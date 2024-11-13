https://anlatilaninotesi.com.tr/20241113/ticaret-bakani-bolattan-brics-ile-ilgili-aciklama-ortak-uyelik-statusuyle-bize-cevap--verecekleri-1090321803.html

Ticaret Bakanı Bolat'tan BRICS ile ilgili açıklama: Ortak üyelik statüsüyle bize cevap verecekleri anlaşılıyor

Ticaret Bakanı Bolat'tan BRICS ile ilgili açıklama: Ortak üyelik statüsüyle bize cevap verecekleri anlaşılıyor

Sputnik Türkiye

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye'nin BRICS'e katılımıyla ilgili "Kazan'daki son zirve toplantısında, diğer bazı ülkeler gibi müracaatı incelendi. Ortak... 13.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-13T02:45+0300

2024-11-13T02:45+0300

2024-11-13T02:45+0300

ekonomi

brics

ömer bolat

ithalat

ihracat

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Ticaret Bakanı Bolat, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda bakanlığı ve bağlı kuruluşlarının 2025 yılı bütçe görüşmelerinin ardından milletvekillerinin sorularını yanıtladı.Türkiye ile Avrupa Birliği (AB) arasında Gümrük Birliği'nin devam ettiğini söyleyen Bolat, bunun yanı sıra Türkiye'nin İslam İşbirliği Teşkilatı, Afrika Birliği, ECOWAS, Türk Devletler Teşkilatı gibi uluslararası kuruluşlara da üyeliği, gözlemciliği veya ortak üyeliğinin söz konusu olduğunu söyledi.BRICS'in de Türkiye'nin başvuruda bulunduğu topluluklardan birisi olduğunu dile getiren Bolat, şu değerlendirmede bulundu:'Enflasyonu azaltmaya devam edeceğiz'Bolat, TÜFE'nin son 5 ayda 27.5 puan gerilediğine işaret ederek, Orta Vadeli Program hedefleri doğrultusunda enflasyonu azaltmaya devam edeceklerini söyledi.İşsizlik oranında 17 aydır üst üste tek haneli rakamların görüldüğünü belirten Bolat, son 22 yılda 12.5 milyon kişiye istihdam sağlandığını ifade etti.'Mayıstan bu yana İsrail ile alakalı rakamlar ihracatta da ithalatta da sıfır'İsrail ile ticaretin devan ettiği iddialarıyla ilgili de konuşan Ticaret Bakanı Bolat, İsrail ve Filistin'in Türkiye'den yaptığı ithalatın 2022'de 6.5 milyar dolar, Türkiye'nin onlardan yaptığı ithalatın ise 2.5-3 milyar dolar civarında olduğunu söyledi.Söz konusu tarihte taraflar arasında 9.5 milyar dolarlık ticaret olduğunu belirten Bolat, "Mayıstan bu yana İsrail ile alakalı rakamlar ihracatta da ithalatta da sıfır. Filistin ile alakalı olarak da sene başından beri yapılanın toplamı 740 milyon dolar. Nerede 9,5-10 milyar dolar, nerede 740 milyon dolar? Biz ezkaza desek ki arkadaşlar tamam Filistin'i de ambargo kapsamına alıyoruz ve göndermeyeceğiz, engelleyeceğiz, gümrük tescili yapmayacağız. Bu sefer söylenecek söz şuydu; 'Zavallı Filistinlilere de ambargo koyan bu hükümet, işte böyle bir hükümet'" şeklinde konuştu.

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brics, ömer bolat, ithalat, ihracat