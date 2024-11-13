https://anlatilaninotesi.com.tr/20241113/milli-futbolcu-hakan-calhanoglundan-galatasaraya-transfer-itirafi-1090365145.html

Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'ndan Galatasaray'a transfer itirafı

Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'ndan Galatasaray'a transfer itirafı

Sputnik Türkiye

A Milli Futbol Takımı oyuncusu Hakan Çalhanoğlu İtalya'da Milan takımında oynarken Galatasaray'a transfer olmak için görüşme yaptıklarını itiraf etti. Ancak... 13.11.2024, Sputnik Türkiye

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İtalya Ligi'nde Inter'de forma giyen Hakan Çalhanoğlu canlı yayında Galatasaray'dan transfer teklifi aldığını doğruladı.Türkiye A Milli Futbol Takımı'nda Kaptan Hakan Çalhanoğlu Milan forması giydiği dönemde Galatasaray'dan transfer teklifi aldığını ancak sarı kırmızılı takımda yapılan başkanlık seçimleri nedeniyle transferin gerçekleşmediğini söyledi. Galatasaray'ın transfer teklifi hakkında konuşan Hakan Çalhanoğlu ''Milan'da oynarken Türkiye'ye dönme fırsatım vardı ama o dönemde Galatasaray'da başkanlık seçimi vardı, olmadı. Şu an Inter'deyim. 2027 yılına kadar sözleşmemi uzattım. İleride ne olur bilmiyorum. Bir şey söylemem yanlış olur. Ümitlendirmek istemiyorum'' açıklamasında bulundu. Inter'in yıldızı Hakan Çalhaoğlu Şampiyonlar Ligi'nde sistemin değiştiğini belirterek Real Madrid ile şampiyon olan Arda Güler'i tebrik ettiğini ve kazandığı için mutlu olduğunu söyledi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241006/fatih-terimden-hakan-calhanoglu-yorumu-turunun-tek-ornegi-milli-takima-ilk-kez-ben-davet-ettim-1088889374.html

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