https://anlatilaninotesi.com.tr/20241113/polonya-disisleri-bakani-sikorski-ab-dis-iliskiler-konseyi-rus-varliklarinin-ukraynaya-transferini-1090322838.html
Polonya Dışişleri Bakanı Sikorski: AB Dış İlişkiler Konseyi Rus varlıklarının Ukrayna'ya transferini görüşecek
Polonya Dışişleri Bakanı Sikorski: AB Dış İlişkiler Konseyi Rus varlıklarının Ukrayna'ya transferini görüşecek
Sputnik Türkiye
Polonya Dışişleri Bakanı Radoslav Sikorski, Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler Konseyi'nin gelecek hafta, dondurulmuş Rus varlıklarının Ukrayna'ya devrini... 13.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-13T05:34+0300
2024-11-13T05:34+0300
2024-11-13T05:34+0300
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rusya
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dondurulmuş rus varlıkları
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Sikorski toplantının Ukrayna'ya mali destekle ilgili olacağını belirterek, “Ukrayna'yı desteklemek için dondurulmuş Rus varlıkları gibi gerçek fonlar ayırmaya hazır olup olmadığımız, Ukrayna'ya örneğin müzakere pozisyonunu güçlendirmesi için bir yıl vermeye hazır olup olmadığımız konusunda büyük kararlar alınmalı ya da alınmamalı” dedi.Avrupa Birliği ve G7 ülkeleri, Rusya'nın Ukrayna'daki özel operasyonunun başlamasından bu yana Rusya'nın yaklaşık 300 milyar euroluk döviz rezervinin neredeyse yarısını dondurmuştu. Bunun, 200 milyar euro'dan fazlası AB'de, çoğunlukla da dünyanın en büyük takas ve mutabakat sistemlerinden biri olan Belçika'nın Euroclear şirketinin hesaplarında tutuluyor.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, NATO ülkelerinin şu anda sadece Ukrayna'nın Batılı uzun menzilli silahları kullanımıyla ilgili tartışmalar yürütmediğini, aslında doğrudan Ukrayna çatışmasına dahil olup olmayacaklarını da kararlaştırdıklarını belirtmişti. Ayrıca Putin, Batılı ülkelerin Ukrayna çatışmasına doğrudan katılımının, çatışmanın doğasını değiştireceğini ve Rusya’nın kendisine yönelik yaratılan tehditlere dair kararlar almak zorunda kalacağını eklemişti.Rusya Dışişleri Bakanlığı Avrupa'daki Rus varlıklarının dondurulmasını defalarca hırsızlık olarak nitelendirip ve AB'nin sadece özel fonları değil Rus devlet varlıklarını da hedef aldığını belirtmişti.Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Moskova'nın dondurulan Rus varlıklarına Batı tarafından el konulmasına karşılık vereceğinin altını çizerek, Rusya'nın, Batılı ülkelerin Rusya'da tutulan varlıklarını geri vermemek için de imkanları olduğunu vurgulamıştı.Bakan Lavrov ayrıca, Ukrayna'ya gönderilen silah içeren tüm yüklerin Rusya için yasal hedef haline geleceğini ifade ederek, ABD ve NATO'nun çatışmaya doğrudan dahil olduğunu, yalnızca silah göndermeyle değil, aynı zamanda Birleşik Krallık, Almanya, İtalya ve diğer ülkelerde personel eğitimiyle de bu dahiliyetin gerçekleştiğini ifade etmişti.Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov, Putin'in ülke içine yapılacak saldırılara ilişkin açıklamasının son derece açık ve net olduğunu, bu mesajın hedef kitleye ulaştığına hiç şüphe olmadığını belirtmişti. Kremlin, Batı'nın Ukrayna'ya silah akıtmasının müzakerelere katkı sağlamadığını ve olumsuz etkilerinin olacağını ve çözüm sürecine zarar verdiğini, NATO ülkelerini çatışmaya doğrudan dahil ettiğini ve 'ateşle oynamak' anlamına geldiğini söylemişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241113/ingiliz-uzman-batinin-ukraynayi-desteklemesinin-artik-bir-anlami-yok-1090322714.html
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rusya, ukrayna, ab, dondurulmuş rus varlıkları
rusya, ukrayna, ab, dondurulmuş rus varlıkları
Polonya Dışişleri Bakanı Sikorski: AB Dış İlişkiler Konseyi Rus varlıklarının Ukrayna'ya transferini görüşecek
Polonya Dışişleri Bakanı Radoslav Sikorski, Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler Konseyi'nin gelecek hafta, dondurulmuş Rus varlıklarının Ukrayna'ya devrini tartışacağını açıkladı. Sikorski, "Bizi gelecek hafta muhtemelen dramatik bir Dış İlişkiler Konseyi toplantısı bekliyor" dedi.
