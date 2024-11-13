https://anlatilaninotesi.com.tr/20241113/milli-savunma-bakani-guler-sinirlarimizdan-hic-kimsenin-gecmesi-mumkun-degil-1090320048.html
Milli Savunma Bakanı Güler: Sınırlarımızdan hiç kimsenin geçmesi mümkün değil
Milli Savunma Bakanı Güler: Sınırlarımızdan hiç kimsenin geçmesi mümkün değil
Sputnik Türkiye
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, sınır güvenliğine ilişkin yaptığı açıklamada "Hiç kimsenin geçmesi mümkün değil. Bu kadar net söylüyorum" ifadesini kullandı... 13.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-13T00:13+0300
2024-11-13T00:13+0300
2024-11-13T00:48+0300
türkiye
yaşar güler
terör
sınır
savaş
beşar esad
recep tayyip erdoğan
suriye
çelik kubbe projesi
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Milli Savunma Bakanı Güler, TV100 kanalında Kübra Par'ın sorularını yanıtladı. Terör örgütünden, sınır güvenliğine, TUSAŞ saldırısına kadar gündem başlıklarını değerlendiren Bakan Güler, "İnanılmaz bir sınır fiziki güvenlik sistemimiz var. Burada yine bizim savunma sanayiimizin çok büyük rolü var" dedi.Kullanılan bir çok ürünlerin hemen hemen tamamının yerli ve milli olduğunu belirten Güler şunları söyledi:TUSAŞ saldırısının zamanlamasına ilişkin "Elbette ki zamanlamasını manidar buluyorum" diyen Bakan Güler "Bu olayda ülkemizin ve milletimizin huzuru ile ilgili yerli ve milli savunma sanayimiz hedef alınmıştır. Özellikle TUSAŞ'ımız bizim savunma sanayiimizin göz bebeği bir tesisimiz. Burada üretilen her bir ürün savunma sanayiimizin göz bebeği olarak piyasaya çıkıyor ve tercih ediliyor. Hepsine geleceğimiz olarak bakıyoruz. Elbette ki bu saldırı tesadüf değil" açıklamasını yaptı.Güler, savunma sanayii alanında geliştirilen projelere ilişkin "Hergün yeni bir ürün çıkıyor. mükkemel gelişmeler var. Her bir biriminde çok yoğun çalışmalar yapılıyor. Gece gündüz çalışıyorlar. Elbetteki en çok rahatsız eden ürünlerin İnsansız Hava Araçları olduğunu düşünüyorum. dolayısıyla da TUSAŞ bundan dolayı hedef olarak seçilmiş olabilir" değerlendirmesinde bulundu.'İşte bunun adı Çelik Kubbe'Gündemin merak edilen konu başlıklarından Çelik Kubbe Projesi ile ilgili ise "Bir günde çelikten bir kubbe yapacağız bizde bunun altına gireceğiz diye bir şey yok. Çelik Kubbe, sistemlerin sistemi. Bizim aşağıda alçak hava savunma sistemlerimiz var, bunların hemen hemen hepsi üretilmiş durumda. Zaten kullanıyoruz. Orta mesafe hava savunma sistemlerimiz var bunlar da üretiliyor. Yeteri kadar siperi, hisarı, diğer alçak hava savunma sistemlerimiz. bunların sayısını tamamladığımız anda bunların hepsinin bir yazılımın kontrol ettiğini düşünün işte bunun adı Çelik Kubbe" açıklamasında bulundu.Kübra Par'ın Bakan Güler'e sorularından biri de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad görüşmesiyle ilgili oldu. Erdoğan ile Esad arasında yakın zamanda bir görüşme olup olmayacağı sorusuna Güler şu yanıtı verdi:"Terör örgütü silah bırakır mı?" sorusuna Bakan Güler, "Hiçbir terör örgütü silah bırakmak için kurulmaz. Doğal olarak 'biz şimdi örgütü kuruyoruz, 3 sene sonra da silah bırakacağız' demez ama silah bıraktırılır. Bizlerin görevi de bu terör örgütlerine silahları bıraktıracak usulleri bulacağız ve