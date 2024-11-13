Ticaret Bakanı Bolat'tan BRICS ile ilgili açıklama: Ortak üyelik statüsüyle bize cevap verecekleri anlaşılıyor

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Türkiye, ağaçlandırma konusunda ne durumda?
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Avukat Özkurt: ‘TFF’nin yasa dışı bahise karşı bir yaptırımı yok’
09:05
95 dk
SESLİ HABER
Nikah memuru yanlışlıkla damatla evlendi
10:50
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
14 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
16 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
12 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:01
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Güliz Ayla, diyabet hastalarında sensörün önemine değindi
12:06
84 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
FUTBOL SAATİ
Selin Yazıcı ve Serhat Ayan'la Futbol Saati
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
Prof. Dr. Oyan: İzlenen programda krizin yükü sabit gelirlilere
15:01
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
4 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
3 dk
YOL ARKADAŞI
Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil adaleti
17:34
86 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
12 dk
SESLİ HABER
Nikah memuru yanlışlıkla damatla evlendi
19:32
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
1 dk
SEYİR HALİ
Ali Çağatay'la Seyir Hali
07:01
119 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
1 dk
YERİ VE ZAMANI
Güçlü Özgan'la Yeri ve Zamanı
09:05
115 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
1 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
22 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
20 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
20 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:05
85 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Serhat Ayan'la Yeni Seyler Rehberi
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
EKONOMİ PANORAMA
Erdal Kaplanseren'le Ekonomi Panorama
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
YOL ARKADAŞI
Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı
17:33
87 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:05
84 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241113/ticaret-bakani-bolattan-brics-ile-ilgili-aciklama-ortak-uyelik-statusuyle-bize-cevap--verecekleri-1090321803.html
Ticaret Bakanı Bolat'tan BRICS ile ilgili açıklama: Ortak üyelik statüsüyle bize cevap verecekleri anlaşılıyor
Ticaret Bakanı Bolat'tan BRICS ile ilgili açıklama: Ortak üyelik statüsüyle bize cevap verecekleri anlaşılıyor
Sputnik Türkiye
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye'nin BRICS'e katılımıyla ilgili "Kazan'daki son zirve toplantısında, diğer bazı ülkeler gibi müracaatı incelendi. Ortak... 13.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-13T02:45+0300
2024-11-13T02:45+0300
ekonomi
brics
ömer bolat
ithalat
ihracat
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/0d/1090321646_12:0:865:480_1920x0_80_0_0_2438d06043bf45231e25488e18b490d6.jpg
Ticaret Bakanı Bolat, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda bakanlığı ve bağlı kuruluşlarının 2025 yılı bütçe görüşmelerinin ardından milletvekillerinin sorularını yanıtladı.Türkiye ile Avrupa Birliği (AB) arasında Gümrük Birliği'nin devam ettiğini söyleyen Bolat, bunun yanı sıra Türkiye'nin İslam İşbirliği Teşkilatı, Afrika Birliği, ECOWAS, Türk Devletler Teşkilatı gibi uluslararası kuruluşlara da üyeliği, gözlemciliği veya ortak üyeliğinin söz konusu olduğunu söyledi.BRICS'in de Türkiye'nin başvuruda bulunduğu topluluklardan birisi olduğunu dile getiren Bolat, şu değerlendirmede bulundu:'Enflasyonu azaltmaya devam edeceğiz'Bolat, TÜFE'nin son 5 ayda 27.5 puan gerilediğine işaret ederek, Orta Vadeli Program hedefleri doğrultusunda enflasyonu azaltmaya devam edeceklerini söyledi.İşsizlik oranında 17 aydır üst üste tek haneli rakamların görüldüğünü belirten Bolat, son 22 yılda 12.5 milyon kişiye istihdam sağlandığını ifade etti.'Mayıstan bu yana İsrail ile alakalı rakamlar ihracatta da ithalatta da sıfır'İsrail ile ticaretin devan ettiği iddialarıyla ilgili de konuşan Ticaret Bakanı Bolat, İsrail ve Filistin'in Türkiye'den yaptığı ithalatın 2022'de 6.5 milyar dolar, Türkiye'nin onlardan yaptığı ithalatın ise 2.5-3 milyar dolar civarında olduğunu söyledi.Söz konusu tarihte taraflar arasında 9.5 milyar dolarlık ticaret olduğunu belirten Bolat, "Mayıstan bu yana İsrail ile alakalı rakamlar ihracatta da ithalatta da sıfır. Filistin ile alakalı olarak da sene başından beri yapılanın toplamı 740 milyon dolar. Nerede 9,5-10 milyar dolar, nerede 740 milyon dolar? Biz ezkaza desek ki arkadaşlar tamam Filistin'i de ambargo kapsamına alıyoruz ve göndermeyeceğiz, engelleyeceğiz, gümrük tescili yapmayacağız. Bu sefer söylenecek söz şuydu; 'Zavallı Filistinlilere de ambargo koyan bu hükümet, işte böyle bir hükümet'" şeklinde konuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241113/tbmmde-kamu-basdenetcisi-oylandi-mehmet-akarca-yeni-kamu-basdenetcisi-oldu-1090321497.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/0d/1090321646_118:0:758:480_1920x0_80_0_0_e8e21e1113ba1436fa204ba45f1647d3.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
brics, ömer bolat, ithalat, ihracat
brics, ömer bolat, ithalat, ihracat

