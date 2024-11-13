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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
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Lugansklı kız öğrenciden Trump'a çağrı: ‘Mirotvorets’i kapatın’
Lugansklı kız öğrenciden Trump'a çağrı: ‘Mirotvorets’i kapatın’
Sputnik Türkiye
Ukrayna merkezli aşırı sağcı ‘Mirotvorets’ internet sitesi tarafından ‘kara listeye’ alın Lugansklı öğrenci Faina Savenkova, ABD’nin seçilmiş Başkanı Donald... 13.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-13T13:26+0300
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Lugansk’ta genç gazeteci olarak görev yapan 16 yaşındaki okul öğrencisi Faina Savenkova, Donald Trump için kaydettiği videoda, “ABD’nin gelecek Başkanı Donald Trump'a, Mirotvorets sitesinin eylemlerini kınaması, siteyi kapatması ve kurucuları ile yöneticilerini adalete teslim etmesi için çağrıda bulunuyorum. Dünyanın her yerinde, devletin bazı eylemlerini eleştirseler bile vatandaşlarını koruması gerekiyor” diye konuştu.Mirotvorets özel site olsa da eylemlerinin özel bilgilerin korunmasına ilişkin yasaları ihlal ettiğini ve “yasal dayanağı olmaksızın insanları suçlayan bir mahkeme rolünü üstlendiğini” anlatan Lugansklı çocuk, sözlerini şöyle sürdürdü:Mirotvorets internet sitesi, gazetecilerin, Donetsk ve Lugansk halk cumuhuriyetleri milisleri ve diğer vatandaşların verilerini yayınlayarak onları ‘vatan hainleri’ olarak nitelendirdiği skandal yayınlarıyla biliniyor.Savenkova, 2021’de henüz 12 yaşındayken BM Güvenlik Konseyi üyelerini Donbass'taki çocukların çocukluk ve barışçıl bir yaşam hakkına sahip olduğunu unutmamaya çağırdığı bir video yayınlamıştı. Çocuk, aynı yıl ‘Mirotvores' adlı internet sitesinde 'Ukrayna'nın ulusal güvenliğine tehdit oluşturan kişiler' listesine eklenmişti. Savenkova defalarca uluslararası örgütlere Donbass’ta ateşkes çağrısında bulunmuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241113/mali-disisleri-bakanindan-ukrayna-icin-saldirgan-devlet-nitelendirmesi-nedenini-anlamiyoruz-1090327538.html
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rusya, lugansk, öğrenci, ukrayna, mirotvorets, abd, donald trump, çağrı
rusya, lugansk, öğrenci, ukrayna, mirotvorets, abd, donald trump, çağrı

Lugansklı kız öğrenciden Trump'a çağrı: ‘Mirotvorets’i kapatın’

13:26 13.11.2024 (güncellendi: 13:36 13.11.2024)
© Fotoğraf : Sosyal medyaLugansklı öğrenci Faina Savenkova
Lugansklı öğrenci Faina Savenkova - Sputnik Türkiye, 1920, 13.11.2024
© Fotoğraf : Sosyal medya
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Ukrayna merkezli aşırı sağcı ‘Mirotvorets’ internet sitesi tarafından ‘kara listeye’ alın Lugansklı öğrenci Faina Savenkova, ABD’nin seçilmiş Başkanı Donald Trump’a söz konusu siteyi kapatma ve kurucularla yöneticilerini adalete teslim etme çağrısında bulundu.
Lugansk’ta genç gazeteci olarak görev yapan 16 yaşındaki okul öğrencisi Faina Savenkova, Donald Trump için kaydettiği videoda, “ABD’nin gelecek Başkanı Donald Trump'a, Mirotvorets sitesinin eylemlerini kınaması, siteyi kapatması ve kurucuları ile yöneticilerini adalete teslim etmesi için çağrıda bulunuyorum. Dünyanın her yerinde, devletin bazı eylemlerini eleştirseler bile vatandaşlarını koruması gerekiyor” diye konuştu.
Mirotvorets özel site olsa da eylemlerinin özel bilgilerin korunmasına ilişkin yasaları ihlal ettiğini ve “yasal dayanağı olmaksızın insanları suçlayan bir mahkeme rolünü üstlendiğini” anlatan Lugansklı çocuk, sözlerini şöyle sürdürdü:
Bu sitede verileri yayınlanan birçok vatandaşın hayatı gibi benim hayatım da tehlikede... Mirotvorets sitesi elbette bir gözdağı aracı. Site öldürmüyor. Ama bu suçlulara inanlar öldürüyor. Oles Buzina, Daria Dugina, Andrea Rocchelli. Bu, verileri Myrotvorets'te yayınlandıktan sonra öldürülenlerin sadece küçük bir listesi. Avrupa ülkeleri, Mirotvorets ve benzeri sitelerin faaliyetlerini görmezden gelerek suçlara ortak oluyor.
Mirotvorets internet sitesi, gazetecilerin, Donetsk ve Lugansk halk cumuhuriyetleri milisleri ve diğer vatandaşların verilerini yayınlayarak onları ‘vatan hainleri’ olarak nitelendirdiği skandal yayınlarıyla biliniyor.
Savenkova, 2021’de henüz 12 yaşındayken BM Güvenlik Konseyi üyelerini Donbass'taki çocukların çocukluk ve barışçıl bir yaşam hakkına sahip olduğunu unutmamaya çağırdığı bir video yayınlamıştı. Çocuk, aynı yıl ‘Mirotvores' adlı internet sitesinde 'Ukrayna'nın ulusal güvenliğine tehdit oluşturan kişiler' listesine eklenmişti. Savenkova defalarca uluslararası örgütlere Donbass’ta ateşkes çağrısında bulunmuştu.
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