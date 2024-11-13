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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241113/abdnin-ukraynaya-93-milyar-dolar-yardim-yapmasi-konusunda-anlasmaya-varildi-1090322977.html
ABD'nin Ukrayna'ya 9.3 milyar dolar yardım yapması konusunda anlaşmaya varıldı
ABD'nin Ukrayna'ya 9.3 milyar dolar yardım yapması konusunda anlaşmaya varıldı
Sputnik Türkiye
Pentagon sözcüsü Patrick Ryder, ABD'nin Ukrayna'ya 9.3 milyar dolar yardım yapması konusunda anlaşmaya varıldığını ve yardım transferinin hızlandırılmaya... 13.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-13T05:46+0300
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ukrayna krizi
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ukrayna
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Pentagon sözcüsü Patrick Ryder, gerçekleştirdiği basın toplantısında, ABD'nin Ukrayna'ya 9.3 milyar dolar yardım yapması konusunda anlaşmaya varıldığını açıkladı.Ryder, fon hakkındaki açıklamasında, "Şu anda 7.1 milyar doları Yardım Dağıtım İnisiyatifi (PDA) çerçevesinde mevcut. Ayrıca bu, 2024 mali yılı için 4.3 milyar dolar ve 2.8 milyar dolarlık geri iade edilen fonları da içeriyor. Ayrıca, Uygulama ve İyileştirme İnisiyatifi (USAI) kapsamında 2.21 milyar dolar daha kalan fon mevcut" diye belirtti.Ryder, ABD'nin Ukrayna'ya yardım transferini hızlandırmaya çalışacağını ifade ederek, “Durumun aciliyetini siyasetten değil, çatışma alanındaki durumdan anlıyoruz” dedi.PDA girişimi Pentagon depolarından Kiev'e askeri teçhizat gönderilmesini, USAI ise yeni teçhizat satın alınmasını içeriyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241113/polonya-disisleri-bakani-sikorski-ab-dis-iliskiler-konseyi-rus-varliklarinin-ukraynaya-transferini-1090322838.html
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rusya, ukrayna, abd, askeri yardım, teçhizat, askeri teçhizat, fon
rusya, ukrayna, abd, askeri yardım, teçhizat, askeri teçhizat, fon

ABD'nin Ukrayna'ya 9.3 milyar dolar yardım yapması konusunda anlaşmaya varıldı

05:46 13.11.2024
© AP Photo / J. Scott ApplewhitePentagon, ABD bayrağı
Pentagon, ABD bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 13.11.2024
© AP Photo / J. Scott Applewhite
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Pentagon sözcüsü Patrick Ryder, ABD'nin Ukrayna'ya 9.3 milyar dolar yardım yapması konusunda anlaşmaya varıldığını ve yardım transferinin hızlandırılmaya çalışılacağını ifade etti.
Pentagon sözcüsü Patrick Ryder, gerçekleştirdiği basın toplantısında, ABD'nin Ukrayna'ya 9.3 milyar dolar yardım yapması konusunda anlaşmaya varıldığını açıkladı.
Ryder, fon hakkındaki açıklamasında, "Şu anda 7.1 milyar doları Yardım Dağıtım İnisiyatifi (PDA) çerçevesinde mevcut. Ayrıca bu, 2024 mali yılı için 4.3 milyar dolar ve 2.8 milyar dolarlık geri iade edilen fonları da içeriyor. Ayrıca, Uygulama ve İyileştirme İnisiyatifi (USAI) kapsamında 2.21 milyar dolar daha kalan fon mevcut" diye belirtti.
Ryder, ABD'nin Ukrayna'ya yardım transferini hızlandırmaya çalışacağını ifade ederek, “Durumun aciliyetini siyasetten değil, çatışma alanındaki durumdan anlıyoruz” dedi.
PDA girişimi Pentagon depolarından Kiev'e askeri teçhizat gönderilmesini, USAI ise yeni teçhizat satın alınmasını içeriyor.
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