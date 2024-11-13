https://anlatilaninotesi.com.tr/20241113/pnut-coin-ilk-100-kripto-para-arasina-girdi-1090359603.html
PNUT Coin, ilk 100 kripto para arasına girdi: Neden yükseldi?
PNUT Coin, ilk 100 kripto para arasına girdi: Neden yükseldi?
Sputnik Türkiye
Yeni piyasaya sürülen bir meme coin olan Peanut the Squirrel (PNUT) kısa sürede önde gelen 100 kripto varlığı arasında en çok kazanan oldu. 13.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-13T18:32+0300
2024-11-13T18:32+0300
2024-11-13T18:35+0300
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Geçtiğimiz ay New York Eyaleti Çevre Koruma Bakanlığı tarafından tartışmalı bir şekilde ötenazi uygulanan sincap Peanut'un anısına oluşturulan Peanut the Squirrel (PNUT) Kasım ayı başındaki lansmanının ardından ilk satış baskısıyla karşılaştı.PNUT Coin 4 Kasım'da 0.03104 dolara kadar düşmüştü. Ancak, Donald Trump'ın ABD başkanlık seçimlerindeki zaferinin ardından daha geniş bir piyasa yükseliş trendine katılarak hızla toparlanmaya başladı.PNUT yüzde 263 oranında yükselerek tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 1.64 dolara ulaştı. Binance'nin listelenmesini onaylamasıyla PNUT, son 24 saatte yüzde büyük bir artış göstererek raporlama sırasında 1.68 milyar dolardan işlem görmeye başladı.Bu yükseliş trendi ile PNUT, piyasa değeri 1.68 milyar milyon doların üzerine çıkarak ilk 100 kripto varlığı arasına girdi.PNUT, 10 günden kısa bir süre içinde 1 milyar dolarlık piyasa değerine ulaşan en hızlı büyüyen 'meme coin' oldu.PNUT Coin nedir ve neden yükselişe geçti?PNUT, Dogecoin ve Shiba internet kültürü ve popüler temalardan ilham alan bir meme coindir. Meme coinler genellikle temel gelişmelerden ziyade çevrimiçi topluluklar, mizah ve kabul edilme yoluyla değer kazanırken uzmanlar PNUT'un son dönemdeki popülerliğinin bu trendle uyumlu olduğunu vurguladı.Buna ek olarak PNUT'un yükselmesinde Girişimci Elon Musk'ın X'te yaptığı paylaşımın da etkisinin büyük olduğunu belirtilirken bu durumu yüksek işlem hacimlerini tetikleyerekhızlı fiyat artışına neden olduğu belirtildi.PNUT'un ivme kazanmasında etkili olan sebeplerin ise şunlar olduğu ifade edildi:PNUT gibi coinlere yatırım yapmak makul mü?Hızlı kazandırıyor olmanın cazibesi güçlü görünsede, 'meme coinler' büyük oranda riskler taşıyor:PNUT gibi meme coinleri düşünen yatırımcılar için, fiyat hareketleri sıklıkla öngörülemez ve hissiyata dayalı olduğundan bu riskleri anlamak çok önemlidir.
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PNUT Coin, ilk 100 kripto para arasına girdi: Neden yükseldi?
18:32 13.11.2024 (güncellendi: 18:35 13.11.2024)
Yeni piyasaya sürülen bir meme coin olan Peanut the Squirrel (PNUT) kısa sürede önde gelen 100 kripto varlığı arasında en çok kazanan oldu.
Geçtiğimiz ay New York Eyaleti Çevre Koruma Bakanlığı tarafından tartışmalı bir şekilde ötenazi uygulanan sincap Peanut'un anısına oluşturulan Peanut the Squirrel (PNUT) Kasım ayı başındaki lansmanının ardından ilk satış baskısıyla karşılaştı.
PNUT Coin 4 Kasım'da 0.03104 dolara kadar düşmüştü. Ancak, Donald Trump'ın ABD başkanlık seçimlerindeki zaferinin ardından daha geniş bir piyasa yükseliş trendine katılarak hızla toparlanmaya başladı.
PNUT yüzde 263 oranında yükselerek tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 1.64 dolara ulaştı. Binance'nin listelenmesini onaylamasıyla PNUT, son 24 saatte yüzde büyük bir artış göstererek raporlama sırasında 1.68 milyar dolardan işlem görmeye başladı.
Bu yükseliş trendi ile PNUT, piyasa değeri 1.68 milyar milyon doların üzerine çıkarak ilk 100 kripto varlığı arasına girdi.
PNUT, 10 günden kısa bir süre içinde 1 milyar dolarlık piyasa değerine ulaşan en hızlı büyüyen 'meme coin' oldu.
PNUT Coin nedir ve neden yükselişe geçti?
PNUT, Dogecoin ve Shiba internet kültürü ve popüler temalardan ilham alan bir meme coindir. Meme coinler genellikle temel gelişmelerden ziyade çevrimiçi topluluklar, mizah ve kabul edilme yoluyla değer kazanırken uzmanlar PNUT'un son dönemdeki popülerliğinin bu trendle uyumlu olduğunu vurguladı.
Buna ek olarak PNUT'un yükselmesinde Girişimci Elon Musk'ın X'te yaptığı paylaşımın da etkisinin büyük olduğunu belirtilirken bu durumu yüksek işlem hacimlerini tetikleyerekhızlı fiyat artışına neden olduğu belirtildi.
PNUT'un ivme kazanmasında etkili olan sebeplerin ise şunlar olduğu ifade edildi:
1.Elon Musk'ın Etkisi
: Dogecoin gibi meme coinler üzerindeki etkisiyle bilinen Musk'
ın PNUT'u desteklemesinin talebi artırması ve bunun spekülatif hücum etkisi yaratması,
2.Sosyal Medya
: Sosyal medya kullanıcıları Musk'ın yorumuna olan ilgileri PNUT'a daha fazla görünürlük ve etkileşim sağlaması,
3.FOMO Etkisi
: Günceli kaçırma korkusu olarak tercüme edilen FOMO'nun da, yatırımcıların daha fazla fiyat artışı potansiyeli üzerine yatırım yapmak için acele etmelerinde önemli bir rol oynaması.
PNUT gibi coinlere yatırım yapmak makul mü?
Hızlı kazandırıyor olmanın cazibesi güçlü görünsede, 'meme coinler' büyük oranda riskler taşıyor:
Aşırı Volatilite
: Meme coinler ani fiyat artışları ve düşüşleri yaşayabilir ve bu da onları oldukça değişken ve spekülatif yatırımlar haline getirir.
Sosyal Duyarlılığa Bağımlılık
: Geleneksel varlıkların aksine, meme coinler genellikle doğal değerden ziyade sosyal duyarlılığa dayanır ve bu da ani geri dönüşlere yol açabilir.
Kısa Ömürlü Hype Potansiyeli
: Fiyat artışları internet üzerinden gerçekleştirilen heyecanlara bağlı olduğundan meme coinler heyecan azaldığında hızla ivme kaybedebilir ve keskin düzeltmelerle sonuçlanabilir.
PNUT gibi meme coinleri düşünen yatırımcılar için, fiyat hareketleri sıklıkla öngörülemez ve hissiyata dayalı olduğundan bu riskleri anlamak çok önemlidir.