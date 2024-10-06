https://anlatilaninotesi.com.tr/20241006/fatih-terimden-hakan-calhanoglu-yorumu-turunun-tek-ornegi-milli-takima-ilk-kez-ben-davet-ettim-1088889374.html

Fatih Terim'den Hakan Çalhanoğlu yorumu: 'Türünün tek örneği, milli takıma ilk kez ben davet ettim'

Fatih Terim'den Hakan Çalhanoğlu yorumu: 'Türünün tek örneği, milli takıma ilk kez ben davet ettim'

Sputnik Türkiye

Fatih Terim, İtalya basınına çarpıcı açıklamalarda bulundu. Tecrübeli teknik direktör, Inter'de forma giyen Hakan Çalhanoğlu için, "Hakan Çalhanoğlu'nu ilk kez... 06.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-06T21:19+0300

2024-10-06T21:19+0300

2024-10-06T21:19+0300

spor

fatih terim

kenan yıldız

hakan çalhanoğlu

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Fatih Terim, İtalya Serie A'da oynanacak Fiorentina - Milan karşılaşması öncesi La Gazzetta dello Sport'a açıklamalarda bulundu.İşte Fatih Terim'in sözleri:'Hiç kaybetmedim'Fatih Terim, "Fiorentina ve Milan arasında bir maç var, Serie A'daki en sevdiğim iki takım. Fiorentina'nın başındayken Milan'ı iki kez yendim ve Milan'ın başında olduğumda Fiorentina'ya karşı oynadığım tek maçı kazandım. Yani hangi takımın başında olursam olayım, hiç kaybetmedim" sözlerini kullandı.'İlk kez ben milli takıma davet ettim'Fatih Terim, Fiorentina - Milan karşılaşmasıyla birlikte İtalya'da forma giyen milli futbolcular Hakan Çalhanoğlu ve Kenan Yıldız'ı da değerlendirdi.Deneyimli teknik adam, Hakan Çalhanoğlu için, "Hakan Çalhanoğlu'nu ilk kez milli takıma ben davet ettim. Türünün tek örneği olan bir futbolcu, her şeyi nasıl iyi yapabileceğini biliyor" dedi.'Kenan Yıldız çok genç ve yetenekli bir futbolcu'Terim, Kenan Yıldız için, "Kenan Yıldız çok genç ve yetenekli bir futbolcu. Açlığıyla beni şaşırtıyor. Juventus'ta solda oynuyor ve yetenekli bir futbolcuya göre çok çalışıyor. Yeteneği ve çalışma azmiyle daha da yükselecektir." diye konuştu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241006/kenan-yildiz-juventusta-ayin-oyuncusu-oldu-1088886674.html

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fatih terim, fatih terim çalhanoğlu, fatih terim kenan yıldız