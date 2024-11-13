https://anlatilaninotesi.com.tr/20241113/uzmani-faylarin-buyuk-bolumu-kent-merkezinden-geciyor-diyerek-bir-il-icin-deprem-uyarisi-yapti-1090340747.html

Uzmanı 'Fayların büyük bölümü kent merkezinden geçiyor' diyerek bir il için deprem uyarısı yaptı

Uzmanı 'Fayların büyük bölümü kent merkezinden geçiyor' diyerek bir il için deprem uyarısı yaptı

Sputnik Türkiye

Deprem bilimciler olası Marmara Depremi için 7 ve üzeri büyüklüğünde deprem uyarısı yaparken bir il için daha kritik uyarı geldi. Bolu'da düzenlenen panelde... 13.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-13T13:06+0300

2024-11-13T13:06+0300

2024-11-13T13:06+0300

türkiye

deprem

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marmara depremi

bolu

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Türk Mühendislik ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Bolu İl Koordinasyon Kurulu tarafından "Deprem ve Kent" başlıklı panel düzenlendi. Panelde konuşan Ankara Üniversitesi'nden Prof. Dr. Gürol Seyitoğlu, Bolu'daki deprem riskine dikkat çekti. Panelde, kentin jeolojik konumuna değinen Seyitoğlu, Türkiye'nin en önemli fay hattı olan Kuzey Anadolu Fay Hattı'nın üzerinde bulunan Bolu'nun özel bir yere sahip olduğunu belirtti. Kuzey Anadolu Fayı'na dikkat çekti, Bolu'yu uyardıSeyitoğlu, "Bolu'dan itibaren Kuzey Anadolu Fayı, farklı kollara ayrılıyor. 1944 yüzey kırığını, 1957'de kırılan bölümü, 1967'de kırılan bölümü, 17 Ağustos depreminde kırılan bölümü ve son olarak 1999 Düzce Depremi'nde kırılan bölümü görüyoruz. Yapılan son çalışmalar, Bakacak ve Elmalık faylarının varlığını ortaya koyuyor. Almacık bloğunun etrafındaki kırılmanın tamamlanması gerekiyor ve bu durumda Bolu'nun içinden geçen bir alanda gelecekteki depremin merkezinin olabileceğini düşünüyoruz" diye konuştu.'Fayların büyük bölümü kent merkezinden geçiyor'Bolu'nun da risk altında olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Seyitoğlu, sözlerini şöyle noktaladı:"Üzülerek söylüyorum ki, fayların büyük bölümü Bolu kent merkezinden geçiyor. Aykut Barka'nın 1999 Depremi'nden sonra kaleme aldığı ünlü makalesinde, yüzey kırığı oluştuğunda bunun iki ucunda gerilme biriktiği gösterilmişti. Herkes panik halinde muhtemel Marmara Depremi'ni konuşuyor. Bu sistemin doğusunda Bolu var. Dolayısıyla bu sistem burada kapanacak ve Kuzey Anadolu Fay Hattı'na yeniden bağlanacak. Durum onu gösteriyor. Marmara Denizi için ne kadar 'Eli kulağında' deniyorsa, aynı şekilde Bolu'nun da risk altında olduğunu görmemiz gerekiyor."

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241111/afad-acikladi-corumda-art-arda-2-deprem-1090259888.html

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