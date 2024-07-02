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Eski ağır sıklet boks şampiyonu Mike Tyson'dan A Milli Futbol Takımı'na destek
Eski ağır sıklet boks şampiyonu Mike Tyson'dan A Milli Futbol Takımı'na destek
Sputnik Türkiye
ABD'li eski ağır sıklet boks şampiyonu Mike Tyson, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası son 16 turunda bu akşam Avusturya ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı'na... 02.07.2024, Sputnik Türkiye
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Avusturya karşılaşmasında ay-yıldızlı ekibi destekleyen Tyson'ın eldivenlerini, kendisiyle birlikte çeşitli projelerde çalışan iş adamı Vahap Oğuz Arslan, kaptan Hakan Çalhanoğlu'na verdi.Hakan Çalhanoğlu'nun yanı sıra Arda Güler, Kenan Yıldız ve Uğurcan Çakır da Tyson'a teşekkür ederek imzalı forma hediye etti.Milli takım kaptanı Hakan Çalhanoğlu, ABD'li boksöre gönderdiği videolu mesajda, "Merhaba Mike, bizim de sana bir hediyemiz var. Hepimizin imzaladığı bir formamızı sana gönderiyoruz. Biz de maçta büyük bir mücadele vererek galibiyet ile döneceğimize inanıyoruz. Bu zaferi ülkemiz için kazanacağız" ifadelerini kullandı.
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mike tyson, a milli futbol takımı, eldiven, destek, jest, hakan çalhanoğlu
mike tyson, a milli futbol takımı, eldiven, destek, jest, hakan çalhanoğlu

Eski ağır sıklet boks şampiyonu Mike Tyson'dan A Milli Futbol Takımı'na destek

12:31 02.07.2024
© AA / Ersin ŞiyhanABD'li eski ağır sıklet boks şampiyonu Mike Tyson, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası son 16 turunda bu akşam Avusturya ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı'na, kendisi için özel yaptırılmış ay-yıldızlı boks eldivenini imzalayarak gönderdi
ABD'li eski ağır sıklet boks şampiyonu Mike Tyson, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası son 16 turunda bu akşam Avusturya ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı'na, kendisi için özel yaptırılmış ay-yıldızlı boks eldivenini imzalayarak gönderdi - Sputnik Türkiye, 1920, 02.07.2024
© AA / Ersin Şiyhan
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ABD'li eski ağır sıklet boks şampiyonu Mike Tyson, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası son 16 turunda bu akşam Avusturya ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı'na, kendisi için özel yaptırılmış ay-yıldızlı boks eldivenini imzalayarak gönderdi.
Avusturya karşılaşmasında ay-yıldızlı ekibi destekleyen Tyson'ın eldivenlerini, kendisiyle birlikte çeşitli projelerde çalışan iş adamı Vahap Oğuz Arslan, kaptan Hakan Çalhanoğlu'na verdi.
Hakan Çalhanoğlu'nun yanı sıra Arda Güler, Kenan Yıldız ve Uğurcan Çakır da Tyson'a teşekkür ederek imzalı forma hediye etti.
Milli takım kaptanı Hakan Çalhanoğlu, ABD'li boksöre gönderdiği videolu mesajda, "Merhaba Mike, bizim de sana bir hediyemiz var. Hepimizin imzaladığı bir formamızı sana gönderiyoruz. Biz de maçta büyük bir mücadele vererek galibiyet ile döneceğimize inanıyoruz. Bu zaferi ülkemiz için kazanacağız" ifadelerini kullandı.
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