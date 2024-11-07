https://anlatilaninotesi.com.tr/20241107/kpssde-4-soru-iptal-edildi-puanlar-yeniden-hesaplandi-1090143163.html
KPSS'de 4 soru iptal edildi: Puanlar yeniden hesaplandı
KPSS'de 4 soru iptal edildi: Puanlar yeniden hesaplandı
Sputnik Türkiye
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi, (ÖSYM) 2024 Kamu Personel Seçme Sınavı (2024-KPSS Lisans) kapsamındaki 4 sorunun yargı kararları gereği iptal edildiğini... 07.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-07T16:48+0300
2024-11-07T16:48+0300
2024-11-07T16:48+0300
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kpss sınavı
puan
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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin internet sitesindeki duyuruya göre, 14 Temmuz'da yapılan 2024-KPSS Lisans'ın Genel Kültür-Genel Yetenek oturumunda yer alan Genel Yetenek Testi Temel Soru Kitapçığı'ndaki 3. ve 29. sorular ile Genel Kültür-Genel Yetenek oturumunda yer alan Genel Kültür Testi Temel Soru Kitapçığı'ndaki 33. ve 36. sorular, yargı kararları gereği iptal edilerek yeniden değerlendirmesi yapıldı.Adaylar, yargı kararı gereği yapılan değerlendirme sonuçlarına ÖSYM'nin "sonuc.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecek.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241105/bakan-tunc-duyurdu-1000-hakim-ve-savci-yardimcisi-alimi-icin-sinav-ilani-yayimlandi-1090049300.html
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ösym, kpss, kpss sınavı, puan
KPSS'de 4 soru iptal edildi: Puanlar yeniden hesaplandı
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi, (ÖSYM) 2024 Kamu Personel Seçme Sınavı (2024-KPSS Lisans) kapsamındaki 4 sorunun yargı kararları gereği iptal edildiğini hatırlatarak yeniden değerlendirmesinin yapıldığını duyurdu.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin internet sitesindeki duyuruya göre, 14 Temmuz'da yapılan 2024-KPSS Lisans'ın Genel Kültür-Genel Yetenek oturumunda yer alan Genel Yetenek Testi Temel Soru Kitapçığı'ndaki 3. ve 29. sorular ile Genel Kültür-Genel Yetenek oturumunda yer alan Genel Kültür Testi Temel Soru Kitapçığı'ndaki 33. ve 36. sorular, yargı kararları gereği iptal edilerek yeniden değerlendirmesi yapıldı.
Adaylar, yargı kararı gereği yapılan değerlendirme sonuçlarına ÖSYM'nin "sonuc.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecek.