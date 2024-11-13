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Meteoroloji’den kritik uyarı: İstanbul dahil bir çok şehre soğuk hava ve kar geliyor
Meteoroloji’den kritik uyarı: İstanbul dahil bir çok şehre soğuk hava ve kar geliyor
Sputnik Türkiye
Türkiye genelinde sıcaklıkların ani düşüşe geçeceği uyarısında bulunan Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), önümüzdeki günlerde kuvvetli yağış, soğuk hava ve yer... 13.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-13T08:06+0300
2024-11-13T08:06+0300
meteoroloji
meteoroloji genel müdürlüğü
hava durumu
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yaşam
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 13 Kasım 2024 Çarşamba günü için soğuk hava ve yoğun yağış uyarısında bulundu. Son değerlendirmelere göre, Türkiye’nin batı kesimleri çok bulutlu olacak ve Marmara, Kıyı Ege, Batı Karadeniz kıyıları ile Bolu ve Karabük çevrelerinde kuvvetli sağanak yağış etkili olacak. Doğu Anadolu’nun yüksek kesimlerinde ise karla karışık yağmur bekleniyor.Sıcaklıklar 4-5 derece birden düşecekMeteoroloji, önümüzdeki günlerde hava sıcaklıklarının batı ve iç bölgelerde 4-5 derece düşeceğini duyurdu. İstanbul dahil birçok şehirde sağanak yağış etkili olacak, özellikle yüksek kesimlerde kar yağışı bekleniyor. İç kesimlerde pus ve yer yer sis beklenirken, gece sıcaklıklarının düşmesiyle Doğu Anadolu’nun kuzeyinde don olayları görülebilir.Marmara ve Kıyı Ege’de yoğun yağış uyarısıMarmara Bölgesi genelinde çok bulutlu ve sağanak yağışlı hava etkili olacak. Bölgede sıcaklık 15-20 derece arasında değişirken, Edirne ve çevresinde sıcaklık 15 derecenin altında kalacak. Kıyı Ege de sağanak yağışların etkisinde olacak, İzmir dolaylarında ise yerel yağışlar bekleniyor.İç ve Doğu kesimlerde sis ve pus etkiliSabah ve gece saatlerinde İç Anadolu ve Doğu Anadolu bölgelerinde sis ve pusun etkili olacağı tahmin ediliyor. İç Anadolu’da gündüz sıcaklıkları 17-18 derece civarında ölçülürken, Doğu Anadolu’nun kuzeyinde gece sıcaklıkları sıfırın altına inebilir.Akdeniz Bölgesi sıcak ve az bulutluAkdeniz Bölgesi genelinde az bulutlu ve açık bir hava hakim olacak. Sıcaklıklar 20-25 derece arasında ölçülürken, Antalya ve çevresinde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinde seyredeceği belirtiliyor.Karadeniz Bölgesi’nde sis bekleniyorKaradeniz Bölgesi’nin batı ve yüksek kesimlerinde sis görülmesi bekleniyor. Bölgede hava az bulutlu ve sıcaklık en yüksek 17-18 derece olacak. Özellikle Batı Karadeniz’de, sisin görüş mesafesini düşürebileceği belirtiliyor.Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu’da hava durumuDoğu Anadolu Bölgesi’nin kuzey ve güneyinde sis, batısında ise az bulutlu bir hava bekleniyor. Kars’ta sıcaklık 9 dereceye kadar düşerken, Malatya ve Elazığ dolaylarında en yüksek 17 dereceye ulaşacağı tahmin ediliyor. Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde ise az bulutlu bir hava hakim olacak ve sıcaklık 20-25 derece arasında seyredecek.Rüzgar kuzeyden orta kuvvette esecekRüzgarın genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor. Özellikle kıyı bölgelerinde yağış anında kuvvetli rüzgar görülebileceği belirtiliyor.Uyarılar ve TavsiyelerMeteoroloji, yağışın etkili olacağı bölgelerde vatandaşları ani sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar konusunda uyardı. Özellikle Marmara ve Kıyı Ege'de yaşayan vatandaşların dikkatli olmaları gerektiği vurgulanıyor.Marmara’da sağanak yağışlar ve sis etkili olacakMarmara Bölgesi genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava beklenirken, bölgenin büyük kısmında sağanak yağış etkisini gösterecek. Sabah ve öğle saatlerinde Edirne ve Kırklareli çevrelerinde sağanak beklenirken, İstanbul sabah ve akşam saatlerinde yağış alacak. Kocaeli çevrelerinde ise akşam saatlerinde sağanak görülecek. Marmara’nın güneydoğusunda sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus bekleniyor.Ege Bölgesi Kıyılarında Sağanak Yağış GörülecekEge Bölgesi'nde parçalı ve çok bulutlu hava hakim olacak. Özellikle İzmir ve Manisa çevrelerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve sis etkili olacak.Akdeniz Bölgesi Az Bulutlu ve AçıkAkdeniz Bölgesi’nde hava genellikle parçalı ve az bulutlu olacak. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde pus ve sis görülmesi bekleniyor. Bölge genelinde sıcaklıklar 24-26°C arasında olacak.İç Anadolu Bölgesi’nde Sis ve Pus Etkili Olacakİç Anadolu Bölgesi'nde parçalı bulutlu bir hava hakim. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis görülecek, bu durum özellikle sürücüler için görüş mesafesini düşürebilir.Batı Karadeniz’de gece sağanak yağışBatı Karadeniz Bölgesi’nde parçalı ve çok bulutlu hava beklenirken, gece saatlerinde kıyı kesimleri ile Bolu ve Karabük çevrelerinde yağmur görülecek. İç kesimlerde ise sabah ve gece saatlerinde pus ve sis bekleniyor.Orta ve Doğu Karadeniz’de az bulutlu havaOrta ve Doğu Karadeniz’de parçalı ve az bulutlu bir hava beklenirken, sıcaklık 17-18°C arasında olacak. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde pus ve sis görülebilir.Doğu Anadolu Bölgesi’nde soğuk ve puslu havaDoğu Anadolu Bölgesi’nde hava az bulutlu ve parçalı geçecek. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis görülecek. Bölgede gece sıcaklıklarının düşmesiyle özellikle Kars ve Erzurum çevrelerinde don olayları yaşanabilir.Güneydoğu Anadolu’da az bulutlu ve ılık havaGüneydoğu Anadolu Bölgesi, parçalı ve az bulutlu bir hava ile güne başlayacak. Sabah ve gece saatlerinde kuzeydoğuda pus ve sis görülebilir. Gün içinde sıcaklık 20-23°C arasında değişecek.Denizlerde hava durumu: Fırtınamsı rüzgar bekleniyorBatı Akdeniz’de kuzey ve kuzeybatıdan esen rüzgarın öğle saatlerinde şiddetini artırarak 5 ila 7 kuvvetine ulaşması bekleniyor. Karadeniz, Marmara ve Ege kıyılarında ise aralıklı sağanak yağış etkili olurken, rüzgarın 3 ila 5 kuvvetinde esmesi bekleniyor.
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Meteoroloji’den kritik uyarı: İstanbul dahil bir çok şehre soğuk hava ve kar geliyor

