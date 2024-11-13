https://anlatilaninotesi.com.tr/20241113/rusya-afrika-ulkelerinin-20-milyar-dolarlik-borcunu-sildi-1090324192.html

Rusya, Afrika ülkelerinin 20 milyar dolarlık borcunu sildi

Rusya, Afrika ülkelerinin 20 milyar dolarlık borcunu sildi

Sputnik Türkiye

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Bogdanov, Afrika ülkelerinin Rusya’ya olan borçları “kalkınma projelerine yeniden yönlendirmeye” yönelik bir finansman... 13.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-13T07:23+0300

2024-11-13T07:23+0300

2024-11-13T07:48+0300

dünya

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rusya dışişleri bakanlığı

mihail bogdanov

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rusya-afrika ortaklık forumu

ekonomi

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Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Ortadoğu ve Afrika Özel Temsilcisi Mihail Bogdanov, Rusya-Afrika Bakanlar Konferansı’nın ardından Rus medyasına açıklamalarda bulundu.Bogdanov, “Yaklaşık 20 milyar dolarlık borç silindi. Halihazırda borçları kalkınma projelerine yeniden yönlendirmeye yönelik bir yeniden finansman programımız var” ifadesini kullandı.Rus diplomat, bu şekilde borçların “doğrudan bu ülkede sosyoekonomik projeleri uygulamak için” kullanıldığını kaydetti.‘Afrika baskılara boyun eğmiyor’Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Bogdanov, Batı’nın “elbette, her zaman olduğu gibi” Afrika ülkelerine Rusya’daki konferansa gitmemeleri yönündeki baskı uyguladığını belirterek, “Ama bu ülkeler buna artık daha az dikkat ediyor” dedi.Afrika ülkelerinin, “bu baskının onların kendi ulusal çıkarlarına ters olduğunun” farkında olduğunu kaydeden Rus diplomat, bu konuyla ilgili şu yorumda bulundu:Musk'a Afrika'ya ilgi gösterme tavsiyesiBogdanov, ABD’li milyarder iş insanı Elon Musk’a ne önerebileceği yönündeki bir soru üzerine şunu dedi:Rus diplomat, Soçi’deki iki günlük Rusya-Afrika Bakanlar Konferansı’nda tam da bundan bahsedildiğinin altını çizdi.Rusya-Afrika Ortaklık Forumu'nun ilk bakanlar konferansı 9-10 Kasım tarihlerinde Rusya’nın Soçi şehrinde düzenlendi. Etkinliğe, aralarında Afrika kıtasından 45 bakanın da bulunduğu yaklaşık bin 500 heyet katıldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241113/polonya-disisleri-bakani-sikorski-ab-dis-iliskiler-konseyi-rus-varliklarinin-ukraynaya-transferini-1090322838.html

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rusya, rusya dışişleri bakanlığı, mihail bogdanov, afrika, rusya-afrika ortaklık forumu, ekonomi, borç, finansman, yatırım