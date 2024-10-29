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https://anlatilaninotesi.com.tr/20241029/doktora-ogrencisi-internette-gezerken-devasa-antik-sehir-valerianayi-buldu-1089817660.html
Doktora öğrencisi internette gezerken devasa antik şehir Valeriana'yı buldu
Doktora öğrencisi internette gezerken devasa antik şehir Valeriana'yı buldu
Sputnik Türkiye
Tulane Üniversitesi doktora öğrencisi Luk Auld Thomas internette gezinirken Meksika'nın güneydoğusunda bulunan Campeche eyaletindeki antik kent Valeriana'yı... 29.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-29T22:23+0300
2024-10-29T22:35+0300
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Arkeoloji doktora öğrencisi Luk Auld Thomas arama motorunda gezinirken antik kent Valeriana'yı ortaya çıkardı.Tulane Üniversitesi'nde doktora eğitimi alan Luk Auld Thomas isimli öğrenci internette gezinirken Meksika'daki çevre izleme kuruluşu tarafından paylaşılan görselleri fark etti. Görsellerden paylaşılan Lidar radar araştırmasını inceleyen Luk Auld Thomas devasa antik kenti buldu. Lidar araştırması olarak bilinen sistem, uçaktan yeryüzüne gönderilen sinyallerin dönüş hızı ile alttaki nesneleri bulan bir çeşit radar olarak biliniyor. Verileri tekrar kontrol eden öğrenci gözden kaçırılan antik kenti ortaya çıkardı. Millattan sonra 750 - 850 yıllarına ait olabileceği düşünülen antik kent Maya yerleşim yeri Calakmul'den sonra ikinci en büyük antik kent olarak ifade edildi. Antik kentin ismi bölgede bulunan lagünden dolayı Valeriana olarak belirlendi. Kentin nüfusunun döneminde 30 bin ile 50 bin kişi arasında olduğu ve yüzölçümünün İskoçya'nın başkenti Edinburg kadar olduğu açıklandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240828/tarih-verildi-egedeki-antik-kentler-50-yil-icinde-risk-altinda-olacak-1087357353.html
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valeriana antik kenti, öğrenci antik kent, google'da antik kent bulan adam
valeriana antik kenti, öğrenci antik kent, google'da antik kent bulan adam

Doktora öğrencisi internette gezerken devasa antik şehir Valeriana'yı buldu

22:23 29.10.2024 (güncellendi: 22:35 29.10.2024)
© AASelçuk'taki kazılarda Hitit uygarlığı'na dair kanıtlar bulundu
Selçuk'taki kazılarda Hitit uygarlığı'na dair kanıtlar bulundu - Sputnik Türkiye, 1920, 29.10.2024
© AA
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Tulane Üniversitesi doktora öğrencisi Luk Auld Thomas internette gezinirken Meksika'nın güneydoğusunda bulunan Campeche eyaletindeki antik kent Valeriana'yı keşfetti. Arama motorunda radar verilerini incelerken tesadüfen keşfettiğini açıklayan öğrenci Maya yerleşim yeri Calakmul'den sonra ikinci en büyük antik kenti buldu.
Arkeoloji doktora öğrencisi Luk Auld Thomas arama motorunda gezinirken antik kent Valeriana'yı ortaya çıkardı.
Tulane Üniversitesi'nde doktora eğitimi alan Luk Auld Thomas isimli öğrenci internette gezinirken Meksika'daki çevre izleme kuruluşu tarafından paylaşılan görselleri fark etti. Görsellerden paylaşılan Lidar radar araştırmasını inceleyen Luk Auld Thomas devasa antik kenti buldu. Lidar araştırması olarak bilinen sistem, uçaktan yeryüzüne gönderilen sinyallerin dönüş hızı ile alttaki nesneleri bulan bir çeşit radar olarak biliniyor. Verileri tekrar kontrol eden öğrenci gözden kaçırılan antik kenti ortaya çıkardı. Millattan sonra 750 - 850 yıllarına ait olabileceği düşünülen antik kent Maya yerleşim yeri Calakmul'den sonra ikinci en büyük antik kent olarak ifade edildi. Antik kentin ismi bölgede bulunan lagünden dolayı Valeriana olarak belirlendi. Kentin nüfusunun döneminde 30 bin ile 50 bin kişi arasında olduğu ve yüzölçümünün İskoçya'nın başkenti Edinburg kadar olduğu açıklandı.
Efes Antik Kenti, gece ışıklandırmasıyla beğeni topluyor - Sputnik Türkiye, 1920, 28.08.2024
TÜRKİYE
Tarih verildi: Ege'deki antik kentler 50 yıl içinde risk altında olacak
28 Ağustos, 09:46
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