PNUT Coin, ilk 100 kripto para arasına girdi: Neden yükseldi?

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Türkiye, ağaçlandırma konusunda ne durumda?
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Avukat Özkurt: ‘TFF’nin yasa dışı bahise karşı bir yaptırımı yok’
09:05
95 dk
SESLİ HABER
Nikah memuru yanlışlıkla damatla evlendi
10:50
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
14 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
16 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
12 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:01
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Güliz Ayla, diyabet hastalarında sensörün önemine değindi
12:06
84 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
FUTBOL SAATİ
Selin Yazıcı ve Serhat Ayan'la Futbol Saati
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
İktisatçı Oyan: İzlenen ekonomi programında krizin yükü sabit gelirlilere yükleniyor
15:01
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
4 dk
EKSEN
‘Biden dönemi, Türk-Amerikan ilişkilerinin en kötü dönemiydi. Biden Türk karşıtı değil, adeta Türk düşmanıydı’
16:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
3 dk
MUSTAFA HOŞ İLE YOL ARKADAŞI
Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil adaleti
17:34
86 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
12 dk
SESLİ HABER
Nikah memuru yanlışlıkla damatla evlendi
19:32
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Avrupa Ligi'nde favoriler belli oldu: 'Türk takımları kupanın biraz uzağında gibi görünüyor'
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Çocuk yoksulluğunun görünmeyen yüzü: 5 çocuk yangında öldü
09:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:07
14 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
16 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
11 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
MOTED Genel Sekreteri Remzi Öztürk, ilk kez açıkladı: Kademeli bir ceza sistemi üzerinde çalışılıyor
12:05
83 dk
HABER MASASI
90’larda izleyicileri Ekran Başına Kilitleyen Unutulmaz Pembe Diziler
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Pankreas kanseri ve tedavi başarısı
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
EKONOMİ PANORAMA
Erdal Kaplanseren'le Ekonomi Panorama
15:06
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
3 dk
YOL ARKADAŞI
Kurtlar Vadisi MHP
17:33
87 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:05
84 dk
ÖZEL HABER
Abdullah Ağar: Türk SİHA'larının gizli bilgilerini Fransa'ya Ukrayna vermiş olabilir
20:34
8 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241113/pnut-coin-ilk-100-kripto-para-arasina-girdi-1090359603.html
PNUT Coin, ilk 100 kripto para arasına girdi: Neden yükseldi?
PNUT Coin, ilk 100 kripto para arasına girdi: Neden yükseldi?
Sputnik Türkiye
Yeni piyasaya sürülen bir meme coin olan Peanut the Squirrel (PNUT) kısa sürede önde gelen 100 kripto varlığı arasında en çok kazanan oldu. 13.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-13T18:32+0300
2024-11-13T18:35+0300
ekonomi
pnut coin
pnut
coin
bitcoin
binance
elon musk
kripto para
kripto para cüzdanı
kripto para madenciliği
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/02/01/1053351387_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_bf678f0515411619bff72aee08638d1b.jpg
Geçtiğimiz ay New York Eyaleti Çevre Koruma Bakanlığı tarafından tartışmalı bir şekilde ötenazi uygulanan sincap Peanut'un anısına oluşturulan Peanut the Squirrel (PNUT) Kasım ayı başındaki lansmanının ardından ilk satış baskısıyla karşılaştı.PNUT Coin 4 Kasım'da 0.03104 dolara kadar düşmüştü. Ancak, Donald Trump'ın ABD başkanlık seçimlerindeki zaferinin ardından daha geniş bir piyasa yükseliş trendine katılarak hızla toparlanmaya başladı.PNUT yüzde 263 oranında yükselerek tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 1.64 dolara ulaştı. Binance'nin listelenmesini onaylamasıyla PNUT, son 24 saatte yüzde büyük bir artış göstererek raporlama sırasında 1.68 milyar dolardan işlem görmeye başladı.Bu yükseliş trendi ile PNUT, piyasa değeri 1.68 milyar milyon doların üzerine çıkarak ilk 100 kripto varlığı arasına girdi.PNUT, 10 günden kısa bir süre içinde 1 milyar dolarlık piyasa değerine ulaşan en hızlı büyüyen 'meme coin' oldu.PNUT Coin nedir ve neden yükselişe geçti?PNUT, Dogecoin ve Shiba internet kültürü ve popüler temalardan ilham alan bir meme coindir. Meme coinler genellikle temel gelişmelerden ziyade çevrimiçi topluluklar, mizah ve kabul edilme yoluyla değer kazanırken uzmanlar PNUT'un son dönemdeki popülerliğinin bu trendle uyumlu olduğunu vurguladı.Buna ek olarak PNUT'un yükselmesinde Girişimci Elon Musk'ın X'te yaptığı paylaşımın da etkisinin büyük olduğunu belirtilirken bu durumu yüksek işlem hacimlerini tetikleyerekhızlı fiyat artışına neden olduğu belirtildi.PNUT'un ivme kazanmasında etkili olan sebeplerin ise şunlar olduğu ifade edildi:PNUT gibi coinlere yatırım yapmak makul mü?Hızlı kazandırıyor olmanın cazibesi güçlü görünsede, 'meme coinler' büyük oranda riskler taşıyor:PNUT gibi meme coinleri düşünen yatırımcılar için, fiyat hareketleri sıklıkla öngörülemez ve hissiyata dayalı olduğundan bu riskleri anlamak çok önemlidir.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241113/bitcoinden-tarihi-rekor-90-bin-dolara-ulasti-ralli-basladi-mi-1090288218.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/02/01/1053351387_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_61dc1c0ac7b9885fe2c3d8a3b86de540.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
pnut, pnut coin, pnut coin nedir, meme coin, elon musk pnut coin, donald trump pnut coin, peanut the squirrel coin
pnut, pnut coin, pnut coin nedir, meme coin, elon musk pnut coin, donald trump pnut coin, peanut the squirrel coin

PNUT Coin, ilk 100 kripto para arasına girdi: Neden yükseldi?

