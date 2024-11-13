https://anlatilaninotesi.com.tr/20241113/abdnin-ukraynaya-93-milyar-dolar-yardim-yapmasi-konusunda-anlasmaya-varildi-1090322977.html

ABD'nin Ukrayna'ya 9.3 milyar dolar yardım yapması konusunda anlaşmaya varıldı

ABD'nin Ukrayna'ya 9.3 milyar dolar yardım yapması konusunda anlaşmaya varıldı

Sputnik Türkiye

Pentagon sözcüsü Patrick Ryder, ABD'nin Ukrayna'ya 9.3 milyar dolar yardım yapması konusunda anlaşmaya varıldığını ve yardım transferinin hızlandırılmaya... 13.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-13T05:46+0300

2024-11-13T05:46+0300

2024-11-13T05:46+0300

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Pentagon sözcüsü Patrick Ryder, gerçekleştirdiği basın toplantısında, ABD'nin Ukrayna'ya 9.3 milyar dolar yardım yapması konusunda anlaşmaya varıldığını açıkladı.Ryder, fon hakkındaki açıklamasında, "Şu anda 7.1 milyar doları Yardım Dağıtım İnisiyatifi (PDA) çerçevesinde mevcut. Ayrıca bu, 2024 mali yılı için 4.3 milyar dolar ve 2.8 milyar dolarlık geri iade edilen fonları da içeriyor. Ayrıca, Uygulama ve İyileştirme İnisiyatifi (USAI) kapsamında 2.21 milyar dolar daha kalan fon mevcut" diye belirtti.Ryder, ABD'nin Ukrayna'ya yardım transferini hızlandırmaya çalışacağını ifade ederek, “Durumun aciliyetini siyasetten değil, çatışma alanındaki durumdan anlıyoruz” dedi.PDA girişimi Pentagon depolarından Kiev'e askeri teçhizat gönderilmesini, USAI ise yeni teçhizat satın alınmasını içeriyor.

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