Kartlar en çok market ve AVM'lerde kullanıldı

Türkiye
SON DAKİKA | ÖSYM Başkanı açıkladı: 2025 YKS tarihi belli oldu
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Türkiye, ağaçlandırma konusunda ne durumda?
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Avukat Özkurt: ‘TFF’nin yasa dışı bahise karşı bir yaptırımı yok’
09:05
95 dk
SESLİ HABER
Nikah memuru yanlışlıkla damatla evlendi
10:50
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
14 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
16 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
12 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:01
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Güliz Ayla, diyabet hastalarında sensörün önemine değindi
12:06
84 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
FUTBOL SAATİ
Selin Yazıcı ve Serhat Ayan'la Futbol Saati
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
Prof. Dr. Oyan: İzlenen programda krizin yükü sabit gelirlilere
15:01
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
4 dk
EKSEN
‘Biden dönemi, Türk-Amerikan ilişkilerinin en kötü dönemiydi. Biden Türk karşıtı değil, adeta Türk düşmanıydı’
16:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
3 dk
MUSTAFA HOŞ İLE YOL ARKADAŞI
Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil adaleti
17:34
86 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
12 dk
SESLİ HABER
Nikah memuru yanlışlıkla damatla evlendi
19:32
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Avrupa Ligi'nde favoriler belli oldu
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Çocuk yoksulluğunun görünmeyen yüzü
09:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:07
14 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
20 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
20 dk
GÜN ORTASI
Motosiklet kazalarını azaltmak amacıyla yeni tedbirler gündemde
12:05
85 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Serhat Ayan'la Yeni Seyler Rehberi
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
EKONOMİ PANORAMA
Erdal Kaplanseren'le Ekonomi Panorama
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
YOL ARKADAŞI
Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı
17:33
87 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:05
84 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241113/kartlar-en-cok-market-ve-avmlerde-kullanildi-1090332953.html
Kartlar en çok market ve AVM'lerde kullanıldı
Kartlar en çok market ve AVM'lerde kullanıldı
Sputnik Türkiye
Ekim ayında banka ve kredi kartlarıyla yapılan işlem tutarı 1 trilyon 254 milyar 972.3 milyon lira oldu. Tüketiciler, en fazla harcamayı market ve alışveriş... 13.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-13T11:13+0300
2024-11-13T11:13+0300
ekonomi
banka
kredi kartı
harcama
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/10/1089290960_17:0:646:354_1920x0_80_0_0_a83e0c4b19957427394ada9f9f7e02ba.jpg
