https://anlatilaninotesi.com.tr/20241030/turkiye-rusyaya-tereyagi-ihrac-edecek-1089862442.html

Türkiye Rusya'ya tereyağı ihraç edecek

Türkiye Rusya'ya tereyağı ihraç edecek

Sputnik Türkiye

Tarım Bakanlığı'na bağlı Rusya Federal Veteriner ve Bitki Sağlığı Gözetimi Servisi (Rosselkhoznadzor) tarafından yapılan açıklamada, Türkiye'nin Rusya'ya... 30.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-30T21:34+0300

2024-10-30T21:34+0300

2024-10-30T21:34+0300

türkiye

türkiye

rusya

ihracat

tereyağ

tereyağı

rusya hayvan ve bitki karantina servisi (rosselkhoznadzor)

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Rosselkhoznadzor tarafından yapılan açıklamada, “Türkiye'den Rusya'ya tereyağı sevkiyatı 27 Ekim 2024 tarihinde başladı” denildi.Açıklamada aynı zamanda 29 Ekim itibariyle Türkiye'den 20 ton tereyağı ithal edildiği belirtildi.Daha önce Rusya Tarım Bakanlığı yurtdışından tereyağı tedarikini arttırmak için önlemler aldığı belirtilmişti. Bu önlemler kapsamın, ithalat için tereyağının başlıca ihracatçıları olan Hindistan ve İran'dan tereyağı alımlarına başlanmıştı. Bir süre önce de Başbakan Yardımcısı Dimitri Patruşev iç piyasada tereyağı fiyatlarının istikrara kavuşturulması için çeşitli talimatlar vermişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241030/turkiyenin-nukleer-enerji-atagi-ikinci-ve-ucuncu-santraller-icin-rusya-ve-cin-ile-temas-1089853041.html

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türkiye, rusya, ihracat, tereyağ, tereyağı, rusya hayvan ve bitki karantina servisi (rosselkhoznadzor)