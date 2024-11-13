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Rusya’nın Suriye’deki hava üssü yakınına saldırı: İsrail’e uyarı yapıldı
Rusya’nın Suriye’deki hava üssü yakınına saldırı: İsrail’e uyarı yapıldı
Sputnik Türkiye
Rusya’nın Suriye Özel Temsilcisi Lavrentyev, İsrail'in Ekim ayında Suriye'deki Hmeymim hava üssü yakınını vurması nedeniyle Tel Aviv'e bu tür eylemlerin kabul... 13.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-13T08:56+0300
2024-11-13T10:12+0300
dünya
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hmeymim hava üssü
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Suriye Özel Temsilcisi Aleksandr Lavrentyev, Sputnik’e açıklamasında, “İsrail Hmeymim'in hemen yakınına bir hava saldırısı gerçekleştirdi. Yani doğrudan hava üssünü hedef almadı, çünkü bunun doğal olarak İsrail için de çok olumsuz sonuçları olurdu. Bunu çok iyi anlıyorlar. Bazı bilgilere göre, saldırı bir depoya, bir mekana yapıldı” ifadesini kullandı.Rusya Savunma Bakanlığı’nın İsrail’e, Rus askerlerinin hayatlarını tehlikeye atabilecek bu tür eylemlerin kabul edilemez olduğu yönünde uyarı yapıldığını belirten Rus diplomat, “Bu nedenle Ekim ayında yaşanan bu olayın bir daha tekrarlanmayacağını umuyoruz” dedi.‘Hmeymim’i İran’a açtığımız bir söylenti’Lavrentyev, Rusya’nın Suriye’deki Hmeymim hava üssünün, İran tarafından Hizbullah’a silah sağlamada kullanıldığı yönündeki iddialarla ilgili şunu dedi:İran’ın Hmeymim üssü üzerinden Hizbulla’a silah sağladığı iddiasını reddeden söz konusu üsten geçen tüm kargoların titizlikle incelendiğini kaydetti.Daha önce Rusya’nın Tel Aviv Büyükelçisi Anatoliy Viktorov, İsrail'in Suriye'deki Rus askerlere zarar verilmesinin arz ettiği tehlikenin farkında olduğu umduğunu dile getirmişti. Viktorov, Moskova'nın bu konuyla ilgili görüşünü Tel Aviv'e ilettiğini belirtmişti.İsrail, 1 Ekim’de Lübnan Hizbullah’a yönelik başlattığı operasyon kapsamında Suriye’deki hedeflere de saldırılar düzenliyor. Rusya, İsrail’in eylemlerini kınayarak Suriye’nin toprak bütünlüğüne saygı gösterilmesi çağrısında bulunmuştu.Kremlin, çatışmaların coğrafyasının genişlemesinden duyduğu derin endişeyi dile getirdi ve tüm bunların tüm bölge için son derece yıkıcı olan bir gerilim birikimine yol açtığını kaydetti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241113/rusya-afrika-ulkelerinin-20-milyar-dolarlik-borcunu-sildi-1090324192.html
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rusya, aleksandr lavrentyev, suriye, israil, hmeymim, hmeymim hava üssü, saldırı, uyarı, lübnan, hizbullah, kremlin
rusya, aleksandr lavrentyev, suriye, israil, hmeymim, hmeymim hava üssü, saldırı, uyarı, lübnan, hizbullah, kremlin

Rusya’nın Suriye’deki hava üssü yakınına saldırı: İsrail’e uyarı yapıldı

08:56 13.11.2024 (güncellendi: 10:12 13.11.2024)
© Sputnik / Владислав Воднев / Multimedya arşivine gidinRusya'nın Suriye Özel Temsilcisi Aleksandr Lavrentyev
Rusya'nın Suriye Özel Temsilcisi Aleksandr Lavrentyev - Sputnik Türkiye, 1920, 13.11.2024
© Sputnik / Владислав Воднев
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Rusya’nın Suriye Özel Temsilcisi Lavrentyev, İsrail'in Ekim ayında Suriye'deki Hmeymim hava üssü yakınını vurması nedeniyle Tel Aviv'e bu tür eylemlerin kabul edilemez olduğu yönünde uyarı yapıldığını belirtti.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Suriye Özel Temsilcisi Aleksandr Lavrentyev, Sputnik’e açıklamasında, “İsrail Hmeymim'in hemen yakınına bir hava saldırısı gerçekleştirdi. Yani doğrudan hava üssünü hedef almadı, çünkü bunun doğal olarak İsrail için de çok olumsuz sonuçları olurdu. Bunu çok iyi anlıyorlar. Bazı bilgilere göre, saldırı bir depoya, bir mekana yapıldı” ifadesini kullandı.
Rusya Savunma Bakanlığı’nın İsrail’e, Rus askerlerinin hayatlarını tehlikeye atabilecek bu tür eylemlerin kabul edilemez olduğu yönünde uyarı yapıldığını belirten Rus diplomat, “Bu nedenle Ekim ayında yaşanan bu olayın bir daha tekrarlanmayacağını umuyoruz” dedi.

‘Hmeymim’i İran’a açtığımız bir söylenti’

Lavrentyev, Rusya’nın Suriye’deki Hmeymim hava üssünün, İran tarafından Hizbullah’a silah sağlamada kullanıldığı yönündeki iddialarla ilgili şunu dedi:

Rusya, Suriye'deki Hmeymim üssünü Lübnan'daki Hizbullah hareketine İran silahlarının sağlanması için açmadı. Bu bir söylenti.

İran’ın Hmeymim üssü üzerinden Hizbulla’a silah sağladığı iddiasını reddeden söz konusu üsten geçen tüm kargoların titizlikle incelendiğini kaydetti.
Daha önce Rusya’nın Tel Aviv Büyükelçisi Anatoliy Viktorov, İsrail'in Suriye'deki Rus askerlere zarar verilmesinin arz ettiği tehlikenin farkında olduğu umduğunu dile getirmişti. Viktorov, Moskova'nın bu konuyla ilgili görüşünü Tel Aviv'e ilettiğini belirtmişti.
İsrail, 1 Ekim’de Lübnan Hizbullah’a yönelik başlattığı operasyon kapsamında Suriye’deki hedeflere de saldırılar düzenliyor. Rusya, İsrail’in eylemlerini kınayarak Suriye’nin toprak bütünlüğüne saygı gösterilmesi çağrısında bulunmuştu.
Kremlin, çatışmaların coğrafyasının genişlemesinden duyduğu derin endişeyi dile getirdi ve tüm bunların tüm bölge için son derece yıkıcı olan bir gerilim birikimine yol açtığını kaydetti.
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Ortadoğu ve Afrika Özel Temsilcisi Mihail Bogdanov - Sputnik Türkiye, 1920, 13.11.2024
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