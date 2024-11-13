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https://anlatilaninotesi.com.tr/20241113/kombi-ve-petek-bakimi-uyarisi-cantacilardan-uzak-durun-1090337413.html
Kombi ve petek bakımı uyarısı: 'Çantacılardan uzak durun'
Kombi ve petek bakımı uyarısı: 'Çantacılardan uzak durun'
Sputnik Türkiye
Binalarda artan doğalgaz patlamaları, yetkisiz ve merdiven altı kombi tamircilerinin oluşturduğu tehlikeyi gündeme taşıdı. Uzmanlar, ucuz hizmet arayışının can... 13.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-13T12:32+0300
2024-11-13T12:32+0300
türkiye
kombi
petek
doğalgaz
türkiye
doğalgaz patlaması
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Havaların iyice soğumasıyla kombi ve peteklerin bakımı da daha kritik hale geldi. Kombi bakım ustası, yıllık bakımlar konusunda uyarılarda bulundu ve "Yetkili belgeli, vergiye tabi ustalarımızı çağırıp düzenli ve garantili kombi bakımı yaptırırlarsa patlamaların önüne geçileceğini düşünüyorum" dedi.Kombi bakımı nasıl yapılır?Son yıllarda binalarda meydana gelen doğalgaz patlamaları, kombi ve petek bakımlarında bilinçsiz seçimlerin nelere yol açabileceğini gözler önüne seriyor. Uzmanlar, özellikle kombi bakımı yaptırmak isteyenlerin, yetkili ve belgeli ustalarla çalışmaları gerektiğine dikkat çekti. Yetkisi olmayan, internetten veya sosyal medyadan ulaşılabilen ucuz hizmet veren kişilere yönelmenin hayati tehlikelere yol açabileceği belirtildi. Kombi bakımlarının düzenli olarak her yıl yapılması gerektiğini vurgulayan uzmanlar, güvenli bir bakım için kombilerde gaz kaçağı kontrolü ve fan temizliğinin ihmal edilmemesi gerektiğini ifade etti. Yetkili servisler aracılığıyla yapılan bakım ve onarımların patlama riskini minimuma indireceği belirtildi. 'Ucuz bakım yaptırmayın'Kombi bakımlarında merdiven altındaki çantacılara dikkat edilmesi gerektiğini söyleyen kombi ve petek bakım uzmanı Kadir Yazar, “Son yıllarda binalarda yaşanan doğalgaz patlamalarını dikkate alınması için öncelikle evimize çağırdığımız kişiler yetkili mi, vergiye tabi mi halkımızın ustası mı yoksa kaçak mı bilmemiz gerekiyor. Son zamanlarda gördüğümüz kombi bakımlarında dikkate almayıp ucuz yaptırmak isteyenlere, çantacılara, internetten buldukları ucuz kişilere iş yaptırıyorlar. Öncelikle müşterilerimizin paradan ziyade kendi canlarını düşünmesi gerekiyor. Merdiven altı kombi tamircileri kendilerini usta sanıp sosyal medyadan video izleyerek müşterilerinin kombilerini tamir ettiklerini düşünüyorum. Yetkili belgeli, vergiye tabi ustalarımızı çağırıp düzenli ve garantili kombi bakımı yaptırırlarsa bu tür patlamaların önüne geçileceğini düşünüyorum. Kombi bakımlarının dikkate alınarak her yıl yapılması gerekiyor. Rutin olarak kombi bakımında yapılması gerekenler öncelikle gaz kaçak kontrolüdür. İkincisi de cihaz içerisinde oluşan yanmış çiğ gazı dışarı atan fanın temizlenmesi gerekiyor. Cihazın temiz ve sağlıklı kontrolünü yetkili ve işi bilen yetkili ustaların yapması gerekiyor” dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241103/corumdaki-dogalgaz-patlamasi-olaydan-once-komsular-patlamanin-oldugu-dairede-gaz-sesi-duymus-1089983060.html
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kombi bakımı,kombi arıza, kombi arızası, kombi bakımı nasıl yapılır,
kombi bakımı,kombi arıza, kombi arızası, kombi bakımı nasıl yapılır,

