https://anlatilaninotesi.com.tr/20241113/putin-ve-muhammed-bin-selman-opec-ve-ortadogudaki-durumu-gorustu-1090362988.html

Putin ve Muhammed bin Selman OPEC+ ve Ortadoğu'daki durumu görüştü

Putin ve Muhammed bin Selman OPEC+ ve Ortadoğu'daki durumu görüştü

Sputnik Türkiye

Rusya Devlet Başkanı Putin ve Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman’ın OPEC+ ve Ortadoğu'daki durumu görüştükleri bildirildi. 13.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-13T19:15+0300

2024-11-13T19:15+0300

2024-11-13T19:14+0300

dünya

vladimir putin

muhammed bin selam

rusya

suudi arabistan

opec+

ortadoğu

kazan

brics

filistin

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0c/06/1078153995_0:183:2992:1866_1920x0_80_0_0_f437db0cca9764b7be88b96778f8258b.jpg

Kremlin’den yapılan açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman’ın yaptıkları telefon görüşmesinde OPEC+ ve Ortadoğu'daki durumu görüştükleri belirtildi.Açıklamada, “OPEC+’da yakın koordinasyonun sürdürülmesinin yanı sıra küresel enerji piyasasında dengenin sağlanmasına yönelik bu formatta atılan adımların etkinliği ve zamanlamasının önemi vurgulandı” ifadelerine yer verildi.Liderlerin, Filistin-İsrail çatışmasını ele aldıkları ve Rusya ve Suudi Arabistan'ın çözüme yönelik örtüşen yaklaşımlarına dikkat çektikleri belirtilen açıklamada, “Görüşmede ayrıca Filistin-İsrail çatışması bölgesindeki zor durum ele alındı. Rusya ve Suudi Arabistan'ın Ortadoğu'da çözümüne ilişkin ilkesel yaklaşımlarının örtüştüğü kaydedildi” denildi.Ayrıca Putin ve Suudi Arabistan Veliaht Prensi’nin Kazan'da gerçekleşen başarılı BRICS zirvesiyle ilgili görüş alışverişinde bulunduğu ve kişisel temasların sürdürülmesi konusunda anlaştıkları kaydedildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241113/almanya-basbakani-scholz-ukraynaya-yapilan-yardimlar-gelecegimizi-yok-etmek-pahasinaolmamali-1090362239.html

rusya

suudi arabistan

kazan

filistin

israil

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

vladimir putin, muhammed bin selam, rusya, suudi arabistan, opec+, ortadoğu, kazan, brics, filistin, israil