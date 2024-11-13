https://anlatilaninotesi.com.tr/20241113/mali-disisleri-bakanindan-ukrayna-icin-saldirgan-devlet-nitelendirmesi-nedenini-anlamiyoruz-1090327538.html

Mali Dışişleri Bakanı’ndan Ukrayna için ‘saldırgan devlet’ nitelendirmesi: ‘Nedenini anlamıyoruz’

Mali Dışişleri Bakanı’ndan Ukrayna için ‘saldırgan devlet’ nitelendirmesi: ‘Nedenini anlamıyoruz’

Sputnik Türkiye

Mali Dışişleri Bakanı Abdoulaye Diop, ülkesinin Ukrayna'ya yönelik hasımca duruş sergilemediğini, bu nedenle teröristlerle işbirliği yapan Kiev'in... 13.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-13T09:33+0300

2024-11-13T09:33+0300

2024-11-13T09:33+0300

ukrayna krizi

mali

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teröre destek

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burkina faso

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Sputnik’e konuşan Diop, “Ukrayna'nın yanlış bir mücadele verdiğine inanıyoruz, zira Mali hiçbir zaman Ukrayna'ya karşı hasımca duruş sergilemedi. Ukrayna'nın neden Mali'de terörist gruplarla işbirliği yaparak saldırgan devlete dönüştüğünü anlamıyoruz” ifadesini kullandı.Kiev rejiminin Mali'deki teröristleri desteklemesiyle ilgili soruşturmanın devam ettiğini, ancak bunu yaptığına dair hiçbir şüphenin olmadığını söyleyen Bakan, “Dünya toplumu, Ukrayna'nın bu tür eylemlerine tepki göstermezse büyük hata yapmış olacak” dedi.Daha önce Mali, Nijer ve Burkina Faso’nun, Kiev'in Afrika'da, özellikle de Sahel bölgesinde teröre verdiği destek nedeniyle Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nden Ukrayna'ya karşı harekete geçmesini talep etmişti. Mali ve Nijer, Ukrayna’yla diplomatik ilişkileri kesmişti.Fransız Monde gazetesi, Malili silahlı ayrılıkçı grupların oluşturduğu CSP-DPA ittifakından teröristlerin, insansız hava araçları kullanımı dahil askeri eğitim almak için Ukrayna'ya gittiğini yazmıştı. Kiev ayrıca, Rusya’yla işbirliğinden yana olan Mali ordusuna yapılan silahlı saldırılara destek vermişti.Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Rusya’yı savaş alanında yenme gücü olmayan Ukrayna’nın Afrika’da ikinci cephe alma kararı aldığını ve terör gruplarına destek verdiğini dile getirmişti. Rus diplomat, bunun şaşkınlık yaratmadığını, çünkü Ukrayna’nın da defalarca terör eylemlerine başvurduğunu kaydetmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241113/abdnin-ukraynaya-93-milyar-dolar-yardim-yapmasi-konusunda-anlasmaya-varildi-1090322977.html

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ukrayna

nijer

burkina faso

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