Ticaret Bakanı Bolat'tan BRICS ile ilgili açıklama: Ortak üyelik statüsüyle bize cevap verecekleri anlaşılıyor

02:45 13.11.2024
© İHA / İHA-AW327974Ticaret Bakanı Ömer Bolat
Ticaret Bakanı Ömer Bolat - Sputnik Türkiye, 1920, 13.11.2024
© İHA / İHA-AW327974
Abone ol
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye'nin BRICS'e katılımıyla ilgili "Kazan'daki son zirve toplantısında, diğer bazı ülkeler gibi müracaatı incelendi. Ortak üyelik statüsüyle bize cevap verecekleri anlaşılıyor" değerlendirmesinde bulundu. Bakan Türkiye'nin üyeliği ile ilgili Hindistan'ın veto etmesi gibi bir durumun söz konusu olmadığını belirtti.
Ticaret Bakanı Bolat, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda bakanlığı ve bağlı kuruluşlarının 2025 yılı bütçe görüşmelerinin ardından milletvekillerinin sorularını yanıtladı.
Türkiye ile Avrupa Birliği (AB) arasında Gümrük Birliği'nin devam ettiğini söyleyen Bolat, bunun yanı sıra Türkiye'nin İslam İşbirliği Teşkilatı, Afrika Birliği, ECOWAS, Türk Devletler Teşkilatı gibi uluslararası kuruluşlara da üyeliği, gözlemciliği veya ortak üyeliğinin söz konusu olduğunu söyledi.
BRICS'in de Türkiye'nin başvuruda bulunduğu topluluklardan birisi olduğunu dile getiren Bolat, şu değerlendirmede bulundu:
"Türkiye'nin Kazan'daki son zirve toplantısında, diğer bazı ülkeler gibi müracaatı incelendi. Ortak üyelik statüsüyle bize cevap verecekleri anlaşılıyor. Üyeliğimizi Hindistan'ın veto etmesi gibi bir durum söz konusu değil. BRICS'in Gayri Safi Milli Hasıla açısından dünyadaki payı yüzde 25 seviyelerinde. Kuruluşa, Afrika, Körfez, Orta Doğu ve Asya'dan başka ülkelerin de katılımları veya ortak üyelikleri söz konusu. Buradaki amacımız hem dış politikada hem dış ekonomik ilişkilerde çok boyutlu, çok katmanlı ilişkileri geliştirmektir."

'Enflasyonu azaltmaya devam edeceğiz'

Bolat, TÜFE'nin son 5 ayda 27.5 puan gerilediğine işaret ederek, Orta Vadeli Program hedefleri doğrultusunda enflasyonu azaltmaya devam edeceklerini söyledi.
İşsizlik oranında 17 aydır üst üste tek haneli rakamların görüldüğünü belirten Bolat, son 22 yılda 12.5 milyon kişiye istihdam sağlandığını ifade etti.

'Mayıstan bu yana İsrail ile alakalı rakamlar ihracatta da ithalatta da sıfır'

İsrail ile ticaretin devan ettiği iddialarıyla ilgili de konuşan Ticaret Bakanı Bolat, İsrail ve Filistin'in Türkiye'den yaptığı ithalatın 2022'de 6.5 milyar dolar, Türkiye'nin onlardan yaptığı ithalatın ise 2.5-3 milyar dolar civarında olduğunu söyledi.
Söz konusu tarihte taraflar arasında 9.5 milyar dolarlık ticaret olduğunu belirten Bolat, "Mayıstan bu yana İsrail ile alakalı rakamlar ihracatta da ithalatta da sıfır. Filistin ile alakalı olarak da sene başından beri yapılanın toplamı 740 milyon dolar. Nerede 9,5-10 milyar dolar, nerede 740 milyon dolar? Biz ezkaza desek ki arkadaşlar tamam Filistin'i de ambargo kapsamına alıyoruz ve göndermeyeceğiz, engelleyeceğiz, gümrük tescili yapmayacağız. Bu sefer söylenecek söz şuydu; 'Zavallı Filistinlilere de ambargo koyan bu hükümet, işte böyle bir hükümet'" şeklinde konuştu.
TBMM - Sputnik Türkiye, 1920, 13.11.2024
TÜRKİYE
TBMM'de Kamu Başdenetçisi oylandı: Mehmet Akarca yeni Kamu Başdenetçisi oldu
01:55
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала