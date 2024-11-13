https://anlatilaninotesi.com.tr/20241113/putin-ve-muhammed-bin-selman-opec-ve-ortadogudaki-durumu-gorustu-1090362988.html
Putin ve Muhammed bin Selman OPEC+ ve Ortadoğu'daki durumu görüştü
Putin ve Muhammed bin Selman OPEC+ ve Ortadoğu'daki durumu görüştü
Sputnik Türkiye
Rusya Devlet Başkanı Putin ve Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman’ın OPEC+ ve Ortadoğu'daki durumu görüştükleri bildirildi. 13.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-13T19:15+0300
2024-11-13T19:15+0300
2024-11-13T19:14+0300
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Kremlin’den yapılan açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman’ın yaptıkları telefon görüşmesinde OPEC+ ve Ortadoğu'daki durumu görüştükleri belirtildi.Açıklamada, “OPEC+’da yakın koordinasyonun sürdürülmesinin yanı sıra küresel enerji piyasasında dengenin sağlanmasına yönelik bu formatta atılan adımların etkinliği ve zamanlamasının önemi vurgulandı” ifadelerine yer verildi.Liderlerin, Filistin-İsrail çatışmasını ele aldıkları ve Rusya ve Suudi Arabistan'ın çözüme yönelik örtüşen yaklaşımlarına dikkat çektikleri belirtilen açıklamada, “Görüşmede ayrıca Filistin-İsrail çatışması bölgesindeki zor durum ele alındı. Rusya ve Suudi Arabistan'ın Ortadoğu'da çözümüne ilişkin ilkesel yaklaşımlarının örtüştüğü kaydedildi” denildi.Ayrıca Putin ve Suudi Arabistan Veliaht Prensi’nin Kazan'da gerçekleşen başarılı BRICS zirvesiyle ilgili görüş alışverişinde bulunduğu ve kişisel temasların sürdürülmesi konusunda anlaştıkları kaydedildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241113/almanya-basbakani-scholz-ukraynaya-yapilan-yardimlar-gelecegimizi-yok-etmek-pahasinaolmamali-1090362239.html
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vladimir putin, muhammed bin selam, rusya, suudi arabistan, opec+, ortadoğu, kazan, brics, filistin, israil
vladimir putin, muhammed bin selam, rusya, suudi arabistan, opec+, ortadoğu, kazan, brics, filistin, israil
Putin ve Muhammed bin Selman OPEC+ ve Ortadoğu'daki durumu görüştü
Rusya Devlet Başkanı Putin ve Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman’ın OPEC+ ve Ortadoğu'daki durumu görüştükleri bildirildi.
Kremlin’den yapılan açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman’ın yaptıkları telefon görüşmesinde OPEC+ ve Ortadoğu'daki durumu görüştükleri belirtildi.
Açıklamada, “OPEC+’da yakın koordinasyonun sürdürülmesinin yanı sıra küresel enerji piyasasında dengenin sağlanmasına yönelik bu formatta atılan adımların etkinliği ve zamanlamasının önemi vurgulandı” ifadelerine yer verildi.
Liderlerin, Filistin-İsrail çatışmasını ele aldıkları ve Rusya ve Suudi Arabistan'ın çözüme yönelik örtüşen yaklaşımlarına dikkat çektikleri belirtilen açıklamada, “Görüşmede ayrıca Filistin-İsrail çatışması bölgesindeki zor durum ele alındı. Rusya ve Suudi Arabistan'ın Ortadoğu'da çözümüne ilişkin ilkesel yaklaşımlarının örtüştüğü kaydedildi” denildi.
Ayrıca Putin ve Suudi Arabistan Veliaht Prensi’nin Kazan'da gerçekleşen başarılı BRICS zirvesiyle ilgili görüş alışverişinde bulunduğu ve kişisel temasların sürdürülmesi konusunda anlaştıkları kaydedildi.