Türkiye'de ekim ayında banka ve kredi kartlarıyla yapılan harcamaların sektörel dağılımları incelendi.Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerinden derlediği bilgilere göre, banka ve kredi kartlarıyla yapılan işlem tutarı ekim ayında 1 trilyon 254 milyar 972.3 milyon lira oldu.En fazla harcama market ve AVM'deBanka ve kredi kartlarıyla yapılan ödemelerin sektörel dağılımlarında, en fazla harcamanın 227 milyar 566.2 milyon lira ile market ve AVM kategorisinde yapıldığı görüldü.İkinci sırada, 94 milyar 852.7 milyon lirayla diğer kategorisi yer alırken, onu 89 milyar 385.6 milyon liralık tutarla çeşitli gıda takip etti.Söz konusu dönemde banka ve kredi kartlarıyla giyim ve aksesuar kategorisinde 89 milyar 256.1 milyon lira, hizmet sektörleri kategorisinde ise 84 milyar 46,3 milyon liralık ödeme yapıldı.Yemek ön plandaBu dönemde banka ve kredi kartlarıyla yemek kategorisinde 76 milyar 832.7 milyon lira, benzin ve yakıt istasyonlarına 74 milyar 568 milyon lira, elektrik, elektronik eşyalara 65 milyar 248,2 milyon lira, yapı malzemeleri, hırdavat ve nalburiye harcamalarına 52 milyar 899,2 milyon lira ödeme gerçekleşti.Yapılan ödeme ekim ayında araç kiralama-satış, servis ve yedek parçasına 52 milyar 196.9 milyon lira, kamu/vergi ödemelerine 50 milyar 854 milyon lira, sağlık, sağlık ürünleri ve kozmetiğe 45 milyar 528.7 milyon lira oldu.Aynı dönemde sigorta alanına 43 milyar 659,5 milyon lira ödeme yapılırken, mobilya ve dekorasyona 35 milyar 101.1 milyon lira, eğitim, kırtasiye ve ofis malzemelerine 28 milyar 918.1 milyon lira ve seyahat acenteleri-taşımacılık kategorisine 25 milyar 838.1 milyon liralık ödeme banka ve kredi kartlarıyla gerçekleştirildi.Ayrıca, kuyumcularda 25 milyar 44.4 milyon lira, hava yolları işlemlerinde 23 milyar 415.5 milyon lira ve müteahhit işlerinde 20 milyar 295.4 milyon liralık tutar banka ve kredi kartıyla ödendi.Banka kartı ve kredi kartıyla yapılan harcama tutarlarında, sırasıyla konaklama 18 milyar 291.5 milyon lira, telekomünikasyon ödemeleri 13 milyar 399.5 milyon lira, bireysel emeklilik ödemeleri 6 milyar 574.5 milyon lira, araba kiralama ödemeleri 4 milyar 506.6 milyon lira, kulüp, dernek ve sosyal hizmetler ödemeleri 3 milyar 579.3 milyon lira ve doğrudan pazarlama ödemeleri 1 milyar 544.4 milyon lira oldu.Toplam ödemelerin yüzde 28'i internetten yapıldıBu dönemde banka ve kredi kartlarıyla yapılan alışverişlerin 346 milyar 361.5 milyon liralık kısmı internet üzerinden yapıldı. İnternet üzerinden alışverişlerin toplam ödemeler içindeki payı yüzde 28 olarak hesaplandı.Ekim ayında mektup ve telefonla yapılan alışverişler 58 milyar 94.3 milyon lira, gümrük vergisi ödemeleri de 1 milyar 313.2 milyon lira olarak gerçekleşti.Banka ve kredi kartlarıyla yapılan harcamalar azaldıTürkiye'de ekim ayında banka ve kredi kartlarıyla yapılan harcamalarda ağustos ayından itibaren azalış görüldü.Söz konusu ayda 1 trilyon 565 milyar 205,8 milyon liralık harcama yapılırken, eylül ayında 1 trilyon 283 milyar 889 milyon liralık işlem tutarı gerçekleşti.Ekim ayında da banka ve kredi kartlarıyla yapılan harcama tutarı 1 trilyon 254 milyar 972.3 milyon lira oldu.Buna göre banka ve kredi kartlarıyla yapılan harcamaların ekimde ağustos ayına göre yüzde 20 azalış gösterdiği hesaplandı.Bu dönemde en fazla azalış, yüzde 52 ile eğitim, kırtasiye ve ofis malzemelerinde yaşanırken, bu alanı yüzde 50 düşüşle konaklama izledi. Harcamalarda en fazla düşüş görülen üçüncü sektör de yüzde 39 ile seyahat acenteleri kategorisi oldu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241112/atmden-para-cekiminde-sistem-degisiyor-1-ocakta-yururluge-girecek-1090313380.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/10/1089290960_96:0:568:354_1920x0_80_0_0_f2cf0dab3b19b0f7e741b08b045fa465.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
banka, kredi kartı, harcama
banka, kredi kartı, harcama

