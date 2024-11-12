https://anlatilaninotesi.com.tr/20241112/izmirde-evdeki-yanginda-hayatini-kaybeden-5-cocugun-annesi-serbest-birakildi-1090319180.html
İzmir'de evdeki yangında hayatını kaybeden 5 çocuğun annesi serbest bırakıldı
İzmir'de evdeki yangında hayatını kaybeden 5 çocuğun annesi serbest bırakıldı
Sputnik Türkiye
İzmir'in Selçuk ilçesinde dün akşam bir evde çıkan yangında yaşamını yitiren 5 küçük kardeşin annesi Melisa Sinem Akcan, adli kontrol şartıyla serbest... 12.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-12T23:08+0300
2024-11-12T23:08+0300
2024-11-12T23:09+0300
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İzmir'de evdeki elektrik sobasının devrilmesi nedeniyle çıkan yangında hayatını kaybeden 5 kardeşin ölümüyle ilgili gözaltına alınan anne Melisa Sinem Akcan adli kontrol şartıyla serbest kaldı.Çocuklarının cenaze törenine katılmak için polis nezaretinde Tahsinağa Camisi'ne getirildiği sırada fenalaşarak Selçuk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Akcan'ın tedavisi tamamlandı.Hastaneden adliyeye sevk edilen 27 yaşındaki Akcan, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe yurtdışı yasağı getirilerek adli kontrol şartıyla serbest kaldı.Cumhuriyet Mahallesi'ndeki bir evde çıkan yangında dumandan etkilenen 5 yaşındaki Fadime Nefes, 4 yaşındaki Funda Peri, 3 yaşındaki Aslan Miraç, 2 yaşındaki Masal Işık ve 1 yaşındaki Aras Bulut Akcan kurtarılamamıştı. Akcan ilk ifadesinde hurdacıdan parasını almak için kısa süreliğine evden ayrıldığını 15-20 dakika sonra eve döndüğünde yangının çıktığını gördüğünü ifade etmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241112/en-aci-veda-bes-kardes-yan-yana-topraga-verildi-1090313849.html
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İzmir'de evdeki yangında hayatını kaybeden 5 çocuğun annesi serbest bırakıldı
23:08 12.11.2024 (güncellendi: 23:09 12.11.2024)
İzmir'in Selçuk ilçesinde dün akşam bir evde çıkan yangında yaşamını yitiren 5 küçük kardeşin annesi Melisa Sinem Akcan, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
İzmir'de evdeki elektrik sobasının devrilmesi nedeniyle çıkan yangında hayatını kaybeden 5 kardeşin ölümüyle ilgili gözaltına alınan anne Melisa Sinem Akcan adli kontrol şartıyla serbest kaldı.
Çocuklarının cenaze törenine katılmak için polis nezaretinde Tahsinağa Camisi'ne getirildiği sırada fenalaşarak Selçuk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Akcan'ın tedavisi tamamlandı.
Hastaneden adliyeye sevk edilen 27 yaşındaki Akcan, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe yurtdışı yasağı getirilerek adli kontrol şartıyla serbest kaldı.
Cumhuriyet Mahallesi'ndeki bir evde çıkan yangında dumandan etkilenen 5 yaşındaki Fadime Nefes, 4 yaşındaki Funda Peri, 3 yaşındaki Aslan Miraç, 2 yaşındaki Masal Işık ve 1 yaşındaki Aras Bulut Akcan kurtarılamamıştı.
Akcan ilk ifadesinde hurdacıdan parasını almak için kısa süreliğine evden ayrıldığını 15-20 dakika sonra eve döndüğünde yangının çıktığını gördüğünü ifade etmişti.