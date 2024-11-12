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Bakanlık 'küçük balık' peşinde: Balık boyları ölçüldü, 2 milyon ceza kesildi
Bakanlık 'küçük balık' peşinde: Balık boyları ölçüldü, 2 milyon ceza kesildi
Sputnik Türkiye
Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri 'küçük balık' avlayan ve satan işletmeleri sıkı takip altına aldı. Samsun'da ilk on aylık dönemde 92 işletmeye 2 milyona... 12.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-12T12:54+0300
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yaşam
balık
balıkçılık
tarım ve orman bakanlığı
denetim
hamsi
istavrit
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Balık neslinin tehlikeye düşmemesi için Tarım ve Orman Bakanlığı, avlanacak balıkların 'boylarına' bir standart getirmişti. Bu standartların altında balık satan ve tutanlar ise cezalarla karşı karşıya kalıyor. Samsun'da yapılan denetimlerde ilk 10 ayda 92 işletmeye 1 milyon 982 bin lira ceza verildi. Denizlerde balık neslinin sürdürülebilirliği açısından mevzuatta belirlenen ölçülerde balık avı yapılmasına izin veriliyor. Mevzuatta hamsi boyunun 9 santim, istavrit 13 santim, barbun 12 santim, mezgit 13 santim ve palamudun 25 santim olması gerekiyor. Samsun'da bu kurallara uymayan işletmelere ise ceza yağdı. Ekipler denetimlerini sürdürürken, İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam da uyarılarda bulundu. Balıkların karaya çıkış ve satış yerlerinde denetimler yaptıklarını belirten Sağlam, "1 Ocak-31 Ekim tarihleri arasında 3 bin 221 denetim yaptık. Bunların karşılığında 92 tane işletmeye 1 milyon 982 bin TL ceza kesildi" diye dedi.
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balık, balıkçılık, tarım ve orman bakanlığı, denetim, hamsi, istavrit, palamut
balık, balıkçılık, tarım ve orman bakanlığı, denetim, hamsi, istavrit, palamut

Bakanlık 'küçük balık' peşinde: Balık boyları ölçüldü, 2 milyon ceza kesildi

12:54 12.11.2024
balık
balık - Sputnik Türkiye, 1920, 12.11.2024
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Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri 'küçük balık' avlayan ve satan işletmeleri sıkı takip altına aldı. Samsun'da ilk on aylık dönemde 92 işletmeye 2 milyona yakın ceza kesildi.
Balık neslinin tehlikeye düşmemesi için Tarım ve Orman Bakanlığı, avlanacak balıkların 'boylarına' bir standart getirmişti. Bu standartların altında balık satan ve tutanlar ise cezalarla karşı karşıya kalıyor. Samsun'da yapılan denetimlerde ilk 10 ayda 92 işletmeye 1 milyon 982 bin lira ceza verildi.
balık
balık - Sputnik Türkiye, 1920, 12.11.2024
balık
Denizlerde balık neslinin sürdürülebilirliği açısından mevzuatta belirlenen ölçülerde balık avı yapılmasına izin veriliyor. Mevzuatta hamsi boyunun 9 santim, istavrit 13 santim, barbun 12 santim, mezgit 13 santim ve palamudun 25 santim olması gerekiyor. Samsun'da bu kurallara uymayan işletmelere ise ceza yağdı. Ekipler denetimlerini sürdürürken, İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam da uyarılarda bulundu. Balıkların karaya çıkış ve satış yerlerinde denetimler yaptıklarını belirten Sağlam, "1 Ocak-31 Ekim tarihleri arasında 3 bin 221 denetim yaptık. Bunların karşılığında 92 tane işletmeye 1 milyon 982 bin TL ceza kesildi" diye dedi.
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