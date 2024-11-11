https://anlatilaninotesi.com.tr/20241111/afad-acikladi-corumda-art-arda-2-deprem-1090259888.html

AFAD açıkladı: Çorum'da art arda 2 deprem

AFAD açıkladı: Çorum'da art arda 2 deprem

Sputnik Türkiye

Çorum’un Bayat ilçesinde 3.4 ve 3.3 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. AFAD'ın verilerine göre, depremler yerin 7 ve 18,6 kilometre derinliklerinde... 11.11.2024, Sputnik Türkiye

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son depremler

çorum

deprem

deprem

son depremler

afad

afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)

kandilli

kandilli rasathanesi

boğaziçi üniversitesi kandilli rasathanesi

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AFAD (Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı), Çorum’un Bayat ilçesinde art arda iki deprem meydana geldiğini duyurdu. İlk deprem, saat 11.27'de, merkez üssü Kubbedin olan bölgede 3.4 büyüklüğünde gerçekleşti. Depremin derinliği 7 kilometre olarak kaydedildi.İkinci sarsıntı: Emirşah Köyü'nde 3.3 büyüklüğünde depremİlk depremin ardından, Bayat ilçesine bağlı Emirşah köyü merkez üssünde, 3.3 büyüklüğünde ikinci bir deprem meydana geldi. Bu sarsıntı ise yerin 18.6 kilometre derinliğinde kaydedildi.Bölgeden i̇lk değerlendirmelerDepremler, Çorum genelinde hissedildi ancak ciddi bir hasara yol açmadı. AFAD ve yerel yetkililer, tedbir amaçlı olarak bölgedeki incelemelerini sürdürüyor. Uzmanlardan deprem uyarısıUzmanlar, bölgenin düşük ve orta şiddetli depremlere yatkın olduğunu belirterek, halkın bu tür sarsıntılara karşı hazırlıklı olması gerektiğini vurguladı. Geçmişte de benzer büyüklükte depremler yaşandığı, ancak bunların genellikle önemli bir hasara yol açmadığı hatırlatıldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241111/bilim-dunyasi-saskin-kizil-gezegenin-yuzeyinde-dunya-disi-bir-enkaz-kesfedildi-nasa-marsta-ne-buldu-1090255871.html

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