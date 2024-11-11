https://anlatilaninotesi.com.tr/20241111/afad-acikladi-corumda-art-arda-2-deprem-1090259888.html
AFAD açıkladı: Çorum'da art arda 2 deprem
AFAD açıkladı: Çorum'da art arda 2 deprem
Sputnik Türkiye
Çorum’un Bayat ilçesinde 3.4 ve 3.3 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. AFAD'ın verilerine göre, depremler yerin 7 ve 18,6 kilometre derinliklerinde... 11.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-11T12:15+0300
2024-11-11T12:15+0300
2024-11-11T12:29+0300
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afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)
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AFAD (Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı), Çorum’un Bayat ilçesinde art arda iki deprem meydana geldiğini duyurdu. İlk deprem, saat 11.27'de, merkez üssü Kubbedin olan bölgede 3.4 büyüklüğünde gerçekleşti. Depremin derinliği 7 kilometre olarak kaydedildi.İkinci sarsıntı: Emirşah Köyü'nde 3.3 büyüklüğünde depremİlk depremin ardından, Bayat ilçesine bağlı Emirşah köyü merkez üssünde, 3.3 büyüklüğünde ikinci bir deprem meydana geldi. Bu sarsıntı ise yerin 18.6 kilometre derinliğinde kaydedildi.Bölgeden i̇lk değerlendirmelerDepremler, Çorum genelinde hissedildi ancak ciddi bir hasara yol açmadı. AFAD ve yerel yetkililer, tedbir amaçlı olarak bölgedeki incelemelerini sürdürüyor. Uzmanlardan deprem uyarısıUzmanlar, bölgenin düşük ve orta şiddetli depremlere yatkın olduğunu belirterek, halkın bu tür sarsıntılara karşı hazırlıklı olması gerektiğini vurguladı. Geçmişte de benzer büyüklükte depremler yaşandığı, ancak bunların genellikle önemli bir hasara yol açmadığı hatırlatıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241111/bilim-dunyasi-saskin-kizil-gezegenin-yuzeyinde-dunya-disi-bir-enkaz-kesfedildi-nasa-marsta-ne-buldu-1090255871.html
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AFAD açıkladı: Çorum'da art arda 2 deprem
12:15 11.11.2024 (güncellendi: 12:29 11.11.2024)
Çorum’un Bayat ilçesinde 3.4 ve 3.3 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. AFAD'ın verilerine göre, depremler yerin 7 ve 18,6 kilometre derinliklerinde gerçekleşti. İlk bilgilere göre, bölgedeki sarsıntılar sonucunda herhangi bir olumsuz durum yaşanmadı.
AFAD (Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı), Çorum’un Bayat ilçesinde art arda iki deprem meydana geldiğini duyurdu. İlk deprem, saat 11.27'de, merkez üssü Kubbedin olan bölgede 3.4 büyüklüğünde gerçekleşti. Depremin derinliği 7 kilometre olarak kaydedildi.
İkinci sarsıntı: Emirşah Köyü'nde 3.3 büyüklüğünde deprem
İlk depremin ardından, Bayat ilçesine bağlı Emirşah köyü merkez üssünde, 3.3 büyüklüğünde ikinci bir deprem meydana geldi. Bu sarsıntı ise yerin 18.6 kilometre derinliğinde kaydedildi.
Bölgeden i̇lk değerlendirmeler
Depremler, Çorum genelinde hissedildi ancak ciddi bir hasara yol açmadı. AFAD ve yerel yetkililer, tedbir amaçlı olarak bölgedeki incelemelerini sürdürüyor.
Uzmanlardan deprem uyarısı
Uzmanlar, bölgenin düşük ve orta şiddetli depremlere yatkın olduğunu belirterek, halkın bu tür sarsıntılara karşı hazırlıklı olması gerektiğini vurguladı. Geçmişte de benzer büyüklükte depremler yaşandığı, ancak bunların genellikle önemli bir hasara yol açmadığı hatırlatıldı.