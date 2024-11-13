https://anlatilaninotesi.com.tr/20241113/rusyanin-6-bolgesinde-29-ukrayna-ihasi-engellendi-1090325189.html

Rusya’nın 6 bölgesinde 29 Ukrayna İHA’sı engellendi

Rusya’nın 6 bölgesinde 29 Ukrayna İHA’sı engellendi

Sputnik Türkiye

Rusya hava savunma güçlerinin gece ülkenin Kursk, Belgorod, Tver, Bryansk, Penza ve Voronej bölgelerinde Ukrayna ordusuna ait 29 insansız hava aracı (İHA) imha... 13.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-13T07:54+0300

2024-11-13T07:54+0300

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Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Kiev rejiminin geçtiğimiz gece boyunca uçak tipi İHA kullanarak Rusya Federasyonu topraklarındaki hedeflere terör saldırısı gerçekleştirme girişimi sırasında görev başındaki hava savunma sistemlerinin 29 Ukrayna İHA’sını engellediği ifade edildi.Açıklamada, “Kurks Bölgesi’nde 7, Belgorod Bölgesi’nde 7, Tver Bölgesi’nde 5, Bryansk Bölgesi’nde 5, Penza Bölgesi’nde 3 ve Voronej Bölgesi’nde 2 İHA imha edildi” dendi.Ukrayna ordusu neredeyse her gün Rusya’nın sınır ve merkez bölgelerine yönelik İHA ve füze saldırıları düzenliyor. Rusya hava savunma güçleri tüm saldırıları başarıyla püskürtüyor.

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