Kombi ve petek bakımı uyarısı: 'Çantacılardan uzak durun'

12:32 13.11.2024
© AFP 2023 / INA FASSBENDERDoğalgaz- Kombi
Doğalgaz- Kombi - Sputnik Türkiye, 1920, 13.11.2024
© AFP 2023 / INA FASSBENDER
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Binalarda artan doğalgaz patlamaları, yetkisiz ve merdiven altı kombi tamircilerinin oluşturduğu tehlikeyi gündeme taşıdı. Uzmanlar, ucuz hizmet arayışının can güvenliğini tehlikeye atabileceği uyarısında bulunarak, sadece yetkili ve belgeli ustalarla çalışılması gerektiğini vurguladı.
Havaların iyice soğumasıyla kombi ve peteklerin bakımı da daha kritik hale geldi. Kombi bakım ustası, yıllık bakımlar konusunda uyarılarda bulundu ve "Yetkili belgeli, vergiye tabi ustalarımızı çağırıp düzenli ve garantili kombi bakımı yaptırırlarsa patlamaların önüne geçileceğini düşünüyorum" dedi.

Kombi bakımı nasıl yapılır?

Son yıllarda binalarda meydana gelen doğalgaz patlamaları, kombi ve petek bakımlarında bilinçsiz seçimlerin nelere yol açabileceğini gözler önüne seriyor.
Uzmanlar, özellikle kombi bakımı yaptırmak isteyenlerin, yetkili ve belgeli ustalarla çalışmaları gerektiğine dikkat çekti. Yetkisi olmayan, internetten veya sosyal medyadan ulaşılabilen ucuz hizmet veren kişilere yönelmenin hayati tehlikelere yol açabileceği belirtildi. Kombi bakımlarının düzenli olarak her yıl yapılması gerektiğini vurgulayan uzmanlar, güvenli bir bakım için kombilerde gaz kaçağı kontrolü ve fan temizliğinin ihmal edilmemesi gerektiğini ifade etti. Yetkili servisler aracılığıyla yapılan bakım ve onarımların patlama riskini minimuma indireceği belirtildi.
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3 Kasım, 19:11

'Ucuz bakım yaptırmayın'

Kombi bakımlarında merdiven altındaki çantacılara dikkat edilmesi gerektiğini söyleyen kombi ve petek bakım uzmanı Kadir Yazar, “Son yıllarda binalarda yaşanan doğalgaz patlamalarını dikkate alınması için öncelikle evimize çağırdığımız kişiler yetkili mi, vergiye tabi mi halkımızın ustası mı yoksa kaçak mı bilmemiz gerekiyor. Son zamanlarda gördüğümüz kombi bakımlarında dikkate almayıp ucuz yaptırmak isteyenlere, çantacılara, internetten buldukları ucuz kişilere iş yaptırıyorlar. Öncelikle müşterilerimizin paradan ziyade kendi canlarını düşünmesi gerekiyor. Merdiven altı kombi tamircileri kendilerini usta sanıp sosyal medyadan video izleyerek müşterilerinin kombilerini tamir ettiklerini düşünüyorum. Yetkili belgeli, vergiye tabi ustalarımızı çağırıp düzenli ve garantili kombi bakımı yaptırırlarsa bu tür patlamaların önüne geçileceğini düşünüyorum. Kombi bakımlarının dikkate alınarak her yıl yapılması gerekiyor. Rutin olarak kombi bakımında yapılması gerekenler öncelikle gaz kaçak kontrolüdür. İkincisi de cihaz içerisinde oluşan yanmış çiğ gazı dışarı atan fanın temizlenmesi gerekiyor. Cihazın temiz ve sağlıklı kontrolünü yetkili ve işi bilen yetkili ustaların yapması gerekiyor” dedi.
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