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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241113/rusyanin-6-bolgesinde-29-ukrayna-ihasi-engellendi-1090325189.html
Rusya’nın 6 bölgesinde 29 Ukrayna İHA’sı engellendi
Rusya’nın 6 bölgesinde 29 Ukrayna İHA’sı engellendi
Sputnik Türkiye
Rusya hava savunma güçlerinin gece ülkenin Kursk, Belgorod, Tver, Bryansk, Penza ve Voronej bölgelerinde Ukrayna ordusuna ait 29 insansız hava aracı (İHA) imha... 13.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-13T07:54+0300
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ukrayna krizi
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hava savunma
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ukrayna
ukrayna ordusu
insansız hava aracı (iha)
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Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Kiev rejiminin geçtiğimiz gece boyunca uçak tipi İHA kullanarak Rusya Federasyonu topraklarındaki hedeflere terör saldırısı gerçekleştirme girişimi sırasında görev başındaki hava savunma sistemlerinin 29 Ukrayna İHA’sını engellediği ifade edildi.Açıklamada, “Kurks Bölgesi’nde 7, Belgorod Bölgesi’nde 7, Tver Bölgesi’nde 5, Bryansk Bölgesi’nde 5, Penza Bölgesi’nde 3 ve Voronej Bölgesi’nde 2 İHA imha edildi” dendi.Ukrayna ordusu neredeyse her gün Rusya’nın sınır ve merkez bölgelerine yönelik İHA ve füze saldırıları düzenliyor. Rusya hava savunma güçleri tüm saldırıları başarıyla püskürtüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241113/abdnin-ukraynaya-93-milyar-dolar-yardim-yapmasi-konusunda-anlasmaya-varildi-1090322977.html
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rusya, rusya savunma bakanlığı, rusya silahlı kuvvetleri, rus ordusu, hava savunma, hava savunma sistemi, ukrayna, ukrayna ordusu, insansız hava aracı (iha), iha, kursk, belgorod, tver, bryansk, penza, voronej
rusya, rusya savunma bakanlığı, rusya silahlı kuvvetleri, rus ordusu, hava savunma, hava savunma sistemi, ukrayna, ukrayna ordusu, insansız hava aracı (iha), iha, kursk, belgorod, tver, bryansk, penza, voronej

Rusya’nın 6 bölgesinde 29 Ukrayna İHA’sı engellendi

07:54 13.11.2024 (güncellendi: 08:01 13.11.2024)
Rus hava savunması
Rus hava savunması - Sputnik Türkiye, 1920, 13.11.2024
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Rusya hava savunma güçlerinin gece ülkenin Kursk, Belgorod, Tver, Bryansk, Penza ve Voronej bölgelerinde Ukrayna ordusuna ait 29 insansız hava aracı (İHA) imha ettiği belirtildi.
Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Kiev rejiminin geçtiğimiz gece boyunca uçak tipi İHA kullanarak Rusya Federasyonu topraklarındaki hedeflere terör saldırısı gerçekleştirme girişimi sırasında görev başındaki hava savunma sistemlerinin 29 Ukrayna İHA’sını engellediği ifade edildi.
Açıklamada, “Kurks Bölgesi’nde 7, Belgorod Bölgesi’nde 7, Tver Bölgesi’nde 5, Bryansk Bölgesi’nde 5, Penza Bölgesi’nde 3 ve Voronej Bölgesi’nde 2 İHA imha edildi” dendi.
Ukrayna ordusu neredeyse her gün Rusya’nın sınır ve merkez bölgelerine yönelik İHA ve füze saldırıları düzenliyor. Rusya hava savunma güçleri tüm saldırıları başarıyla püskürtüyor.
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