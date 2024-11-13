https://anlatilaninotesi.com.tr/20241113/rusya-abdde-uluslararasi-secim-gozleminin-yasak-olmasi-agit-kurallarina-aykiri-1090334248.html
Rusya: ABD’de uluslararası seçim gözleminin yasak olması AGİT kurallarına aykırı
Rusya: ABD’de uluslararası seçim gözleminin yasak olması AGİT kurallarına aykırı
Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, ABD'nin bazı eyaletlerinde başkanlık seçimlerinde uluslararası gözleminin yasak olmasının Avrupa Güvenlik ve... 13.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-13T11:18+0300
2024-11-13T11:18+0300
2024-11-13T11:23+0300
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rusya dışişleri bakanlığı
mariya zaharova
abd
abd başkanlık seçimleri
gözlem
yasak
avrupa güvenlik ve işbirliği teşkilatı (agit)
agit
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Sputnik Radyosu’na konuşan Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, AGİT Demokratik Kurumlar ve İnsan Hakları Ofisi’nin (ODIHR) raporuna dikkat çekti.Raporda, ABD’nin 17 eyaletinde uluslararası seçim gözlemine yasak uygulandığını belirten Rus diplomat, “Bu, ABD'nin AGİT’e karşı yaptığı doğrudan bir ihlal” ifadesini kullandı.Zaharova, “Avrupa Birliği'nin hâlâ Gürcistan'daki seçimlerle ilgili bir şikayeti mi var?” diye ekledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241113/rusyanin-suriyedeki-hava-ussu-yakinina-saldiri-israile-uyari-yapildi-1090325787.html
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rusya, rusya dışişleri bakanlığı, mariya zaharova, abd, abd başkanlık seçimleri, gözlem, yasak, avrupa güvenlik ve işbirliği teşkilatı (agit), agit, agit demokratik kurumlar ve insan hakları ofisi (odihr), gürcistan
rusya, rusya dışişleri bakanlığı, mariya zaharova, abd, abd başkanlık seçimleri, gözlem, yasak, avrupa güvenlik ve işbirliği teşkilatı (agit), agit, agit demokratik kurumlar ve insan hakları ofisi (odihr), gürcistan
Rusya: ABD’de uluslararası seçim gözleminin yasak olması AGİT kurallarına aykırı
11:18 13.11.2024 (güncellendi: 11:23 13.11.2024)
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, ABD'nin bazı eyaletlerinde başkanlık seçimlerinde uluslararası gözleminin yasak olmasının Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı’nın (AGİT) kurallarının doğrudan bir ihlali olduğunu belirtti.
Sputnik Radyosu’na konuşan Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, AGİT Demokratik Kurumlar ve İnsan Hakları Ofisi’nin (ODIHR) raporuna dikkat çekti.
Raporda, ABD’nin 17 eyaletinde uluslararası seçim gözlemine yasak uygulandığını belirten Rus diplomat, “Bu, ABD'nin AGİT’e karşı yaptığı doğrudan bir ihlal” ifadesini kullandı.
Zaharova, “Avrupa Birliği'nin hâlâ Gürcistan'daki seçimlerle ilgili bir şikayeti mi var?” diye ekledi.