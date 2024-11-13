https://anlatilaninotesi.com.tr/20241113/izmirde-bir-avmde-yangin-panigi-dumandan-etkilendiler-1090324364.html

İzmir'de bir AVM’de yangın paniği: Dumandan etkilendiler

İzmir'de bir AVM’de yangın paniği: Dumandan etkilendiler

Sputnik Türkiye

İzmir'in Konak ilçesinde bulunan Ege Perla Alışveriş Merkezi'nde yemek katında başlayan yangın, çevrede paniğe neden oldu. İtfaiye ekiplerinin hızlı... 13.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-13T07:41+0300

2024-11-13T07:41+0300

2024-11-13T07:41+0300

türkiye

izmir

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itfaiye

itfaiye ekipleri

müdahale

müdahale

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İzmir’in Konak ilçesi Çınarlı Mahallesi'nde yer alan Ege Perla Alışveriş Merkezi’nde çıkan yangın, ziyaretçiler arasında paniğe yol açtı. Yangın, saat 19.00 sularında, alışveriş merkezinin yemek katında bulunan bir restoranda başladı ve kısa sürede büyüyerek yanındaki işletmelere sıçradı. Çıkışa yönelen vatandaşlar, yoğun duman nedeniyle zor anlar yaşadı.Çok sayıda ekip sevk edildiYangının büyümesi üzerine çevredeki vatandaşların ihbarıyla olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alırken, itfaiye ekipleri yangına hızla müdahale etti ve alışveriş merkezindeki vatandaşlar tahliye edildi. Dumandan etkilenen 3 kişi, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.Yangının kaynağı restoran bacası çıktıİtfaiye ekiplerinin incelemeleri sonucunda, yangının çıkış noktasının yemek katında bulunan bir restoranın bacası olduğu tespit edildi. Bacadan başlayan yangın, kısa sürede restoranın diğer alanlarına yayılarak büyüdü. Yangın, itfaiyenin titiz çalışması sayesinde kontrol altına alındı ve çevredeki işletmelere daha fazla zarar vermeden söndürüldü.Yangınla i̇lgili soruşturma başlatıldıEge Perla Alışveriş Merkezi'nde paniğe yol açan yangının ardından olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Alışveriş merkezindeki güvenlik ve yangın önleme tedbirleri de yeniden gözden geçirilecek.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241113/izmirde-5-cocugunu-yanginda-kaybeden-anne-serbest-birakilmisi-ifadesi-ortaya-cikti-1090323499.html

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