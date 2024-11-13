https://anlatilaninotesi.com.tr/20241113/ingiliz-uzman-batinin-ukraynayi-desteklemesinin-artik-bir-anlami-yok-1090322714.html

İngiliz uzman: Batı'nın Ukrayna'yı desteklemesinin artık bir anlamı yok

İngiliz uzman: Batı'nın Ukrayna'yı desteklemesinin artık bir anlamı yok

Sputnik Türkiye

İngiliz analist Aleksandr Mercouris, Batı'nın Ukrayna'yı desteklemesinin artık bir anlamı olmadığını belirterek Ukrayna'ya yönelik destek konusunda Batı'da... 13.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-13T05:16+0300

2024-11-13T05:16+0300

2024-11-13T05:16+0300

ukrayna krizi

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ukrayna

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Batı'nın Ukrayna'ya verdiği destek hakkında analizlerde bulunan İngiliz uzman Aleksandr Mercouris, Batı'nın Ukrayna'yı desteklemesinin artık bir anlamı olmadığını söyledi.Mercouris, Ukrayna'ya yönelik destek konusunda Batı'da karamsar görüşlerin artarken, ABD'den gelecek yardımın kesilmesi olasılığının bu duyguları güçlendirdiğini belirterek, "Avrupalıların Ukrayna'daki çatışmayla kendi başlarına başa çıkabileceklerine dair her türlü düşünce zorlama, fantastik ve tamamen ütopik” dedi.Mercouris açıklamasında, Washington'ın da cephedeki durumun nasıl geliştiğini gayet iyi gördüğünü ve askeri tedarikin kesilmesiyle sayımın aylarca süreceğinin farkında olduğunu söyledi. Ayrıca Mercouris, “Pentagon büyük olasılıkla Ukrayna'daki çatışmanın yenilgiyle sonuçlanacağının farkında. Dolayısıyla daha fazla para ve silah, sadece daha fazla para ve silahın çöpe atılması anlamına geliyor. Bunu yapmaya devam etmenin bir anlamı yok” şeklinde konuştu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241113/avusturya-kallasin-ukraynadaki-catismayi-uzatabilecegini-soyledi-1090322162.html

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