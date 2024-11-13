https://anlatilaninotesi.com.tr/20241113/ingiliz-uzman-batinin-ukraynayi-desteklemesinin-artik-bir-anlami-yok-1090322714.html
İngiliz uzman: Batı'nın Ukrayna'yı desteklemesinin artık bir anlamı yok
İngiliz uzman: Batı'nın Ukrayna'yı desteklemesinin artık bir anlamı yok
Sputnik Türkiye
İngiliz analist Aleksandr Mercouris, Batı'nın Ukrayna'yı desteklemesinin artık bir anlamı olmadığını belirterek Ukrayna'ya yönelik destek konusunda Batı'da... 13.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-13T05:16+0300
2024-11-13T05:16+0300
2024-11-13T05:16+0300
ukrayna krizi
rusya
ukrayna
abd
pentagon
batı
avrupa
washington
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/0d/1090322557_0:157:3083:1891_1920x0_80_0_0_515c8ffca355819ff4076aef0dd27f00.jpg
Batı'nın Ukrayna'ya verdiği destek hakkında analizlerde bulunan İngiliz uzman Aleksandr Mercouris, Batı'nın Ukrayna'yı desteklemesinin artık bir anlamı olmadığını söyledi.Mercouris, Ukrayna'ya yönelik destek konusunda Batı'da karamsar görüşlerin artarken, ABD'den gelecek yardımın kesilmesi olasılığının bu duyguları güçlendirdiğini belirterek, "Avrupalıların Ukrayna'daki çatışmayla kendi başlarına başa çıkabileceklerine dair her türlü düşünce zorlama, fantastik ve tamamen ütopik” dedi.Mercouris açıklamasında, Washington'ın da cephedeki durumun nasıl geliştiğini gayet iyi gördüğünü ve askeri tedarikin kesilmesiyle sayımın aylarca süreceğinin farkında olduğunu söyledi. Ayrıca Mercouris, “Pentagon büyük olasılıkla Ukrayna'daki çatışmanın yenilgiyle sonuçlanacağının farkında. Dolayısıyla daha fazla para ve silah, sadece daha fazla para ve silahın çöpe atılması anlamına geliyor. Bunu yapmaya devam etmenin bir anlamı yok” şeklinde konuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241113/avusturya-kallasin-ukraynadaki-catismayi-uzatabilecegini-soyledi-1090322162.html
rusya
ukrayna
batı
washington
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/0d/1090322557_177:0:2908:2048_1920x0_80_0_0_060c23914c585963d01ce47462a421e0.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
rusya, ukrayna, abd, pentagon, batı, avrupa, washington
rusya, ukrayna, abd, pentagon, batı, avrupa, washington
İngiliz uzman: Batı'nın Ukrayna'yı desteklemesinin artık bir anlamı yok
İngiliz analist Aleksandr Mercouris, Batı'nın Ukrayna'yı desteklemesinin artık bir anlamı olmadığını belirterek Ukrayna'ya yönelik destek konusunda Batı'da karamsar görüşlerin arttığını ifade etti.
Batı'nın Ukrayna'ya verdiği destek hakkında analizlerde bulunan İngiliz uzman Aleksandr Mercouris, Batı'nın Ukrayna'yı desteklemesinin artık bir anlamı olmadığını söyledi.
Mercouris, Ukrayna'ya yönelik destek konusunda Batı'da karamsar görüşlerin artarken, ABD'den gelecek yardımın kesilmesi olasılığının bu duyguları güçlendirdiğini belirterek, "Avrupalıların Ukrayna'daki çatışmayla kendi başlarına başa çıkabileceklerine dair her türlü düşünce zorlama, fantastik ve tamamen ütopik” dedi.
Mercouris açıklamasında, Washington'ın da cephedeki durumun nasıl geliştiğini gayet iyi gördüğünü ve askeri tedarikin kesilmesiyle sayımın aylarca süreceğinin farkında olduğunu söyledi.
Ayrıca Mercouris, “Pentagon büyük olasılıkla Ukrayna'daki çatışmanın yenilgiyle sonuçlanacağının farkında. Dolayısıyla daha fazla para ve silah, sadece daha fazla para ve silahın çöpe atılması anlamına geliyor. Bunu yapmaya devam etmenin bir anlamı yok” şeklinde konuştu.