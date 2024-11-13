https://anlatilaninotesi.com.tr/20241113/polonya-disisleri-bakani-sikorski-ab-dis-iliskiler-konseyi-rus-varliklarinin-ukraynaya-transferini-1090322838.html

Polonya Dışişleri Bakanı Sikorski: AB Dış İlişkiler Konseyi Rus varlıklarının Ukrayna'ya transferini görüşecek

Polonya Dışişleri Bakanı Sikorski: AB Dış İlişkiler Konseyi Rus varlıklarının Ukrayna'ya transferini görüşecek

Sputnik Türkiye

Polonya Dışişleri Bakanı Radoslav Sikorski, Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler Konseyi'nin gelecek hafta, dondurulmuş Rus varlıklarının Ukrayna'ya devrini... 13.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-13T05:34+0300

2024-11-13T05:34+0300

2024-11-13T05:34+0300

dünya

rusya

ukrayna

ab

dondurulmuş rus varlıkları

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/04/1b/1055893585_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_c323c2662be3275eea1cb8ba9d4adc77.jpg

Sikorski toplantının Ukrayna'ya mali destekle ilgili olacağını belirterek, “Ukrayna'yı desteklemek için dondurulmuş Rus varlıkları gibi gerçek fonlar ayırmaya hazır olup olmadığımız, Ukrayna'ya örneğin müzakere pozisyonunu güçlendirmesi için bir yıl vermeye hazır olup olmadığımız konusunda büyük kararlar alınmalı ya da alınmamalı” dedi.Avrupa Birliği ve G7 ülkeleri, Rusya'nın Ukrayna'daki özel operasyonunun başlamasından bu yana Rusya'nın yaklaşık 300 milyar euroluk döviz rezervinin neredeyse yarısını dondurmuştu. Bunun, 200 milyar euro'dan fazlası AB'de, çoğunlukla da dünyanın en büyük takas ve mutabakat sistemlerinden biri olan Belçika'nın Euroclear şirketinin hesaplarında tutuluyor.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, NATO ülkelerinin şu anda sadece Ukrayna'nın Batılı uzun menzilli silahları kullanımıyla ilgili tartışmalar yürütmediğini, aslında doğrudan Ukrayna çatışmasına dahil olup olmayacaklarını da kararlaştırdıklarını belirtmişti. Ayrıca Putin, Batılı ülkelerin Ukrayna çatışmasına doğrudan katılımının, çatışmanın doğasını değiştireceğini ve Rusya’nın kendisine yönelik yaratılan tehditlere dair kararlar almak zorunda kalacağını eklemişti.Rusya Dışişleri Bakanlığı Avrupa'daki Rus varlıklarının dondurulmasını defalarca hırsızlık olarak nitelendirip ve AB'nin sadece özel fonları değil Rus devlet varlıklarını da hedef aldığını belirtmişti.Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Moskova'nın dondurulan Rus varlıklarına Batı tarafından el konulmasına karşılık vereceğinin altını çizerek, Rusya'nın, Batılı ülkelerin Rusya'da tutulan varlıklarını geri vermemek için de imkanları olduğunu vurgulamıştı.Bakan Lavrov ayrıca, Ukrayna'ya gönderilen silah içeren tüm yüklerin Rusya için yasal hedef haline geleceğini ifade ederek, ABD ve NATO'nun çatışmaya doğrudan dahil olduğunu, yalnızca silah göndermeyle değil, aynı zamanda Birleşik Krallık, Almanya, İtalya ve diğer ülkelerde personel eğitimiyle de bu dahiliyetin gerçekleştiğini ifade etmişti.Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov, Putin'in ülke içine yapılacak saldırılara ilişkin açıklamasının son derece açık ve net olduğunu, bu mesajın hedef kitleye ulaştığına hiç şüphe olmadığını belirtmişti. Kremlin, Batı'nın Ukrayna'ya silah akıtmasının müzakerelere katkı sağlamadığını ve olumsuz etkilerinin olacağını ve çözüm sürecine zarar verdiğini, NATO ülkelerini çatışmaya doğrudan dahil ettiğini ve 'ateşle oynamak' anlamına geldiğini söylemişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241113/ingiliz-uzman-batinin-ukraynayi-desteklemesinin-artik-bir-anlami-yok-1090322714.html

rusya

ukrayna

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

rusya, ukrayna, ab, dondurulmuş rus varlıkları