor ve hastane yöneticilerinden şikayetçi oldu. Soruşturmanın ardından doktor ve hastane hakkında dava açıldı. Kocaeli 1. Tüketici Mahkemesi, 28 Kasım 2023'de görülen duruşmada Kışlalı'ya maddi ve manevi tazminat ödenmesine karar verdi. Ancak hastane avukatının karara itiraz etmesi üzerine dosya bir üst mahkemeye gönderildi. Üst mahkeme, eksik raporlar olduğu gerekçesiyle duruşmayı yeniden ele aldı ve davanın yeniden görülmesine karar verildi.Bunun üzerine Kocaeli 1. Tüketici Mahkemesi'nde dün yeniden duruşma görüldü. Çiğdem Kışlalı ve hastane avukatlarının katıldığı duruşma, eksik hususların tamamlanması amacıyla ertelendi.Adalete güveniyorumDuruşma sonrası açıklamalarda bulunan Kışlalı, "Her sene olduğu gibi yine Kocaeli 1. Tüketici Mahkemesi önündeyim. Karşı taraf çıkan karara itiraz etmiş ve karar yüksek mahkemeye gönderilmiş. İstinaf da eksik rapor olarak geri dönüş sağlamış. Adalete güveniyorum, bu dünyada olmazsa ahirette adalet yerini bulacak ve haklı olduğumu kanıtlayacağım. Ben mağdurum ve hakkımı arıyorum. Ne olursa olsun hakkımı arayacağım" diye konuştu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241102/lenfoma-multipl-myelom-ve-meme-kanseri-tedavisinde-kullanilan-18-ilac-daha-geri-odeme-listesine-1089954356.html

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meme kanseri, meme kanseri tedavisi, meme kanseri öldürür mü, dava, tazminat davası