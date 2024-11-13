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Rusya, Konya'dan tavuk eti ve yumurta ithalatına kısıtlama getirdi
Rusya, Konya'dan tavuk eti ve yumurta ithalatına kısıtlama getirdi
Sputnik Türkiye
Rusya, 12 Kasım 2024 tarihinden itibaren Konya'dan kümes hayvanı eti ve yumurta ithalatına geçici kısıtlamalar getirdi. 13.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-13T17:24+0300
2024-11-13T17:29+0300
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Rusya Federal Veteriner ve Bitki Sağlığı Gözetimi Servisi (Rosselkhoznadzor) internet sitesinde yayımlanan bilgilendirme mesajında ayrıca Konya'dan Rusya toprakları üzerinden canlı kümes hayvanlarının geçişinin de kısıtlandığını belirtildi.Yayımlanan belgede şu cümleler yer aldı:Söz konusu belgede, Dünya Hayvan Sağlığı Örgütü'nün Karasal Hayvan Sağlığı Kodu hükümlerine uygun olarak kuş gribi virüslerini yok eden işleme tabi tutulan malların ise hariç tutulduğu ifade edildi.Bitkisel kökenli, kimyasal ve mikrobiyolojik sentezli yem ve yem katkı maddeleri hariç kuşlar için yem ve yem katkı maddelerine de geçici kısıtlamalar getirildiği aktarıldı. Buna ek olarak, canlı kümes hayvanlarının yukarıda belirtilen bölgelerden Rusya toprakları üzerinden transit geçişi de kısıtlandı.Kuş gribi Türkiye'de birkaç şehirde görülmüştü, biri Konya Türkiye'de kuş gribi 2 Kasım'da Konya'nın Meram ilçesinde yumurta üretimi yapan bir işletmede kuş gribi vakası tespit edilmesiyle yeniden alevlenmişti. Bakanlık, söz konusu tespitin ardından vakanın 'münferit' olduğu açıklamasında bulunmuştu. Ancak Konya'da bir üretim çiftliğinde baş gösteren kuş gribi, daha sonra Eskişehir'de de görülmüştü.Kuş Gribi nedir?Tavuk vebası olarak da adlandırılan kuş gribi, su kuşları ve yırtıcı kuşlar olmak üzere yabani kuşlar arasında geniş yayılan, İnfluenza A (H5N1) virüslerinin neden olduğu bir hastalıktır. Özellikle kuşları enfekte eden kuş gribinin zaman zaman insanlara da bulaştığı görülürken uzmanlar kuş gribinin en yaygın belirtilerinin göz iltihabı, öksürük, ateş, boğaz ağrısı, kas ağrıları, baş ağrısı ve nefes darlığı gibi semptomlar olduğunu dile getiriyorKuş Gribi nasıl bulaşır?Uzmanlar kuş gribinin özellikle enfekte olmuş kuşlarla yakın temastan veya kanatlı hayvanların olduğu ortama maruz kalmanın sonucunda bulaştığını belirtirken ek olarak canlı hayvanların yaşadığı bölgeyi ziyaret, az pişmiş kanatlı hayvanların tüketimi ve kuşların organik kalıntıları sebebiyle de bulaşabileceğini dile getiriyor.
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kuş gribi, kuş gribi nedir, kuş gribi belirtileri, kuş gribi konya, rusya kuş gribi, rusya konya kuş gribi

Rusya, Konya'dan tavuk eti ve yumurta ithalatına kısıtlama getirdi

17:24 13.11.2024 (güncellendi: 17:29 13.11.2024)
© AP PhotoTavuk-civciv
Tavuk-civciv - Sputnik Türkiye, 1920, 13.11.2024
© AP Photo
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Rusya, 12 Kasım 2024 tarihinden itibaren Konya'dan kümes hayvanı eti ve yumurta ithalatına geçici kısıtlamalar getirdi.
Rusya Federal Veteriner ve Bitki Sağlığı Gözetimi Servisi (Rosselkhoznadzor) internet sitesinde yayımlanan bilgilendirme mesajında ayrıca Konya'dan Rusya toprakları üzerinden canlı kümes hayvanlarının geçişinin de kısıtlandığını belirtildi.
Yayımlanan belgede şu cümleler yer aldı:

12 Kasım 2024 tarihinden itibaren Türkiye topraklarında yüksek patojenik kuş gribi virüsleriyle enfeksiyona ilişkin epizootik durumun kötüleşmesiyle bağlantılı olarak, Türkiye'nin Konya ilinden Rusya Federasyonu'na aşağıdaki ürünlerin ithalatına geçici kısıtlamalar getirilmiştir: Canlı kümes hayvanları, kuluçkalık ve yenilebilir yumurtalar, kümes hayvanları eti, kümes hayvanlarından elde edilen hazır et ürünleri ve her türlü kümes hayvanı ürünleri.

Söz konusu belgede, Dünya Hayvan Sağlığı Örgütü'nün Karasal Hayvan Sağlığı Kodu hükümlerine uygun olarak kuş gribi virüslerini yok eden işleme tabi tutulan malların ise hariç tutulduğu ifade edildi.
Bitkisel kökenli, kimyasal ve mikrobiyolojik sentezli yem ve yem katkı maddeleri hariç kuşlar için yem ve yem katkı maddelerine de geçici kısıtlamalar getirildiği aktarıldı. Buna ek olarak, canlı kümes hayvanlarının yukarıda belirtilen bölgelerden Rusya toprakları üzerinden transit geçişi de kısıtlandı.

Kuş gribi Türkiye'de birkaç şehirde görülmüştü, biri Konya

Türkiye'de kuş gribi 2 Kasım'da Konya'nın Meram ilçesinde yumurta üretimi yapan bir işletmede kuş gribi vakası tespit edilmesiyle yeniden alevlenmişti.
Bakanlık, söz konusu tespitin ardından vakanın 'münferit' olduğu açıklamasında bulunmuştu. Ancak Konya'da bir üretim çiftliğinde baş gösteren kuş gribi, daha sonra Eskişehir'de de görülmüştü.

Kuş Gribi nedir?

Tavuk vebası olarak da adlandırılan kuş gribi, su kuşları ve yırtıcı kuşlar olmak üzere yabani kuşlar arasında geniş yayılan, İnfluenza A (H5N1) virüslerinin neden olduğu bir hastalıktır. Özellikle kuşları enfekte eden kuş gribinin zaman zaman insanlara da bulaştığı görülürken uzmanlar kuş gribinin en yaygın belirtilerinin göz iltihabı, öksürük, ateş, boğaz ağrısı, kas ağrıları, baş ağrısı ve nefes darlığı gibi semptomlar olduğunu dile getiriyor

Kuş Gribi nasıl bulaşır?

Uzmanlar kuş gribinin özellikle enfekte olmuş kuşlarla yakın temastan veya kanatlı hayvanların olduğu ortama maruz kalmanın sonucunda bulaştığını belirtirken ek olarak canlı hayvanların yaşadığı bölgeyi ziyaret, az pişmiş kanatlı hayvanların tüketimi ve kuşların organik kalıntıları sebebiyle de bulaşabileceğini dile getiriyor.
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