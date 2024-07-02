https://anlatilaninotesi.com.tr/20240702/eski-agir-siklet-boks-sampiyonu-mike-tysondan-a-milli-futbol-takimina-destek-1085433432.html

Eski ağır sıklet boks şampiyonu Mike Tyson'dan A Milli Futbol Takımı'na destek

Eski ağır sıklet boks şampiyonu Mike Tyson'dan A Milli Futbol Takımı'na destek

Sputnik Türkiye

ABD'li eski ağır sıklet boks şampiyonu Mike Tyson, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası son 16 turunda bu akşam Avusturya ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı'na... 02.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-02T12:31+0300

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spor

mike tyson

a milli futbol takımı

eldiven

destek

jest

hakan çalhanoğlu

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Avusturya karşılaşmasında ay-yıldızlı ekibi destekleyen Tyson'ın eldivenlerini, kendisiyle birlikte çeşitli projelerde çalışan iş adamı Vahap Oğuz Arslan, kaptan Hakan Çalhanoğlu'na verdi.Hakan Çalhanoğlu'nun yanı sıra Arda Güler, Kenan Yıldız ve Uğurcan Çakır da Tyson'a teşekkür ederek imzalı forma hediye etti.Milli takım kaptanı Hakan Çalhanoğlu, ABD'li boksöre gönderdiği videolu mesajda, "Merhaba Mike, bizim de sana bir hediyemiz var. Hepimizin imzaladığı bir formamızı sana gönderiyoruz. Biz de maçta büyük bir mücadele vererek galibiyet ile döneceğimize inanıyoruz. Bu zaferi ülkemiz için kazanacağız" ifadelerini kullandı.

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Sputnik Türkiye

mike tyson, a milli futbol takımı, eldiven, destek, jest, hakan çalhanoğlu