18:32 13.11.2024 (güncellendi: 18:35 13.11.2024)
© AABitcoin, kripto para, borsa
Bitcoin, kripto para, borsa - Sputnik Türkiye, 1920, 13.11.2024
© AA
Abone ol
Yeni piyasaya sürülen bir meme coin olan Peanut the Squirrel (PNUT) kısa sürede önde gelen 100 kripto varlığı arasında en çok kazanan oldu.
Geçtiğimiz ay New York Eyaleti Çevre Koruma Bakanlığı tarafından tartışmalı bir şekilde ötenazi uygulanan sincap Peanut'un anısına oluşturulan Peanut the Squirrel (PNUT) Kasım ayı başındaki lansmanının ardından ilk satış baskısıyla karşılaştı.
PNUT Coin 4 Kasım'da 0.03104 dolara kadar düşmüştü. Ancak, Donald Trump'ın ABD başkanlık seçimlerindeki zaferinin ardından daha geniş bir piyasa yükseliş trendine katılarak hızla toparlanmaya başladı.
PNUT yüzde 263 oranında yükselerek tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 1.64 dolara ulaştı. Binance'nin listelenmesini onaylamasıyla PNUT, son 24 saatte yüzde büyük bir artış göstererek raporlama sırasında 1.68 milyar dolardan işlem görmeye başladı.
Bu yükseliş trendi ile PNUT, piyasa değeri 1.68 milyar milyon doların üzerine çıkarak ilk 100 kripto varlığı arasına girdi.
PNUT, 10 günden kısa bir süre içinde 1 milyar dolarlık piyasa değerine ulaşan en hızlı büyüyen 'meme coin' oldu.

PNUT Coin nedir ve neden yükselişe geçti?

PNUT, Dogecoin ve Shiba internet kültürü ve popüler temalardan ilham alan bir meme coindir. Meme coinler genellikle temel gelişmelerden ziyade çevrimiçi topluluklar, mizah ve kabul edilme yoluyla değer kazanırken uzmanlar PNUT'un son dönemdeki popülerliğinin bu trendle uyumlu olduğunu vurguladı.
Buna ek olarak PNUT'un yükselmesinde Girişimci Elon Musk'ın X'te yaptığı paylaşımın da etkisinin büyük olduğunu belirtilirken bu durumu yüksek işlem hacimlerini tetikleyerekhızlı fiyat artışına neden olduğu belirtildi.
PNUT'un ivme kazanmasında etkili olan sebeplerin ise şunlar olduğu ifade edildi:
1.
Elon Musk'ın Etkisi: Dogecoin gibi meme coinler üzerindeki etkisiyle bilinen Musk'ın PNUT'u desteklemesinin talebi artırması ve bunun spekülatif hücum etkisi yaratması,
2.
Sosyal Medya: Sosyal medya kullanıcıları Musk'ın yorumuna olan ilgileri PNUT'a daha fazla görünürlük ve etkileşim sağlaması,
3.
FOMO Etkisi: Günceli kaçırma korkusu olarak tercüme edilen FOMO'nun da, yatırımcıların daha fazla fiyat artışı potansiyeli üzerine yatırım yapmak için acele etmelerinde önemli bir rol oynaması.

PNUT gibi coinlere yatırım yapmak makul mü?

Hızlı kazandırıyor olmanın cazibesi güçlü görünsede, 'meme coinler' büyük oranda riskler taşıyor:
Aşırı Volatilite: Meme coinler ani fiyat artışları ve düşüşleri yaşayabilir ve bu da onları oldukça değişken ve spekülatif yatırımlar haline getirir.
Sosyal Duyarlılığa Bağımlılık: Geleneksel varlıkların aksine, meme coinler genellikle doğal değerden ziyade sosyal duyarlılığa dayanır ve bu da ani geri dönüşlere yol açabilir.
Kısa Ömürlü Hype Potansiyeli: Fiyat artışları internet üzerinden gerçekleştirilen heyecanlara bağlı olduğundan meme coinler heyecan azaldığında hızla ivme kaybedebilir ve keskin düzeltmelerle sonuçlanabilir.
PNUT gibi meme coinleri düşünen yatırımcılar için, fiyat hareketleri sıklıkla öngörülemez ve hissiyata dayalı olduğundan bu riskleri anlamak çok önemlidir.
Bitcoin - Litecoin -Ethereum - kripto para - Sputnik Türkiye, 1920, 13.11.2024
EKONOMİ
Bitcoin’den tarihi rekor: 91 bin dolara ulaştı! Ralli başladı mı?
18:11
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала