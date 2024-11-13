https://anlatilaninotesi.com.tr/20241113/tbmmde-kamu-basdenetcisi-oylandi-mehmet-akarca-yeni-kamu-basdenetcisi-oldu-1090321497.html

TBMM'de Kamu Başdenetçisi oylandı: Mehmet Akarca yeni Kamu Başdenetçisi oldu

TBMM'de Kamu Başdenetçisi oylandı: Mehmet Akarca yeni Kamu Başdenetçisi oldu

Sputnik Türkiye

TBMM Genel Kurulu'nda gerçekleştirilen Kamu Başdenetçisi seçiminde Mehmet Akarca 264 oy alarak yeni Kamu Başdenetçisi seçildi. Peki, Mehmet Akarca kimdir? 13.11.2024, Sputnik Türkiye

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türkiye

kamu denetçiliği kurumu

kamu denetçiliği kurumu (kdk)

kamu başdenetçiliği

tbmm

tbmm genel kurulu

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TBMM Genel Kurulu, Kamu Başdenetçisi seçmek üzere oylamaya gitti. Dilekçe ve İnsan Hakları İnceleme Komisyonu'nda belirlenen adaylar Mehmet Akarca, Burhanettin Sağsöz ve Şinasi Yurdakul arasında seçim gerçekleştirildi.Geçekleştirilen seçimin sonucunda Mehmet Akarca, 264 oy alarak yeni Kamu Başdenetçisi seçildi.Mehmet Akarca kimdir?Siirt'in Şirvan ilçesinde 1963'te doğan Akarca, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunudur. Uşak, Van, Aydın'da hakimlik yaptıktan sonra Sivas, Kütahya ve Karşıyaka Ağır Ceza Mahkemeleri Başkanlıklarında görev aldı.2010'da Yargıtay Üyesi seçilen Akarca, 2013'te Yargıtay 14. Ceza Dairesi Başkanlığına, 2015'te ise Cumhurbaşkanı tarafından Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına atandı. 2020'de ise Yargıtay Birinci Başkanlığı'na seçilen Akarca, 14 Mayıs 2024'te emekli oldu.

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