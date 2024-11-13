https://anlatilaninotesi.com.tr/20241113/super-ligden-11-kulup-pfdkya-sevk-edildi-1090321389.html
Süper Lig'den 11 kulüp PFDK'ya sevk edildi
Süper Lig'den 11 kulüp PFDK'ya sevk edildi
Sputnik Türkiye
Trendyol Süper Lig'den 11 kulübü Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edildi. 13.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-13T01:39+0300
2024-11-13T01:39+0300
2024-11-13T01:41+0300
spor
türkiye futbol federasyonu (tff)
profesyonel futbol disiplin kurulu (pfdk)
pfdk
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/05/05/1083496534_0:285:3072:2013_1920x0_80_0_0_537feb657756d42e0d595f0a28dc4200.jpg
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Trendyol Süper Lig'den 11 kulübün Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk etdildiğini duyurdu.TFF'den yapılan açıklamada Süper Lig'in 12. haftasında oynanan maçlarla ilgili Kasımpaşa, Antalyaspor, Çaykur Rizespor, Trabzonspor, Göztepe, Konyaspor, Galatasaray, Başakşehir, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Sivasspor'un disipline gönderildiği belirtildi.Ayrıca Beşiktaş Kulübü Asbaşkanı Mete Vardar'ın da sportmenliğe aykırı açıklamaları gerekçesiyle PFDK'ya sevk edildiği bildirildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241112/fenerbahce-beko-bayern-munihi-87-76-yendi-1090319233.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/05/05/1083496534_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_40e8bd714a3c6cee69d01fcd11346aab.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
türkiye futbol federasyonu (tff), profesyonel futbol disiplin kurulu (pfdk), pfdk
türkiye futbol federasyonu (tff), profesyonel futbol disiplin kurulu (pfdk), pfdk
Süper Lig'den 11 kulüp PFDK'ya sevk edildi
01:39 13.11.2024 (güncellendi: 01:41 13.11.2024)
Trendyol Süper Lig'den 11 kulübü Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edildi.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Trendyol Süper Lig'den 11 kulübün Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk etdildiğini duyurdu.
TFF'den yapılan açıklamada Süper Lig'in 12. haftasında oynanan maçlarla ilgili Kasımpaşa, Antalyaspor, Çaykur Rizespor, Trabzonspor, Göztepe, Konyaspor, Galatasaray, Başakşehir, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Sivasspor'un disipline gönderildiği belirtildi.
Ayrıca Beşiktaş Kulübü Asbaşkanı Mete Vardar'ın da sportmenliğe aykırı açıklamaları gerekçesiyle PFDK'ya sevk edildiği bildirildi.