https://anlatilaninotesi.com.tr/20241113/mhpden-dikkat-ceken-vakit-tamam-paylasimi-yalniz-kalsan-da-vazgecme-bazen-en-yakinin-bile-anlamaz-1090325413.html
MHP’den dikkat çeken ‘vakit tamam’ paylaşımı: 'Yalnız kalsan da vazgeçme, bazen en yakının bile anlamaz seni'
MHP’den dikkat çeken ‘vakit tamam’ paylaşımı: 'Yalnız kalsan da vazgeçme, bazen en yakının bile anlamaz seni'
Sputnik Türkiye
MHP, sosyal medya hesaplarından "Vakit tamamdır, söz konusu vatandır" başlıklı bir video yayımladı. Videoda, ülkücülüğün yalnız kalmak pahasına ülkeyi savunmak... 13.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-13T08:20+0300
2024-11-13T08:20+0300
2024-11-13T08:20+0300
politika
mhp
milliyetçi hareket partisi (mhp)
yalnız kurtlar
yalnız kurt
yalnız kurt
yalnızlık
devlet bahçeli
recep tayyip erdoğan
cumhur ittifakı
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Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), sosyal medya hesaplarından "Vakit tamamdır, söz konusu vatandır" başlıklı bir video paylaşarak, ülkücülüğün değerlerine yönelik güçlü bir mesaj verdi. Videoda, yalnız kalmanın ve zorluklara rağmen ülke için dik durmanın önemine dikkat çekilerek, "Ülkücülük, ülken için tüm dünyayı karşına almaktır" ifadesi kullanıldı.Paylaşılan videoda, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin görüntülerine de yer verilirken, "Bazen çok şey söyleseniz de kalabalıkta kaybolur. Yalnız kalırsınız bazen... En yakınınız bile anlamaz sizi" gibi sözlerle ülkücülüğün fedakarlık ve yalnızlık içerdiği mesajı verildi. Videoda, ülkücülüğün "önce ülkem ve milletim" diyerek vazgeçmeden mücadele etmek anlamına geldiği belirtildi.'Ödünsüz i̇lkeler ve tavizsiz duruş'Videoda, MHP’nin ödünsüz ilkeleri ve taviz vermeyen duruşuyla geleceği şekillendireceği vurgulandı. Mesajda, "Değişmeyen prensipler, tavizsiz dik duruşla... Varlığın Türk varlığına armağan olmalı" ifadesi öne çıkarıldı. Bahçeli’nin "Yeniden bir gelecek kurulması gerekir, ay yıldızlı çocukların mutluluğuna dair" sözleri de videoda dikkat çeken diğer bir bölüm oldu.‘Millet üç hilalin etrafında toplanacak’Videonun sonunda, “Görecekler! Millet nasıl toplanacak üç hilalin ardından” ifadeleriyle MHP’nin milliyetçi duruşuna vurgu yapılırken, “Vakit tamamdır, söz konusu vatandır” sözleriyle de partinin milli meselelerde ödünsüz bir tavır takınacağı mesajı verildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241112/bahceli-gorus-ayriligi-sorusuna-basin-mensubu-kardeslerim-diyerek-sert-tepki-gosterdi-meslegini-1090293391.html
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mhp, milliyetçi hareket partisi (mhp), yalnız kurtlar, yalnız kurt, yalnız kurt, yalnızlık, devlet bahçeli, recep tayyip erdoğan, cumhur ittifakı, ak parti, paylaşım, sosyal medya
mhp, milliyetçi hareket partisi (mhp), yalnız kurtlar, yalnız kurt, yalnız kurt, yalnızlık, devlet bahçeli, recep tayyip erdoğan, cumhur ittifakı, ak parti, paylaşım, sosyal medya
MHP’den dikkat çeken ‘vakit tamam’ paylaşımı: 'Yalnız kalsan da vazgeçme, bazen en yakının bile anlamaz seni'
MHP, sosyal medya hesaplarından "Vakit tamamdır, söz konusu vatandır" başlıklı bir video yayımladı. Videoda, ülkücülüğün yalnız kalmak pahasına ülkeyi savunmak anlamına geldiği vurgulanırken, "Dün söylediğimiz gibi bugün de... Ülkücülük tüm dünyayı karşına almaktır bazen" ifadeleri dikkat çekti.
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), sosyal medya hesaplarından "Vakit tamamdır, söz konusu vatandır" başlıklı bir video paylaşarak, ülkücülüğün değerlerine yönelik güçlü bir mesaj verdi. Videoda, yalnız kalmanın ve zorluklara rağmen ülke için dik durmanın önemine dikkat çekilerek, "Ülkücülük, ülken için tüm dünyayı karşına almaktır" ifadesi kullanıldı.
Paylaşılan videoda, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin görüntülerine de yer verilirken, "Bazen çok şey söyleseniz de kalabalıkta kaybolur. Yalnız kalırsınız bazen... En yakınınız bile anlamaz sizi" gibi sözlerle ülkücülüğün fedakarlık ve yalnızlık içerdiği mesajı verildi. Videoda, ülkücülüğün "önce ülkem ve milletim" diyerek vazgeçmeden mücadele etmek anlamına geldiği belirtildi.
'Ödünsüz i̇lkeler ve tavizsiz duruş'
Videoda, MHP’nin ödünsüz ilkeleri ve taviz vermeyen duruşuyla geleceği şekillendireceği vurgulandı. Mesajda, "Değişmeyen prensipler, tavizsiz dik duruşla... Varlığın Türk varlığına armağan olmalı" ifadesi öne çıkarıldı. Bahçeli’nin "Yeniden bir gelecek kurulması gerekir, ay yıldızlı çocukların mutluluğuna dair" sözleri de videoda dikkat çeken diğer bir bölüm oldu.
‘Millet üç hilalin etrafında toplanacak’
Videonun sonunda, “Görecekler! Millet nasıl toplanacak üç hilalin ardından” ifadeleriyle MHP’nin milliyetçi duruşuna vurgu yapılırken, “Vakit tamamdır, söz konusu vatandır” sözleriyle de partinin milli meselelerde ödünsüz bir tavır takınacağı mesajı verildi.