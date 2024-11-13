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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241113/mali-disisleri-bakanindan-ukrayna-icin-saldirgan-devlet-nitelendirmesi-nedenini-anlamiyoruz-1090327538.html
Mali Dışişleri Bakanı’ndan Ukrayna için ‘saldırgan devlet’ nitelendirmesi: ‘Nedenini anlamıyoruz’
Mali Dışişleri Bakanı’ndan Ukrayna için ‘saldırgan devlet’ nitelendirmesi: ‘Nedenini anlamıyoruz’
Sputnik Türkiye
Mali Dışişleri Bakanı Abdoulaye Diop, ülkesinin Ukrayna'ya yönelik hasımca duruş sergilemediğini, bu nedenle teröristlerle işbirliği yapan Kiev'in... 13.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-13T09:33+0300
2024-11-13T09:33+0300
ukrayna krizi
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Sputnik’e konuşan Diop, “Ukrayna'nın yanlış bir mücadele verdiğine inanıyoruz, zira Mali hiçbir zaman Ukrayna'ya karşı hasımca duruş sergilemedi. Ukrayna'nın neden Mali'de terörist gruplarla işbirliği yaparak saldırgan devlete dönüştüğünü anlamıyoruz” ifadesini kullandı.Kiev rejiminin Mali'deki teröristleri desteklemesiyle ilgili soruşturmanın devam ettiğini, ancak bunu yaptığına dair hiçbir şüphenin olmadığını söyleyen Bakan, “Dünya toplumu, Ukrayna'nın bu tür eylemlerine tepki göstermezse büyük hata yapmış olacak” dedi.Daha önce Mali, Nijer ve Burkina Faso’nun, Kiev'in Afrika'da, özellikle de Sahel bölgesinde teröre verdiği destek nedeniyle Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nden Ukrayna'ya karşı harekete geçmesini talep etmişti. Mali ve Nijer, Ukrayna’yla diplomatik ilişkileri kesmişti.Fransız Monde gazetesi, Malili silahlı ayrılıkçı grupların oluşturduğu CSP-DPA ittifakından teröristlerin, insansız hava araçları kullanımı dahil askeri eğitim almak için Ukrayna'ya gittiğini yazmıştı. Kiev ayrıca, Rusya’yla işbirliğinden yana olan Mali ordusuna yapılan silahlı saldırılara destek vermişti.Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Rusya’yı savaş alanında yenme gücü olmayan Ukrayna’nın Afrika’da ikinci cephe alma kararı aldığını ve terör gruplarına destek verdiğini dile getirmişti. Rus diplomat, bunun şaşkınlık yaratmadığını, çünkü Ukrayna’nın da defalarca terör eylemlerine başvurduğunu kaydetmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241113/abdnin-ukraynaya-93-milyar-dolar-yardim-yapmasi-konusunda-anlasmaya-varildi-1090322977.html
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mali, abdoulaye diop, ukrayna, saldırgan, terör, terörist, teröre destek, nijer, burkina faso, bm güvenlik konseyi, rusya, mariya zaharova
mali, abdoulaye diop, ukrayna, saldırgan, terör, terörist, teröre destek, nijer, burkina faso, bm güvenlik konseyi, rusya, mariya zaharova

Mali Dışişleri Bakanı’ndan Ukrayna için ‘saldırgan devlet’ nitelendirmesi: ‘Nedenini anlamıyoruz’

09:33 13.11.2024
© İlya PitalevMali Dışişleri Bakanı Abdoulaye Diop
Mali Dışişleri Bakanı Abdoulaye Diop - Sputnik Türkiye, 1920, 13.11.2024
© İlya Pitalev
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Mali Dışişleri Bakanı Abdoulaye Diop, ülkesinin Ukrayna'ya yönelik hasımca duruş sergilemediğini, bu nedenle teröristlerle işbirliği yapan Kiev'in saldırganlığının nedenini anlamadığını belirtti.
Sputnik’e konuşan Diop, “Ukrayna'nın yanlış bir mücadele verdiğine inanıyoruz, zira Mali hiçbir zaman Ukrayna'ya karşı hasımca duruş sergilemedi. Ukrayna'nın neden Mali'de terörist gruplarla işbirliği yaparak saldırgan devlete dönüştüğünü anlamıyoruz” ifadesini kullandı.
Kiev rejiminin Mali'deki teröristleri desteklemesiyle ilgili soruşturmanın devam ettiğini, ancak bunu yaptığına dair hiçbir şüphenin olmadığını söyleyen Bakan, “Dünya toplumu, Ukrayna'nın bu tür eylemlerine tepki göstermezse büyük hata yapmış olacak” dedi.
Daha önce Mali, Nijer ve Burkina Faso’nun, Kiev'in Afrika'da, özellikle de Sahel bölgesinde teröre verdiği destek nedeniyle Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nden Ukrayna'ya karşı harekete geçmesini talep etmişti. Mali ve Nijer, Ukrayna’yla diplomatik ilişkileri kesmişti.
Fransız Monde gazetesi, Malili silahlı ayrılıkçı grupların oluşturduğu CSP-DPA ittifakından teröristlerin, insansız hava araçları kullanımı dahil askeri eğitim almak için Ukrayna'ya gittiğini yazmıştı. Kiev ayrıca, Rusya’yla işbirliğinden yana olan Mali ordusuna yapılan silahlı saldırılara destek vermişti.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Rusya’yı savaş alanında yenme gücü olmayan Ukrayna’nın Afrika’da ikinci cephe alma kararı aldığını ve terör gruplarına destek verdiğini dile getirmişti. Rus diplomat, bunun şaşkınlık yaratmadığını, çünkü Ukrayna’nın da defalarca terör eylemlerine başvurduğunu kaydetmişti.
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