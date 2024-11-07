https://anlatilaninotesi.com.tr/20241107/kpssde-4-soru-iptal-edildi-puanlar-yeniden-hesaplandi-1090143163.html

KPSS'de 4 soru iptal edildi: Puanlar yeniden hesaplandı

KPSS'de 4 soru iptal edildi: Puanlar yeniden hesaplandı

Sputnik Türkiye

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi, (ÖSYM) 2024 Kamu Personel Seçme Sınavı (2024-KPSS Lisans) kapsamındaki 4 sorunun yargı kararları gereği iptal edildiğini... 07.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-07T16:48+0300

2024-11-07T16:48+0300

2024-11-07T16:48+0300

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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin internet sitesindeki duyuruya göre, 14 Temmuz'da yapılan 2024-KPSS Lisans'ın Genel Kültür-Genel Yetenek oturumunda yer alan Genel Yetenek Testi Temel Soru Kitapçığı'ndaki 3. ve 29. sorular ile Genel Kültür-Genel Yetenek oturumunda yer alan Genel Kültür Testi Temel Soru Kitapçığı'ndaki 33. ve 36. sorular, yargı kararları gereği iptal edilerek yeniden değerlendirmesi yapıldı.Adaylar, yargı kararı gereği yapılan değerlendirme sonuçlarına ÖSYM'nin "sonuc.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecek.

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