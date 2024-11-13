https://anlatilaninotesi.com.tr/20241113/rusyanin-6-bolgesinde-29-ukrayna-ihasi-engellendi-1090325189.html
Rusya’nın 6 bölgesinde 29 Ukrayna İHA’sı engellendi
Rusya’nın 6 bölgesinde 29 Ukrayna İHA’sı engellendi
Sputnik Türkiye
Rusya hava savunma güçlerinin gece ülkenin Kursk, Belgorod, Tver, Bryansk, Penza ve Voronej bölgelerinde Ukrayna ordusuna ait 29 insansız hava aracı (İHA) imha... 13.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-13T07:54+0300
2024-11-13T07:54+0300
2024-11-13T08:01+0300
ukrayna krizi
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rusya savunma bakanlığı
rusya silahlı kuvvetleri
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hava savunma
hava savunma sistemi
ukrayna
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insansız hava aracı (iha)
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Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Kiev rejiminin geçtiğimiz gece boyunca uçak tipi İHA kullanarak Rusya Federasyonu topraklarındaki hedeflere terör saldırısı gerçekleştirme girişimi sırasında görev başındaki hava savunma sistemlerinin 29 Ukrayna İHA’sını engellediği ifade edildi.Açıklamada, “Kurks Bölgesi’nde 7, Belgorod Bölgesi’nde 7, Tver Bölgesi’nde 5, Bryansk Bölgesi’nde 5, Penza Bölgesi’nde 3 ve Voronej Bölgesi’nde 2 İHA imha edildi” dendi.Ukrayna ordusu neredeyse her gün Rusya’nın sınır ve merkez bölgelerine yönelik İHA ve füze saldırıları düzenliyor. Rusya hava savunma güçleri tüm saldırıları başarıyla püskürtüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241113/abdnin-ukraynaya-93-milyar-dolar-yardim-yapmasi-konusunda-anlasmaya-varildi-1090322977.html
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rusya, rusya savunma bakanlığı, rusya silahlı kuvvetleri, rus ordusu, hava savunma, hava savunma sistemi, ukrayna, ukrayna ordusu, insansız hava aracı (iha), iha, kursk, belgorod, tver, bryansk, penza, voronej
Rusya’nın 6 bölgesinde 29 Ukrayna İHA’sı engellendi
07:54 13.11.2024 (güncellendi: 08:01 13.11.2024)
Rusya hava savunma güçlerinin gece ülkenin Kursk, Belgorod, Tver, Bryansk, Penza ve Voronej bölgelerinde Ukrayna ordusuna ait 29 insansız hava aracı (İHA) imha ettiği belirtildi.
Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Kiev rejiminin geçtiğimiz gece boyunca uçak tipi İHA kullanarak Rusya Federasyonu topraklarındaki hedeflere terör saldırısı gerçekleştirme girişimi sırasında görev başındaki hava savunma sistemlerinin 29 Ukrayna İHA’sını engellediği ifade edildi.
Açıklamada, “Kurks Bölgesi’nde 7, Belgorod Bölgesi’nde 7, Tver Bölgesi’nde 5, Bryansk Bölgesi’nde 5, Penza Bölgesi’nde 3 ve Voronej Bölgesi’nde 2 İHA imha edildi” dendi.
Ukrayna ordusu neredeyse her gün Rusya’nın sınır ve merkez bölgelerine yönelik İHA ve füze saldırıları düzenliyor. Rusya hava savunma güçleri tüm saldırıları başarıyla püskürtüyor.