08:06 13.11.2024
© AAKar yağışı
Kar yağışı - Sputnik Türkiye, 1920, 13.11.2024
© AA
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Türkiye genelinde sıcaklıkların ani düşüşe geçeceği uyarısında bulunan Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), önümüzdeki günlerde kuvvetli yağış, soğuk hava ve yer yer kar yağışı beklendiğini açıkladı. Marmara, Kıyı Ege ve Batı Karadeniz başta olmak üzere birçok bölgede sağanak yağış, Doğu Anadolu’da ise kar bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 13 Kasım 2024 Çarşamba günü için soğuk hava ve yoğun yağış uyarısında bulundu. Son değerlendirmelere göre, Türkiye’nin batı kesimleri çok bulutlu olacak ve Marmara, Kıyı Ege, Batı Karadeniz kıyıları ile Bolu ve Karabük çevrelerinde kuvvetli sağanak yağış etkili olacak. Doğu Anadolu’nun yüksek kesimlerinde ise karla karışık yağmur bekleniyor.

Sıcaklıklar 4-5 derece birden düşecek

Meteoroloji, önümüzdeki günlerde hava sıcaklıklarının batı ve iç bölgelerde 4-5 derece düşeceğini duyurdu. İstanbul dahil birçok şehirde sağanak yağış etkili olacak, özellikle yüksek kesimlerde kar yağışı bekleniyor. İç kesimlerde pus ve yer yer sis beklenirken, gece sıcaklıklarının düşmesiyle Doğu Anadolu’nun kuzeyinde don olayları görülebilir.

Marmara ve Kıyı Ege’de yoğun yağış uyarısı

Marmara Bölgesi genelinde çok bulutlu ve sağanak yağışlı hava etkili olacak. Bölgede sıcaklık 15-20 derece arasında değişirken, Edirne ve çevresinde sıcaklık 15 derecenin altında kalacak. Kıyı Ege de sağanak yağışların etkisinde olacak, İzmir dolaylarında ise yerel yağışlar bekleniyor.

İç ve Doğu kesimlerde sis ve pus etkili

Sabah ve gece saatlerinde İç Anadolu ve Doğu Anadolu bölgelerinde sis ve pusun etkili olacağı tahmin ediliyor. İç Anadolu’da gündüz sıcaklıkları 17-18 derece civarında ölçülürken, Doğu Anadolu’nun kuzeyinde gece sıcaklıkları sıfırın altına inebilir.

Akdeniz Bölgesi sıcak ve az bulutlu

Akdeniz Bölgesi genelinde az bulutlu ve açık bir hava hakim olacak. Sıcaklıklar 20-25 derece arasında ölçülürken, Antalya ve çevresinde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinde seyredeceği belirtiliyor.

Karadeniz Bölgesi’nde sis bekleniyor

Karadeniz Bölgesi’nin batı ve yüksek kesimlerinde sis görülmesi bekleniyor. Bölgede hava az bulutlu ve sıcaklık en yüksek 17-18 derece olacak. Özellikle Batı Karadeniz’de, sisin görüş mesafesini düşürebileceği belirtiliyor.

Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu’da hava durumu

Doğu Anadolu Bölgesi’nin kuzey ve güneyinde sis, batısında ise az bulutlu bir hava bekleniyor. Kars’ta sıcaklık 9 dereceye kadar düşerken, Malatya ve Elazığ dolaylarında en yüksek 17 dereceye ulaşacağı tahmin ediliyor. Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde ise az bulutlu bir hava hakim olacak ve sıcaklık 20-25 derece arasında seyredecek.

Rüzgar kuzeyden orta kuvvette esecek

Rüzgarın genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor. Özellikle kıyı bölgelerinde yağış anında kuvvetli rüzgar görülebileceği belirtiliyor.

Uyarılar ve Tavsiyeler

Meteoroloji, yağışın etkili olacağı bölgelerde vatandaşları ani sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar konusunda uyardı. Özellikle Marmara ve Kıyı Ege'de yaşayan vatandaşların dikkatli olmaları gerektiği vurgulanıyor.

Marmara’da sağanak yağışlar ve sis etkili olacak

Marmara Bölgesi genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava beklenirken, bölgenin büyük kısmında sağanak yağış etkisini gösterecek. Sabah ve öğle saatlerinde Edirne ve Kırklareli çevrelerinde sağanak beklenirken, İstanbul sabah ve akşam saatlerinde yağış alacak. Kocaeli çevrelerinde ise akşam saatlerinde sağanak görülecek. Marmara’nın güneydoğusunda sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus bekleniyor.
Edirne: 12°C, çok bulutlu, sabah sağanak yağışlı
İstanbul: 16°C, sabah ve akşam sağanak yağışlı
Kırklareli: 12°C, sabah sağanak yağışlı
Kocaeli: 17°C, akşam sağanak yağışlı

