https://anlatilaninotesi.com.tr/20241113/super-ligden-11-kulup-pfdkya-sevk-edildi-1090321389.html

Süper Lig'den 11 kulüp PFDK'ya sevk edildi

Süper Lig'den 11 kulüp PFDK'ya sevk edildi

Sputnik Türkiye

Trendyol Süper Lig'den 11 kulübü Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edildi. 13.11.2024, Sputnik Türkiye

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2024-11-13T01:39+0300

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spor

türkiye futbol federasyonu (tff)

profesyonel futbol disiplin kurulu (pfdk)

pfdk

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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Trendyol Süper Lig'den 11 kulübün Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk etdildiğini duyurdu.TFF'den yapılan açıklamada Süper Lig'in 12. haftasında oynanan maçlarla ilgili Kasımpaşa, Antalyaspor, Çaykur Rizespor, Trabzonspor, Göztepe, Konyaspor, Galatasaray, Başakşehir, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Sivasspor'un disipline gönderildiği belirtildi.Ayrıca Beşiktaş Kulübü Asbaşkanı Mete Vardar'ın da sportmenliğe aykırı açıklamaları gerekçesiyle PFDK'ya sevk edildiği bildirildi.

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türkiye futbol federasyonu (tff), profesyonel futbol disiplin kurulu (pfdk), pfdk