https://anlatilaninotesi.com.tr/20241113/luganskli-kiz-ogrenciden-trumpa-cagri-mirotvoretsi-kapatin-1090343115.html

Lugansklı kız öğrenciden Trump'a çağrı: ‘Mirotvorets’i kapatın’

Lugansklı kız öğrenciden Trump'a çağrı: ‘Mirotvorets’i kapatın’

Sputnik Türkiye

Ukrayna merkezli aşırı sağcı ‘Mirotvorets’ internet sitesi tarafından ‘kara listeye’ alın Lugansklı öğrenci Faina Savenkova, ABD’nin seçilmiş Başkanı Donald... 13.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-13T13:26+0300

2024-11-13T13:26+0300

2024-11-13T13:36+0300

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Lugansk’ta genç gazeteci olarak görev yapan 16 yaşındaki okul öğrencisi Faina Savenkova, Donald Trump için kaydettiği videoda, “ABD’nin gelecek Başkanı Donald Trump'a, Mirotvorets sitesinin eylemlerini kınaması, siteyi kapatması ve kurucuları ile yöneticilerini adalete teslim etmesi için çağrıda bulunuyorum. Dünyanın her yerinde, devletin bazı eylemlerini eleştirseler bile vatandaşlarını koruması gerekiyor” diye konuştu.Mirotvorets özel site olsa da eylemlerinin özel bilgilerin korunmasına ilişkin yasaları ihlal ettiğini ve “yasal dayanağı olmaksızın insanları suçlayan bir mahkeme rolünü üstlendiğini” anlatan Lugansklı çocuk, sözlerini şöyle sürdürdü:Mirotvorets internet sitesi, gazetecilerin, Donetsk ve Lugansk halk cumuhuriyetleri milisleri ve diğer vatandaşların verilerini yayınlayarak onları ‘vatan hainleri’ olarak nitelendirdiği skandal yayınlarıyla biliniyor.Savenkova, 2021’de henüz 12 yaşındayken BM Güvenlik Konseyi üyelerini Donbass'taki çocukların çocukluk ve barışçıl bir yaşam hakkına sahip olduğunu unutmamaya çağırdığı bir video yayınlamıştı. Çocuk, aynı yıl ‘Mirotvores' adlı internet sitesinde 'Ukrayna'nın ulusal güvenliğine tehdit oluşturan kişiler' listesine eklenmişti. Savenkova defalarca uluslararası örgütlere Donbass’ta ateşkes çağrısında bulunmuştu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241113/mali-disisleri-bakanindan-ukrayna-icin-saldirgan-devlet-nitelendirmesi-nedenini-anlamiyoruz-1090327538.html

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