https://anlatilaninotesi.com.tr/20241113/milli-savunma-bakani-guler-sinirlarimizdan-hic-kimsenin-gecmesi-mumkun-degil-1090320048.html

Milli Savunma Bakanı Güler: Sınırlarımızdan hiç kimsenin geçmesi mümkün değil

Milli Savunma Bakanı Güler: Sınırlarımızdan hiç kimsenin geçmesi mümkün değil

Sputnik Türkiye

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, sınır güvenliğine ilişkin yaptığı açıklamada "Hiç kimsenin geçmesi mümkün değil. Bu kadar net söylüyorum" ifadesini kullandı... 13.11.2024, Sputnik Türkiye

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türkiye

yaşar güler

terör

sınır

savaş

beşar esad

recep tayyip erdoğan

suriye

çelik kubbe projesi

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Milli Savunma Bakanı Güler, TV100 kanalında Kübra Par'ın sorularını yanıtladı. Terör örgütünden, sınır güvenliğine, TUSAŞ saldırısına kadar gündem başlıklarını değerlendiren Bakan Güler, "İnanılmaz bir sınır fiziki güvenlik sistemimiz var. Burada yine bizim savunma sanayiimizin çok büyük rolü var" dedi.Kullanılan bir çok ürünlerin hemen hemen tamamının yerli ve milli olduğunu belirten Güler şunları söyledi:TUSAŞ saldırısının zamanlamasına ilişkin "Elbette ki zamanlamasını manidar buluyorum" diyen Bakan Güler "Bu olayda ülkemizin ve milletimizin huzuru ile ilgili yerli ve milli savunma sanayimiz hedef alınmıştır. Özellikle TUSAŞ'ımız bizim savunma sanayiimizin göz bebeği bir tesisimiz. Burada üretilen her bir ürün savunma sanayiimizin göz bebeği olarak piyasaya çıkıyor ve tercih ediliyor. Hepsine geleceğimiz olarak bakıyoruz. Elbette ki bu saldırı tesadüf değil" açıklamasını yaptı.Güler, savunma sanayii alanında geliştirilen projelere ilişkin "Hergün yeni bir ürün çıkıyor. mükkemel gelişmeler var. Her bir biriminde çok yoğun çalışmalar yapılıyor. Gece gündüz çalışıyorlar. Elbetteki en çok rahatsız eden ürünlerin İnsansız Hava Araçları olduğunu düşünüyorum. dolayısıyla da TUSAŞ bundan dolayı hedef olarak seçilmiş olabilir" değerlendirmesinde bulundu.'İşte bunun adı Çelik Kubbe'Gündemin merak edilen konu başlıklarından Çelik Kubbe Projesi ile ilgili ise "Bir günde çelikten bir kubbe yapacağız bizde bunun altına gireceğiz diye bir şey yok. Çelik Kubbe, sistemlerin sistemi. Bizim aşağıda alçak hava savunma sistemlerimiz var, bunların hemen hemen hepsi üretilmiş durumda. Zaten kullanıyoruz. Orta mesafe hava savunma sistemlerimiz var bunlar da üretiliyor. Yeteri kadar siperi, hisarı, diğer alçak hava savunma sistemlerimiz. bunların sayısını tamamladığımız anda bunların hepsinin bir yazılımın kontrol ettiğini düşünün işte bunun adı Çelik Kubbe" açıklamasında bulundu.Kübra Par'ın Bakan Güler'e sorularından biri de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad görüşmesiyle ilgili oldu. Erdoğan ile Esad arasında yakın zamanda bir görüşme olup olmayacağı sorusuna Güler şu yanıtı verdi:"Terör örgütü silah bırakır mı?" sorusuna Bakan Güler, "Hiçbir terör örgütü silah bırakmak için kurulmaz. Doğal olarak 'biz şimdi örgütü kuruyoruz, 3 sene sonra da silah bırakacağız' demez ama silah bıraktırılır. Bizlerin görevi de bu terör örgütlerine silahları bıraktıracak usulleri bulacağız ve bunların üzerine şiddetle gideceğiz ve sonuçta silah bıraktırmak zorunda bırakacağız onları. İnşallah bunu da göreceğiz. Onlar şimdi 40 yıldır sürdürdükleri rahatlıklarını sürdüreceklerini sanıyorlar ama öyle olmayacak" cevabını verdi.Bakan Güler "Sizce ABD askerini Suriye'den çeker mi?" sorusuna bir kez daha ABD Başkanı seçilen Donald Trump'ın bölgeden Amerikan askerlerini çekebileceğine dair şu değerlendirmeyi yaptı:Milli Savunma Bakanı Güler, İsrail'in Türkiye'ye saldırma ihitmali üzerine şu değerlendirmede bulundu:'Savaş ihtimali olabilir, her şeyi en ince teferruatına kadar değerlendiririz'

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yaşar güler, terör, sınır, savaş, beşar esad, recep tayyip erdoğan, suriye, çelik kubbe projesi