bunların üzerine şiddetle gideceğiz ve sonuçta silah bıraktırmak zorunda bırakacağız onları. İnşallah bunu da göreceğiz. Onlar şimdi 40 yıldır sürdürdükleri rahatlıklarını sürdüreceklerini sanıyorlar ama öyle olmayacak" cevabını verdi.Bakan Güler "Sizce ABD askerini Suriye'den çeker mi?" sorusuna bir kez daha ABD Başkanı seçilen Donald Trump'ın bölgeden Amerikan askerlerini çekebileceğine dair şu değerlendirmeyi yaptı:Milli Savunma Bakanı Güler, İsrail'in Türkiye'ye saldırma ihitmali üzerine şu değerlendirmede bulundu:'Savaş ihtimali olabilir, her şeyi en ince teferruatına kadar değerlendiririz'
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241112/disisleri-bakani-hakan-fidan-antony-blinken-ile-gorustu-1090318395.html
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yaşar güler, terör, sınır, savaş, beşar esad, recep tayyip erdoğan, suriye, çelik kubbe projesi
yaşar güler, terör, sınır, savaş, beşar esad, recep tayyip erdoğan, suriye, çelik kubbe projesi
Milli Savunma Bakanı Güler: Sınırlarımızdan hiç kimsenin geçmesi mümkün değil
00:13 13.11.2024 (güncellendi: 00:48 13.11.2024)
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, sınır güvenliğine ilişkin yaptığı açıklamada "Hiç kimsenin geçmesi mümkün değil. Bu kadar net söylüyorum" ifadesini kullandı. Bakan Güler başka görüntüleri Türkiye'deymiş gibi yayınladıklarını söyledi. Güler, Erdoğan-Esad görüşmesine dair açıklamalarda da bulundu.
Milli Savunma Bakanı Güler, TV100 kanalında Kübra Par'ın sorularını yanıtladı. Terör örgütünden, sınır güvenliğine, TUSAŞ saldırısına kadar gündem başlıklarını değerlendiren Bakan Güler, "İnanılmaz bir sınır fiziki güvenlik sistemimiz var. Burada yine bizim savunma sanayiimizin çok büyük rolü var" dedi.
Kullanılan bir çok ürünlerin hemen hemen tamamının yerli ve milli olduğunu belirten Güler şunları söyledi:
"Bunlara ilave olarak 4 metrelik bir duvar var. Duvarın üzerinde 1.80 metrelik jiletli tel örgülerinden oluşan bir sistem var. Onların önünde ve arkasında 4 metre genişliğinde bir hendek var. Biz şöyle söylüyoruz her zaman, Türkiye'de iyi niyetli her zaman gördüklerinde hudutlarında ve oradaki Mehmetçikleriyle gurur duyacağına inanan hudutlarımızı gezdirebiliriz. Hiç kimsenin geçmesi mümkün değil. Bu kadar net söylüyorum. Başka hudutlardaki görüntüleri güya Türkiye'deymiş gibi onları yayınlayanlara dahi teklif ediyoruz götürelim sizi bakın görün diye teklif ediyoruz."
TUSAŞ saldırısının zamanlamasına ilişkin "Elbette ki zamanlamasını manidar buluyorum" diyen Bakan Güler "Bu olayda ülkemizin ve milletimizin huzuru ile ilgili yerli ve milli savunma sanayimiz hedef alınmıştır. Özellikle TUSAŞ'ımız bizim savunma sanayiimizin göz bebeği bir tesisimiz. Burada üretilen her bir ürün savunma sanayiimizin göz bebeği olarak piyasaya çıkıyor ve tercih ediliyor. Hepsine geleceğimiz olarak bakıyoruz. Elbette ki bu saldırı tesadüf değil" açıklamasını yaptı.
Güler, savunma sanayii alanında geliştirilen projelere ilişkin "Hergün yeni bir ürün çıkıyor. mükkemel gelişmeler var. Her bir biriminde çok yoğun çalışmalar yapılıyor. Gece gündüz çalışıyorlar. Elbetteki en çok rahatsız eden ürünlerin İnsansız Hava Araçları olduğunu düşünüyorum. dolayısıyla da TUSAŞ bundan dolayı hedef olarak seçilmiş olabilir" değerlendirmesinde bulundu.
