https://anlatilaninotesi.com.tr/20241113/milli-futbolcu-hakan-calhanoglundan-galatasaraya-transfer-itirafi-1090365145.html
Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'ndan Galatasaray'a transfer itirafı
Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'ndan Galatasaray'a transfer itirafı
Sputnik Türkiye
A Milli Futbol Takımı oyuncusu Hakan Çalhanoğlu İtalya'da Milan takımında oynarken Galatasaray'a transfer olmak için görüşme yaptıklarını itiraf etti. Ancak... 13.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-13T21:59+0300
2024-11-13T21:59+0300
2024-11-13T22:03+0300
spor
galatasaray
hakan çalhanoğlu
milli takım
a milli futbol takımı
transfer
milan
inter
inter milan
italya
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/06/1b/1085298948_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_ced74fe5ff60fa0d99d331f06c16de67.jpg
İtalya Ligi'nde Inter'de forma giyen Hakan Çalhanoğlu canlı yayında Galatasaray'dan transfer teklifi aldığını doğruladı.Türkiye A Milli Futbol Takımı'nda Kaptan Hakan Çalhanoğlu Milan forması giydiği dönemde Galatasaray'dan transfer teklifi aldığını ancak sarı kırmızılı takımda yapılan başkanlık seçimleri nedeniyle transferin gerçekleşmediğini söyledi. Galatasaray'ın transfer teklifi hakkında konuşan Hakan Çalhanoğlu ''Milan'da oynarken Türkiye'ye dönme fırsatım vardı ama o dönemde Galatasaray'da başkanlık seçimi vardı, olmadı. Şu an Inter'deyim. 2027 yılına kadar sözleşmemi uzattım. İleride ne olur bilmiyorum. Bir şey söylemem yanlış olur. Ümitlendirmek istemiyorum'' açıklamasında bulundu. Inter'in yıldızı Hakan Çalhaoğlu Şampiyonlar Ligi'nde sistemin değiştiğini belirterek Real Madrid ile şampiyon olan Arda Güler'i tebrik ettiğini ve kazandığı için mutlu olduğunu söyledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241006/fatih-terimden-hakan-calhanoglu-yorumu-turunun-tek-ornegi-milli-takima-ilk-kez-ben-davet-ettim-1088889374.html
italya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/06/1b/1085298948_112:0:1889:1333_1920x0_80_0_0_12394657fa4b9ac924e7d01fd84a63a0.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
galatasaray, hakan çalhanoğlu, milli takım, a milli futbol takımı, transfer, milan, inter, inter milan, italya, futbol
galatasaray, hakan çalhanoğlu, milli takım, a milli futbol takımı, transfer, milan, inter, inter milan, italya, futbol
Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'ndan Galatasaray'a transfer itirafı
21:59 13.11.2024 (güncellendi: 22:03 13.11.2024)
A Milli Futbol Takımı oyuncusu Hakan Çalhanoğlu İtalya'da Milan takımında oynarken Galatasaray'a transfer olmak için görüşme yaptıklarını itiraf etti. Ancak sarı kırmızılı takımda yaşanan başkanlık seçimleri nedeniyle transferin gerçekleşmediğini açıkladı.
İtalya Ligi'nde Inter'de forma giyen Hakan Çalhanoğlu canlı yayında Galatasaray'dan transfer teklifi aldığını doğruladı.
Türkiye A Milli Futbol Takımı'nda Kaptan Hakan Çalhanoğlu Milan forması giydiği dönemde Galatasaray'dan transfer teklifi aldığını ancak sarı kırmızılı takımda yapılan başkanlık seçimleri nedeniyle transferin gerçekleşmediğini söyledi. Galatasaray'ın transfer teklifi hakkında konuşan Hakan Çalhanoğlu ''Milan'da oynarken Türkiye'ye dönme fırsatım vardı ama o dönemde Galatasaray'da başkanlık seçimi vardı, olmadı. Şu an Inter'deyim. 2027 yılına kadar sözleşmemi uzattım. İleride ne olur bilmiyorum. Bir şey söylemem yanlış olur. Ümitlendirmek istemiyorum'' açıklamasında bulundu.
Inter'in yıldızı Hakan Çalhaoğlu Şampiyonlar Ligi'nde sistemin değiştiğini belirterek Real Madrid ile şampiyon olan Arda Güler'i tebrik ettiğini ve kazandığı için mutlu olduğunu söyledi.