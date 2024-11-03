https://anlatilaninotesi.com.tr/20241103/corumdaki-dogalgaz-patlamasi-olaydan-once-komsular-patlamanin-oldugu-dairede-gaz-sesi-duymus-1089983060.html
Çorum’daki doğalgaz patlaması: Olaydan önce komşular patlamanın olduğu dairede 'gaz sesi' duymuş
Çorum’daki doğalgaz patlaması: Olaydan önce komşular patlamanın olduğu dairede 'gaz sesi' duymuş
Sputnik Türkiye
Çorum’da 1 kişinin ölümüne, 33 kişinin yaralanmasına sebep olan patlama ile ilgili konuşan bina sakini, olaydan yaklaşık 45 dakika önce patlamanın yaşandığı... 03.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-03T19:11+0300
2024-11-03T19:11+0300
2024-11-03T19:11+0300
türkiye
çorum
doğalgaz patlaması
doğalgaz ihbar hattı
doğalgaz kaçağı
doğalgaz sızıntısı
acil durum
110 itfaiye
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Çorum'da öğlen saatlerinde meydana gelen doğalgaz patlaması öncesi bina sakinlerini patlamanın yaşandığı evden gaz sesinin geldiğini söyledi. Çorum il merkezi Osmancık Caddesi’ndeki Hilal Apartmanı’nda meydana gelen olayda apartmanın üçüncü katında bulunan evden doğalgaz kaynaklı patlama meydana gelmiş, olayda 1 kişi hayatını kaybederken 33 kişi yaralanmıştı.Sağlık ekiplerinin olay yerine sevk edilmesinin ardından yaralanan vatandaşların binalardan itfaiye ekipleri tarafından tahliye edildiği bildirilmişti. Hastanelere kaldırılarak tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, Çorum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından patlamanın sebebinin tespiti için soruşturma başlatıldığı açıklanmıştı.Patlamadan 45 dakika önce duyulan gaz sesiPatlamanın yaşandığı evin üst katında oturan Rafet Kazak isimli kişi, patlamadan bir süre önce evden gaz sesi geldiğini ve eşinin zil çalmasına rağmen kapıyı açan olmadığını söyledi. Vanayı kapatmaya çalışan kadının başarılı olamaması üzerine evde oturan kişinin yakınlarını telefonla arayarak bilgilendirdiği belirtildi. Bu olaydan bir süre sonra patlamanın yaşandığını söyleyen Kazak, patlamanın ardından yaralıları kurtarma çalışmalarında yardımcı olduğunu söyledi.Doğalgaz sızıntısı nasıl anlaşılır? Ne yapılması gerekir?Normalde kokusuz bir gaz olan doğalgaz, doğalgaz kaçağı olması durumunda ayırt edilebilmesi için çürük sarımsak kokusuyla kokulandırılmıştır. Benzer bir koku duyulduğunda kapı ve pencere açıp ortamın havalandırılması ve ana vananın kapatılması gerekir. Sonrasında evinizdeki telefonu kullanmak yerine komşunuzdan veya en yakın yerden doğalgaz acil hattı olan 187'yi arayınız. 187'ye ulaşamama durumda ise 110 İtfaiye arayabilirsiniz. Kıvılcım çıkabilecek bütün elektrikli aletleri, cep telefonları dahil kullanmayın.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241103/corumda-5-katli-binada-patlama-buyuk-hasar-olustu-1089978823.html
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doğalgaz sızıntısı, doğalgaz gaz sızıntısı nasıl anlaşılır, doğalgaz kaçağı ihbar, doğalgaz kaçağı nasıl anlaşılır, doğalgaz ihbar hattı, 110 itfaiye
doğalgaz sızıntısı, doğalgaz gaz sızıntısı nasıl anlaşılır, doğalgaz kaçağı ihbar, doğalgaz kaçağı nasıl anlaşılır, doğalgaz ihbar hattı, 110 itfaiye
Çorum’daki doğalgaz patlaması: Olaydan önce komşular patlamanın olduğu dairede 'gaz sesi' duymuş
Çorum’da 1 kişinin ölümüne, 33 kişinin yaralanmasına sebep olan patlama ile ilgili konuşan bina sakini, olaydan yaklaşık 45 dakika önce patlamanın yaşandığı evden gaz sesinin geldiğini söyledi.
Çorum'da öğlen saatlerinde meydana gelen doğalgaz patlaması öncesi bina sakinlerini patlamanın yaşandığı evden gaz sesinin geldiğini söyledi. Çorum il merkezi Osmancık Caddesi’ndeki Hilal Apartmanı’nda meydana gelen olayda apartmanın üçüncü katında bulunan evden doğalgaz kaynaklı patlama meydana gelmiş, olayda 1 kişi hayatını kaybederken 33 kişi yaralanmıştı.
Sağlık ekiplerinin olay yerine sevk edilmesinin ardından yaralanan vatandaşların binalardan itfaiye ekipleri tarafından tahliye edildiği bildirilmişti. Hastanelere kaldırılarak tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, Çorum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından patlamanın sebebinin tespiti için soruşturma başlatıldığı açıklanmıştı.
Patlamadan 45 dakika önce duyulan gaz sesi
Patlamanın yaşandığı evin üst katında oturan Rafet Kazak isimli kişi, patlamadan bir süre önce evden gaz sesi geldiğini ve eşinin zil çalmasına rağmen kapıyı açan olmadığını söyledi. Vanayı kapatmaya çalışan kadının başarılı olamaması üzerine evde oturan kişinin yakınlarını telefonla arayarak bilgilendirdiği belirtildi. Bu olaydan bir süre sonra patlamanın yaşandığını söyleyen Kazak, patlamanın ardından yaralıları kurtarma çalışmalarında yardımcı olduğunu söyledi.
Doğalgaz sızıntısı nasıl anlaşılır? Ne yapılması gerekir?
Normalde kokusuz bir gaz olan doğalgaz, doğalgaz kaçağı olması durumunda ayırt edilebilmesi için çürük sarımsak kokusuyla kokulandırılmıştır. Benzer bir koku duyulduğunda kapı ve pencere açıp ortamın havalandırılması ve ana vananın kapatılması gerekir. Sonrasında evinizdeki telefonu kullanmak yerine komşunuzdan veya en yakın yerden doğalgaz acil hattı olan 187'yi arayınız. 187'ye ulaşamama durumda ise 110 İtfaiye arayabilirsiniz. Kıvılcım çıkabilecek bütün elektrikli aletleri, cep telefonları dahil kullanmayın.