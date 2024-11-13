https://anlatilaninotesi.com.tr/20241113/rus-ordusu-donetkste-bir-yerlesim-birimini-daha-ele-gecirdi-1090339762.html
Rus ordusu, Donetks’te bir yerleşim birimini daha ele geçirdi
Rus ordusu, Donetks’te bir yerleşim birimini daha ele geçirdi
Sputnik Türkiye
Rus ordusu, Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin (DHC) Rovnopol yerleşimini kontrolü altına aldı. Ayrıca 2 bin 25 Ukraynalı asker etkisiz hale getirildi 13.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-13T12:35+0300
2024-11-13T12:35+0300
2024-11-13T12:45+0300
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rusya silahlı kuvvetleri
rus ordusu
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özel askeri harekat
donetsk halk cumhuriyeti
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Rusya Savunma Bakanlığı'nın özel askeri harekatın gidişatına ilişkin günlük basın bültenine göre DHC'nin Rovnopol yerleşimi Rusya Silahlı Kuvvetleri'ne geçti.Son 24 saat içindeki çatışmalar sonucunda Ukrayna ordusunun kaybı 2 bin 25 asker, 6 tank 6 zırhlı savaş aracı olarak gerçekleşti.Operasyonel-taktik hava araçları, İHA'lar, füze ve topçu birlikleri, Ukrayna ordusuna ait hava üslerinin altyapısını ve Ukrayna savunma sanayisini besleyen enerji tesislerini imha ederken 139 farklı noktada Ukrayna'nın askeri teçhizatına ve insan gücüne önemli kayıp verdirdi.Rus hava savunma sistemleri, Ukrayna ordusu envanterindeki Fransa yapımı 3 Hammer güdümlü hava bombası, ABD yapımı 1 HIMARS füzesi ve 85 insansız hava aracını imha etti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241113/mali-disisleri-bakanindan-ukrayna-icin-saldirgan-devlet-nitelendirmesi-nedenini-anlamiyoruz-1090327538.html
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rusya, rusya savunma bakanlığı, rusya silahlı kuvvetleri, rus ordusu, donbass, özel askeri harekat, donetsk halk cumhuriyeti, ukrayna, ukrayna ordusu, himars, tank, hava üssü, insansız hava aracı (iha), iha
rusya, rusya savunma bakanlığı, rusya silahlı kuvvetleri, rus ordusu, donbass, özel askeri harekat, donetsk halk cumhuriyeti, ukrayna, ukrayna ordusu, himars, tank, hava üssü, insansız hava aracı (iha), iha
Rus ordusu, Donetks’te bir yerleşim birimini daha ele geçirdi
12:35 13.11.2024 (güncellendi: 12:45 13.11.2024)
Rus ordusu, Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin (DHC) Rovnopol yerleşimini kontrolü altına aldı. Ayrıca 2 bin 25 Ukraynalı asker etkisiz hale getirildi
Rusya Savunma Bakanlığı'nın özel askeri harekatın gidişatına ilişkin günlük basın bültenine göre DHC'nin Rovnopol yerleşimi Rusya Silahlı Kuvvetleri'ne geçti.
Son 24 saat içindeki çatışmalar sonucunda Ukrayna ordusunun kaybı 2 bin 25 asker, 6 tank 6 zırhlı savaş aracı olarak gerçekleşti.
Operasyonel-taktik hava araçları, İHA'lar, füze ve topçu birlikleri, Ukrayna ordusuna ait hava üslerinin altyapısını ve Ukrayna savunma sanayisini besleyen enerji tesislerini imha ederken 139 farklı noktada Ukrayna'nın askeri teçhizatına ve insan gücüne önemli kayıp verdirdi.
Rus hava savunma sistemleri, Ukrayna ordusu envanterindeki Fransa yapımı 3 Hammer güdümlü hava bombası, ABD yapımı 1 HIMARS füzesi ve 85 insansız hava aracını imha etti.