Ege Bölgesi Kıyılarında Sağanak Yağış Görülecek

Ege Bölgesi'nde parçalı ve çok bulutlu hava hakim olacak. Özellikle İzmir ve Manisa çevrelerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve sis etkili olacak.
Afyonkarahisar: 17°C, parçalı ve çok bulutlu
Denizli: 22°C, parçalı ve çok bulutlu
İzmir: 21°C, aralıklı sağanak yağışlı
Manisa: 22°C, sabah sağanak yağışlı

Akdeniz Bölgesi Az Bulutlu ve Açık

Akdeniz Bölgesi’nde hava genellikle parçalı ve az bulutlu olacak. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde pus ve sis görülmesi bekleniyor. Bölge genelinde sıcaklıklar 24-26°C arasında olacak.
Adana: 26°C, parçalı ve az bulutlu
Antalya: 24°C, parçalı bulutlu
Hatay: 24°C, parçalı ve az bulutlu
Mersin: 24°C, parçalı ve az bulutlu

İç Anadolu Bölgesi’nde Sis ve Pus Etkili Olacak

İç Anadolu Bölgesi'nde parçalı bulutlu bir hava hakim. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis görülecek, bu durum özellikle sürücüler için görüş mesafesini düşürebilir.
Ankara: 17°C, parçalı bulutlu
Eskişehir: 16°C, parçalı bulutlu
Konya: 17°C, parçalı bulutlu
Yozgat: 14°C, parçalı bulutlu

Batı Karadeniz’de gece sağanak yağış

Batı Karadeniz Bölgesi’nde parçalı ve çok bulutlu hava beklenirken, gece saatlerinde kıyı kesimleri ile Bolu ve Karabük çevrelerinde yağmur görülecek. İç kesimlerde ise sabah ve gece saatlerinde pus ve sis bekleniyor.
Bolu: 17°C, gece sağanak yağışlı
Düzce: 17°C, gece sağanak yağışlı
Kastamonu: 16°C, gece kıyı kesimlerinde sağanak yağışlı
Zonguldak: 15°C, gece sağanak yağışlı

Orta ve Doğu Karadeniz’de az bulutlu hava

Orta ve Doğu Karadeniz’de parçalı ve az bulutlu bir hava beklenirken, sıcaklık 17-18°C arasında olacak. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde pus ve sis görülebilir.
Amasya: 17°C, parçalı ve az bulutlu
Samsun: 18°C, parçalı ve az bulutlu
Tokat: 17°C, parçalı ve az bulutlu
Trabzon: 17°C, parçalı ve az bulutlu

Doğu Anadolu Bölgesi’nde soğuk ve puslu hava

Doğu Anadolu Bölgesi’nde hava az bulutlu ve parçalı geçecek. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis görülecek. Bölgede gece sıcaklıklarının düşmesiyle özellikle Kars ve Erzurum çevrelerinde don olayları yaşanabilir.
Erzurum: 9°C, az bulutlu
Kars: 9°C, parçalı ve az bulutlu
Malatya: 15°C, az bulutlu
Van: 11°C, parçalı ve az bulutlu

Güneydoğu Anadolu’da az bulutlu ve ılık hava

Güneydoğu Anadolu Bölgesi, parçalı ve az bulutlu bir hava ile güne başlayacak. Sabah ve gece saatlerinde kuzeydoğuda pus ve sis görülebilir. Gün içinde sıcaklık 20-23°C arasında değişecek.
Diyarbakır: 20°C, parçalı ve az bulutlu
Gaziantep: 21°C, parçalı ve az bulutlu
Siirt: 17°C, parçalı ve az bulutlu
Şanlıurfa: 23°C, parçalı ve az bulutlu

Denizlerde hava durumu: Fırtınamsı rüzgar bekleniyor

Batı Akdeniz’de kuzey ve kuzeybatıdan esen rüzgarın öğle saatlerinde şiddetini artırarak 5 ila 7 kuvvetine ulaşması bekleniyor. Karadeniz, Marmara ve Ege kıyılarında ise aralıklı sağanak yağış etkili olurken, rüzgarın 3 ila 5 kuvvetinde esmesi bekleniyor.
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