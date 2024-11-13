https://anlatilaninotesi.com.tr/20241113/rusyanin-suriyedeki-hava-ussu-yakinina-saldiri-israile-uyari-yapildi-1090325787.html

Rusya’nın Suriye’deki hava üssü yakınına saldırı: İsrail’e uyarı yapıldı

Rusya’nın Suriye’deki hava üssü yakınına saldırı: İsrail’e uyarı yapıldı

Sputnik Türkiye

Rusya’nın Suriye Özel Temsilcisi Lavrentyev, İsrail'in Ekim ayında Suriye'deki Hmeymim hava üssü yakınını vurması nedeniyle Tel Aviv'e bu tür eylemlerin kabul... 13.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-13T08:56+0300

2024-11-13T08:56+0300

2024-11-13T10:12+0300

dünya

rusya

aleksandr lavrentyev

suriye

israil

hmeymim

hmeymim hava üssü

saldırı

uyarı

lübnan

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/104136/39/1041363969_0:0:3154:1774_1920x0_80_0_0_e3d7c37e3d7b9074fec50b5c8428988a.jpg

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Suriye Özel Temsilcisi Aleksandr Lavrentyev, Sputnik’e açıklamasında, “İsrail Hmeymim'in hemen yakınına bir hava saldırısı gerçekleştirdi. Yani doğrudan hava üssünü hedef almadı, çünkü bunun doğal olarak İsrail için de çok olumsuz sonuçları olurdu. Bunu çok iyi anlıyorlar. Bazı bilgilere göre, saldırı bir depoya, bir mekana yapıldı” ifadesini kullandı.Rusya Savunma Bakanlığı’nın İsrail’e, Rus askerlerinin hayatlarını tehlikeye atabilecek bu tür eylemlerin kabul edilemez olduğu yönünde uyarı yapıldığını belirten Rus diplomat, “Bu nedenle Ekim ayında yaşanan bu olayın bir daha tekrarlanmayacağını umuyoruz” dedi.‘Hmeymim’i İran’a açtığımız bir söylenti’Lavrentyev, Rusya’nın Suriye’deki Hmeymim hava üssünün, İran tarafından Hizbullah’a silah sağlamada kullanıldığı yönündeki iddialarla ilgili şunu dedi:İran’ın Hmeymim üssü üzerinden Hizbulla’a silah sağladığı iddiasını reddeden söz konusu üsten geçen tüm kargoların titizlikle incelendiğini kaydetti.Daha önce Rusya’nın Tel Aviv Büyükelçisi Anatoliy Viktorov, İsrail'in Suriye'deki Rus askerlere zarar verilmesinin arz ettiği tehlikenin farkında olduğu umduğunu dile getirmişti. Viktorov, Moskova'nın bu konuyla ilgili görüşünü Tel Aviv'e ilettiğini belirtmişti.İsrail, 1 Ekim’de Lübnan Hizbullah’a yönelik başlattığı operasyon kapsamında Suriye’deki hedeflere de saldırılar düzenliyor. Rusya, İsrail’in eylemlerini kınayarak Suriye’nin toprak bütünlüğüne saygı gösterilmesi çağrısında bulunmuştu.Kremlin, çatışmaların coğrafyasının genişlemesinden duyduğu derin endişeyi dile getirdi ve tüm bunların tüm bölge için son derece yıkıcı olan bir gerilim birikimine yol açtığını kaydetti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241113/rusya-afrika-ulkelerinin-20-milyar-dolarlik-borcunu-sildi-1090324192.html

rusya

suriye

israil

hmeymim

lübnan

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

rusya, aleksandr lavrentyev, suriye, israil, hmeymim, hmeymim hava üssü, saldırı, uyarı, lübnan, hizbullah, kremlin