Sikorski toplantının Ukrayna'ya mali destekle ilgili olacağını belirterek, “Ukrayna'yı desteklemek için dondurulmuş Rus varlıkları gibi gerçek fonlar ayırmaya hazır olup olmadığımız, Ukrayna'ya örneğin müzakere pozisyonunu güçlendirmesi için bir yıl vermeye hazır olup olmadığımız konusunda büyük kararlar alınmalı ya da alınmamalı” dedi.
Avrupa Birliği ve G7 ülkeleri, Rusya'nın Ukrayna'daki özel operasyonunun başlamasından bu yana Rusya'nın yaklaşık 300 milyar euroluk döviz rezervinin neredeyse yarısını dondurmuştu. Bunun, 200 milyar euro'dan fazlası AB'de, çoğunlukla da dünyanın en büyük takas ve mutabakat sistemlerinden biri olan Belçika'nın Euroclear şirketinin hesaplarında tutuluyor.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, NATO ülkelerinin şu anda sadece Ukrayna'nın Batılı uzun menzilli silahları kullanımıyla ilgili tartışmalar yürütmediğini, aslında doğrudan Ukrayna çatışmasına dahil olup olmayacaklarını da kararlaştırdıklarını belirtmişti. Ayrıca Putin, Batılı ülkelerin Ukrayna çatışmasına doğrudan katılımının, çatışmanın doğasını değiştireceğini ve Rusya’nın kendisine yönelik yaratılan tehditlere dair kararlar almak zorunda kalacağını eklemişti.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Avrupa'daki Rus varlıklarının dondurulmasını defalarca hırsızlık olarak nitelendirip ve AB'nin sadece özel fonları değil Rus devlet varlıklarını da hedef aldığını belirtmişti.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Moskova'nın dondurulan Rus varlıklarına Batı tarafından el konulmasına karşılık vereceğinin altını çizerek, Rusya'nın, Batılı ülkelerin Rusya'da tutulan varlıklarını geri vermemek için de imkanları olduğunu vurgulamıştı.
Bakan Lavrov ayrıca, Ukrayna'ya gönderilen silah içeren tüm yüklerin Rusya için yasal hedef haline geleceğini ifade ederek, ABD ve NATO'nun çatışmaya doğrudan dahil olduğunu, yalnızca silah göndermeyle değil, aynı zamanda Birleşik Krallık, Almanya, İtalya ve diğer ülkelerde personel eğitimiyle de bu dahiliyetin gerçekleştiğini ifade etmişti.
Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov, Putin'in ülke içine yapılacak saldırılara ilişkin açıklamasının son derece açık ve net olduğunu, bu mesajın hedef kitleye ulaştığına hiç şüphe olmadığını belirtmişti. Kremlin, Batı'nın Ukrayna'ya silah akıtmasının müzakerelere katkı sağlamadığını ve olumsuz etkilerinin olacağını ve çözüm sürecine zarar verdiğini, NATO ülkelerini çatışmaya doğrudan dahil ettiğini ve 'ateşle oynamak' anlamına geldiğini söylemişti.