https://anlatilaninotesi.com.tr/20241112/bakanlik-kucuk-balik-pesinde-balik-boylari-olculdu-2-milyon-ceza-kesildi-1090298744.html

Bakanlık 'küçük balık' peşinde: Balık boyları ölçüldü, 2 milyon ceza kesildi

Bakanlık 'küçük balık' peşinde: Balık boyları ölçüldü, 2 milyon ceza kesildi

Sputnik Türkiye

Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri 'küçük balık' avlayan ve satan işletmeleri sıkı takip altına aldı. Samsun'da ilk on aylık dönemde 92 işletmeye 2 milyona... 12.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-12T12:54+0300

2024-11-12T12:54+0300

2024-11-12T12:54+0300

yaşam

balık

balıkçılık

tarım ve orman bakanlığı

denetim

hamsi

istavrit

palamut

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Balık neslinin tehlikeye düşmemesi için Tarım ve Orman Bakanlığı, avlanacak balıkların 'boylarına' bir standart getirmişti. Bu standartların altında balık satan ve tutanlar ise cezalarla karşı karşıya kalıyor. Samsun'da yapılan denetimlerde ilk 10 ayda 92 işletmeye 1 milyon 982 bin lira ceza verildi. Denizlerde balık neslinin sürdürülebilirliği açısından mevzuatta belirlenen ölçülerde balık avı yapılmasına izin veriliyor. Mevzuatta hamsi boyunun 9 santim, istavrit 13 santim, barbun 12 santim, mezgit 13 santim ve palamudun 25 santim olması gerekiyor. Samsun'da bu kurallara uymayan işletmelere ise ceza yağdı. Ekipler denetimlerini sürdürürken, İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam da uyarılarda bulundu. Balıkların karaya çıkış ve satış yerlerinde denetimler yaptıklarını belirten Sağlam, "1 Ocak-31 Ekim tarihleri arasında 3 bin 221 denetim yaptık. Bunların karşılığında 92 tane işletmeye 1 milyon 982 bin TL ceza kesildi" diye dedi.

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balık, balıkçılık, tarım ve orman bakanlığı, denetim, hamsi, istavrit, palamut