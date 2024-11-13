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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241113/ingiliz-uzman-batinin-ukraynayi-desteklemesinin-artik-bir-anlami-yok-1090322714.html
İngiliz uzman: Batı'nın Ukrayna'yı desteklemesinin artık bir anlamı yok
İngiliz uzman: Batı'nın Ukrayna'yı desteklemesinin artık bir anlamı yok
Sputnik Türkiye
İngiliz analist Aleksandr Mercouris, Batı'nın Ukrayna'yı desteklemesinin artık bir anlamı olmadığını belirterek Ukrayna'ya yönelik destek konusunda Batı'da... 13.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-13T05:16+0300
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Batı'nın Ukrayna'ya verdiği destek hakkında analizlerde bulunan İngiliz uzman Aleksandr Mercouris, Batı'nın Ukrayna'yı desteklemesinin artık bir anlamı olmadığını söyledi.Mercouris, Ukrayna'ya yönelik destek konusunda Batı'da karamsar görüşlerin artarken, ABD'den gelecek yardımın kesilmesi olasılığının bu duyguları güçlendirdiğini belirterek, "Avrupalıların Ukrayna'daki çatışmayla kendi başlarına başa çıkabileceklerine dair her türlü düşünce zorlama, fantastik ve tamamen ütopik” dedi.Mercouris açıklamasında, Washington'ın da cephedeki durumun nasıl geliştiğini gayet iyi gördüğünü ve askeri tedarikin kesilmesiyle sayımın aylarca süreceğinin farkında olduğunu söyledi. Ayrıca Mercouris, “Pentagon büyük olasılıkla Ukrayna'daki çatışmanın yenilgiyle sonuçlanacağının farkında. Dolayısıyla daha fazla para ve silah, sadece daha fazla para ve silahın çöpe atılması anlamına geliyor. Bunu yapmaya devam etmenin bir anlamı yok” şeklinde konuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241113/avusturya-kallasin-ukraynadaki-catismayi-uzatabilecegini-soyledi-1090322162.html
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rusya, ukrayna, abd, pentagon, batı, avrupa, washington
rusya, ukrayna, abd, pentagon, batı, avrupa, washington

İngiliz uzman: Batı'nın Ukrayna'yı desteklemesinin artık bir anlamı yok

05:16 13.11.2024
© AP Photo / Andrew MarienkoA Ukrainian serviceman guards next to the site of the National Academy of State Administration building damaged by shelling in Kharkiv, Ukraine, Friday, March 18, 2022. (AP Photo/Andrew Marienko)
A Ukrainian serviceman guards next to the site of the National Academy of State Administration building damaged by shelling in Kharkiv, Ukraine, Friday, March 18, 2022. (AP Photo/Andrew Marienko) - Sputnik Türkiye, 1920, 13.11.2024
© AP Photo / Andrew Marienko
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İngiliz analist Aleksandr Mercouris, Batı'nın Ukrayna'yı desteklemesinin artık bir anlamı olmadığını belirterek Ukrayna'ya yönelik destek konusunda Batı'da karamsar görüşlerin arttığını ifade etti.
Batı'nın Ukrayna'ya verdiği destek hakkında analizlerde bulunan İngiliz uzman Aleksandr Mercouris, Batı'nın Ukrayna'yı desteklemesinin artık bir anlamı olmadığını söyledi.
Mercouris, Ukrayna'ya yönelik destek konusunda Batı'da karamsar görüşlerin artarken, ABD'den gelecek yardımın kesilmesi olasılığının bu duyguları güçlendirdiğini belirterek, "Avrupalıların Ukrayna'daki çatışmayla kendi başlarına başa çıkabileceklerine dair her türlü düşünce zorlama, fantastik ve tamamen ütopik dedi.
Mercouris açıklamasında, Washington'ın da cephedeki durumun nasıl geliştiğini gayet iyi gördüğünü ve askeri tedarikin kesilmesiyle sayımın aylarca süreceğinin farkında olduğunu söyledi.
Ayrıca Mercouris, “Pentagon büyük olasılıkla Ukrayna'daki çatışmanın yenilgiyle sonuçlanacağının farkında. Dolayısıyla daha fazla para ve silah, sadece daha fazla para ve silahın çöpe atılması anlamına geliyor. Bunu yapmaya devam etmenin bir anlamı yok” şeklinde konuştu.
Estonia's Prime Minister Kaja Kallas talks to journalists as he arrives for an EU summit in Brussels, Thursday, Feb. 1, 2024. European Union leaders meet in Brussels for a one day summit to discuss the revision of the Multiannual Financial Framework 2021-2027, including support for Ukraine. (AP Photo/Omar Havana) - Sputnik Türkiye, 1920, 13.11.2024
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