https://anlatilaninotesi.com.tr/20241113/rusya-afrika-ulkelerinin-20-milyar-dolarlik-borcunu-sildi-1090324192.html
Rusya, Afrika ülkelerinin 20 milyar dolarlık borcunu sildi
Rusya, Afrika ülkelerinin 20 milyar dolarlık borcunu sildi
Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Bogdanov, Afrika ülkelerinin Rusya’ya olan borçları “kalkınma projelerine yeniden yönlendirmeye” yönelik bir finansman... 13.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-13T07:23+0300
2024-11-13T07:23+0300
2024-11-13T07:48+0300
dünya
rusya
rusya dışişleri bakanlığı
mihail bogdanov
afrika
rusya-afrika ortaklık forumu
ekonomi
borç
finansman
yatırım
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/102067/92/1020679297_0:0:3076:1731_1920x0_80_0_0_6ec8d614f692d4437c40febc6f1023b7.jpg
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Ortadoğu ve Afrika Özel Temsilcisi Mihail Bogdanov, Rusya-Afrika Bakanlar Konferansı’nın ardından Rus medyasına açıklamalarda bulundu.Bogdanov, “Yaklaşık 20 milyar dolarlık borç silindi. Halihazırda borçları kalkınma projelerine yeniden yönlendirmeye yönelik bir yeniden finansman programımız var” ifadesini kullandı.Rus diplomat, bu şekilde borçların “doğrudan bu ülkede sosyoekonomik projeleri uygulamak için” kullanıldığını kaydetti.‘Afrika baskılara boyun eğmiyor’Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Bogdanov, Batı’nın “elbette, her zaman olduğu gibi” Afrika ülkelerine Rusya’daki konferansa gitmemeleri yönündeki baskı uyguladığını belirterek, “Ama bu ülkeler buna artık daha az dikkat ediyor” dedi.Afrika ülkelerinin, “bu baskının onların kendi ulusal çıkarlarına ters olduğunun” farkında olduğunu kaydeden Rus diplomat, bu konuyla ilgili şu yorumda bulundu:Musk'a Afrika'ya ilgi gösterme tavsiyesiBogdanov, ABD’li milyarder iş insanı Elon Musk’a ne önerebileceği yönündeki bir soru üzerine şunu dedi:Rus diplomat, Soçi’deki iki günlük Rusya-Afrika Bakanlar Konferansı’nda tam da bundan bahsedildiğinin altını çizdi.Rusya-Afrika Ortaklık Forumu'nun ilk bakanlar konferansı 9-10 Kasım tarihlerinde Rusya’nın Soçi şehrinde düzenlendi. Etkinliğe, aralarında Afrika kıtasından 45 bakanın da bulunduğu yaklaşık bin 500 heyet katıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241113/polonya-disisleri-bakani-sikorski-ab-dis-iliskiler-konseyi-rus-varliklarinin-ukraynaya-transferini-1090322838.html
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/102067/92/1020679297_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_c9e4be4798a04d2d530d92a5c20c7e9c.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
rusya, rusya dışişleri bakanlığı, mihail bogdanov, afrika, rusya-afrika ortaklık forumu, ekonomi, borç, finansman, yatırım
rusya, rusya dışişleri bakanlığı, mihail bogdanov, afrika, rusya-afrika ortaklık forumu, ekonomi, borç, finansman, yatırım
Rusya, Afrika ülkelerinin 20 milyar dolarlık borcunu sildi
07:23 13.11.2024 (güncellendi: 07:48 13.11.2024)
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Bogdanov, Afrika ülkelerinin Rusya’ya olan borçları “kalkınma projelerine yeniden yönlendirmeye” yönelik bir finansman programının uygulandığını belirtti.
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Ortadoğu ve Afrika Özel Temsilcisi Mihail Bogdanov, Rusya-Afrika Bakanlar Konferansı’nın ardından Rus medyasına açıklamalarda bulundu.
Bogdanov, “Yaklaşık 20 milyar dolarlık borç silindi. Halihazırda borçları kalkınma projelerine yeniden yönlendirmeye yönelik bir yeniden finansman programımız var” ifadesini kullandı.
Rus diplomat, bu şekilde borçların “doğrudan bu ülkede sosyoekonomik projeleri uygulamak için” kullanıldığını kaydetti.
‘Afrika baskılara boyun eğmiyor’
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Bogdanov, Batı’nın “elbette, her zaman olduğu gibi” Afrika ülkelerine Rusya’daki konferansa gitmemeleri yönündeki baskı uyguladığını belirterek, “Ama bu ülkeler buna artık daha az dikkat ediyor” dedi.
Afrika ülkelerinin, “bu baskının onların kendi ulusal çıkarlarına ters olduğunun” farkında olduğunu kaydeden Rus diplomat, bu konuyla ilgili şu yorumda bulundu:
Sonuç kendi ulusal çıkarlarına zarar verecekse neden bu baskıya boyun eğsinler? Onlar da bunun farkında.
Musk'a Afrika'ya ilgi gösterme tavsiyesi
Bogdanov, ABD’li milyarder iş insanı Elon Musk’a ne önerebileceği yönündeki bir soru üzerine şunu dedi:
Elon Musk mı? Afrika’ya ilgi göstermiyor mu? Elbette, mutlaka etsin. Bu, işe yarar. Batılı ortaklarımız Afrika'ya sadece oradan kaynak hortumlamak açısından ilgi gösterdiler. Oradaki süreçleri yönettikleri zaman boyunca bu ülkeler daha zengin olmadı, aksine. Tabii ki ilgi gösterilecekse bu, gerçek yardım şeklinde olmalı. Bu ülkelerin kalkınması, zenginliklerinin ve kaynaklarının da gerçek sahibi olan halkın yararına kullanılmasını sağlamak için olmalı.
Rus diplomat, Soçi’deki iki günlük Rusya-Afrika Bakanlar Konferansı’nda tam da bundan bahsedildiğinin altını çizdi.
Rusya-Afrika Ortaklık Forumu'nun ilk bakanlar konferansı 9-10 Kasım tarihlerinde Rusya’nın Soçi şehrinde düzenlendi. Etkinliğe, aralarında Afrika kıtasından 45 bakanın da bulunduğu yaklaşık bin 500 heyet katıldı.