'İşte bunun adı Çelik Kubbe'
Gündemin merak edilen konu başlıklarından Çelik Kubbe Projesi ile ilgili ise "Bir günde çelikten bir kubbe yapacağız bizde bunun altına gireceğiz diye bir şey yok. Çelik Kubbe, sistemlerin sistemi. Bizim aşağıda alçak hava savunma sistemlerimiz var, bunların hemen hemen hepsi üretilmiş durumda. Zaten kullanıyoruz. Orta mesafe hava savunma sistemlerimiz var bunlar da üretiliyor. Yeteri kadar siperi, hisarı, diğer alçak hava savunma sistemlerimiz. bunların sayısını tamamladığımız anda bunların hepsinin bir yazılımın kontrol ettiğini düşünün işte bunun adı Çelik Kubbe" açıklamasında bulundu.
Kübra Par'ın Bakan Güler'e sorularından biri de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad görüşmesiyle ilgili oldu. Erdoğan ile Esad arasında yakın zamanda bir görüşme olup olmayacağı sorusuna Güler şu yanıtı verdi:
"Cumhurbaşkanımız bugün dünya lideri. Bir şey söylüyorsa eğer karşısındaki insanın çok iyi değerlendirmesi gerekir. Yani Sayın Esad'ın. Bu bir şanstır. Kendi paramparça edilmiş ülkesi için bir şans olarak görüyorum. Sayın Cumhurbaşkanımızın bu teklifini çok iyi değerlendirmesi gerekiyor. Bugün tam bir çatışmalar odağına dönüşmüş Ortadoğu'nun barışa dönüş için bir şans. Bunun sayın Esad'ın daha iyi değerlendireceğini düşünüyorum."
"Terör örgütü silah bırakır mı?" sorusuna Bakan Güler, "Hiçbir terör örgütü silah bırakmak için kurulmaz. Doğal olarak 'biz şimdi örgütü kuruyoruz, 3 sene sonra da silah bırakacağız' demez ama silah bıraktırılır. Bizlerin görevi de bu terör örgütlerine silahları bıraktıracak usulleri bulacağız ve bunların üzerine şiddetle gideceğiz ve sonuçta silah bıraktırmak zorunda bırakacağız onları. İnşallah bunu da göreceğiz. Onlar şimdi 40 yıldır sürdürdükleri rahatlıklarını sürdüreceklerini sanıyorlar ama öyle olmayacak" cevabını verdi.
Bakan Güler "Sizce ABD askerini Suriye'den çeker mi?" sorusuna bir kez daha ABD Başkanı seçilen Donald Trump'ın bölgeden Amerikan askerlerini çekebileceğine dair şu değerlendirmeyi yaptı:
"Zaten Trump başkanlığı döneminde 3 defa Suriye'den askerlerini çekmek için talimat verdi. Fakat o zaman tam seçimlerin arifesiydi. Öyle kaldı o. Ben Trump'ın bu dönemde şiddetle bunun üzerinde duracağını ve Suriye'den, bölgeden Amerikan askerlerini çekebileceğini değerlendiriyorum."
Milli Savunma Bakanı Güler, İsrail'in Türkiye'ye saldırma ihitmali üzerine şu değerlendirmede bulundu:
"Sayın Cumhurbaşkanımız iç cephenin öneminden bahsetti ve bunu mutlaka sağlamamız gerektiğini ifade etti. Ben kendisinin çok haklı olduğunu düşünüyorum çünkü iç cephe bize her zaman lazım. Dolayısıyla Cumhurbaşkanımız bütün ülkeyi, toplumu ikaz ediyor."
"İsrail Türkiye'ye saldırır mı? Sayın Cumhurbaşkanımız zaten böyle bir tehlikeyi görmese böyle bir şeyi söyleyebilir mi? Elbette ki saldırabilir. Böyle agresif bir ülke her zaman her şeyi, terör örgütlerini vs. bize karşı kullanabilir."
'Savaş ihtimali olabilir, her şeyi en ince teferruatına kadar değerlendiririz'
2 tane dünya savaşı yaşadık. Bu savaşların nasıl başladığını hatırlıyor musunuz? Çok ufak sebeplerden. Demek ki çok büyük bir olay gerekmiyor. Her an çıkabilir. Tabii ki savaş çıkmasını istemiyoruz ama her zaman hazırlıklı olmalıyız. Koskoca Türkiye Cumhuriyeti ve Türk milletinin güvenliğinden sorumluyuz. Her türlü imkanı kullanacağız ve her türlü olasılığı da değerlendireceğiz. Savaş ihtimali olabilir, her şeyi en ince teferruatına kadar değerlendiririz, planlarımızı yaparız ama kendi ülkemizde sulh içinde yaşamak istiyoruz.