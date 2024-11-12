https://anlatilaninotesi.com.tr/20241112/trump-ulusal-guvenlik-danismanligina-mike-waltzu-getirdi-1090318625.html
Trump, Ulusal Güvenlik Danışmanlığı'na Mike Waltz'u getirdi
Trump, Ulusal Güvenlik Danışmanlığı'na Mike Waltz'u getirdi
Sputnik Türkiye
Trump, Kongre Üyesi Mike Walz'u Ulusal Güvenlik Danışmanı olarak atadı. 12.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-12T22:30+0300
2024-11-12T22:30+0300
2024-11-12T22:29+0300
dünya
abd
donald trump
cumhuriyetçi
senatör
ulusal güvenlik danışmanı
truth social
kongre
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ABD Başkanlık seçimlerini kazanan Donald Trump, Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhuriyetçi Kongre Üyesi Mike Walz'u ulusal güvenlik danışmanlığı görevine getirdiğini duyurdu.Trump, “Kongre Üyesi Mike Walz'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı olarak kabinemde görev yapmak üzere atandığını duyurmaktan gurur duyuyorum” ifadelerini kullandı.Trump, Walz'ın ‘güç yoluyla barışı sağlamanın ateşli bir savunucusu’ olacağını da sözlerine ekledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241112/trump-abd-disisleri-bakanligi-icin-mark-rubioyu-aday-gosterebilir-1090294820.html
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abd, donald trump, cumhuriyetçi, senatör, ulusal güvenlik danışmanı, truth social, kongre
abd, donald trump, cumhuriyetçi, senatör, ulusal güvenlik danışmanı, truth social, kongre
Trump, Ulusal Güvenlik Danışmanlığı'na Mike Waltz'u getirdi
Trump, Kongre Üyesi Mike Walz'u Ulusal Güvenlik Danışmanı olarak atadı.
ABD Başkanlık seçimlerini kazanan Donald Trump, Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhuriyetçi Kongre Üyesi Mike Walz'u ulusal güvenlik danışmanlığı görevine getirdiğini duyurdu.
Trump, “Kongre Üyesi Mike Walz'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı olarak kabinemde görev yapmak üzere atandığını duyurmaktan gurur duyuyorum” ifadelerini kullandı.
Trump, Walz'ın ‘güç yoluyla barışı sağlamanın ateşli bir savunucusu’ olacağını da sözlerine ekledi.