Kartlar en çok market ve AVM'lerde kullanıldı

11:13 13.11.2024
© İHAKredi kartı
Kredi kartı - Sputnik Türkiye, 1920, 13.11.2024
© İHA
Abone ol
Ekim ayında banka ve kredi kartlarıyla yapılan işlem tutarı 1 trilyon 254 milyar 972.3 milyon lira oldu. Tüketiciler, en fazla harcamayı market ve alışveriş merkezlerinde (AVM) gerçekleştirdi.
Türkiye'de ekim ayında banka ve kredi kartlarıyla yapılan harcamaların sektörel dağılımları incelendi.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerinden derlediği bilgilere göre, banka ve kredi kartlarıyla yapılan işlem tutarı ekim ayında 1 trilyon 254 milyar 972.3 milyon lira oldu.

En fazla harcama market ve AVM'de

Banka ve kredi kartlarıyla yapılan ödemelerin sektörel dağılımlarında, en fazla harcamanın 227 milyar 566.2 milyon lira ile market ve AVM kategorisinde yapıldığı görüldü.
İkinci sırada, 94 milyar 852.7 milyon lirayla diğer kategorisi yer alırken, onu 89 milyar 385.6 milyon liralık tutarla çeşitli gıda takip etti.
Söz konusu dönemde banka ve kredi kartlarıyla giyim ve aksesuar kategorisinde 89 milyar 256.1 milyon lira, hizmet sektörleri kategorisinde ise 84 milyar 46,3 milyon liralık ödeme yapıldı.

Yemek ön planda

Bu dönemde banka ve kredi kartlarıyla yemek kategorisinde 76 milyar 832.7 milyon lira, benzin ve yakıt istasyonlarına 74 milyar 568 milyon lira, elektrik, elektronik eşyalara 65 milyar 248,2 milyon lira, yapı malzemeleri, hırdavat ve nalburiye harcamalarına 52 milyar 899,2 milyon lira ödeme gerçekleşti.
Yapılan ödeme ekim ayında araç kiralama-satış, servis ve yedek parçasına 52 milyar 196.9 milyon lira, kamu/vergi ödemelerine 50 milyar 854 milyon lira, sağlık, sağlık ürünleri ve kozmetiğe 45 milyar 528.7 milyon lira oldu.
Aynı dönemde sigorta alanına 43 milyar 659,5 milyon lira ödeme yapılırken, mobilya ve dekorasyona 35 milyar 101.1 milyon lira, eğitim, kırtasiye ve ofis malzemelerine 28 milyar 918.1 milyon lira ve seyahat acenteleri-taşımacılık kategorisine 25 milyar 838.1 milyon liralık ödeme banka ve kredi kartlarıyla gerçekleştirildi.
Ayrıca, kuyumcularda 25 milyar 44.4 milyon lira, hava yolları işlemlerinde 23 milyar 415.5 milyon lira ve müteahhit işlerinde 20 milyar 295.4 milyon liralık tutar banka ve kredi kartıyla ödendi.
Banka kartı ve kredi kartıyla yapılan harcama tutarlarında, sırasıyla konaklama 18 milyar 291.5 milyon lira, telekomünikasyon ödemeleri 13 milyar 399.5 milyon lira, bireysel emeklilik ödemeleri 6 milyar 574.5 milyon lira, araba kiralama ödemeleri 4 milyar 506.6 milyon lira, kulüp, dernek ve sosyal hizmetler ödemeleri 3 milyar 579.3 milyon lira ve doğrudan pazarlama ödemeleri 1 milyar 544.4 milyon lira oldu.

Toplam ödemelerin yüzde 28'i internetten yapıldı

Bu dönemde banka ve kredi kartlarıyla yapılan alışverişlerin 346 milyar 361.5 milyon liralık kısmı internet üzerinden yapıldı. İnternet üzerinden alışverişlerin toplam ödemeler içindeki payı yüzde 28 olarak hesaplandı.
Ekim ayında mektup ve telefonla yapılan alışverişler 58 milyar 94.3 milyon lira, gümrük vergisi ödemeleri de 1 milyar 313.2 milyon lira olarak gerçekleşti.

Banka ve kredi kartlarıyla yapılan harcamalar azaldı

Türkiye'de ekim ayında banka ve kredi kartlarıyla yapılan harcamalarda ağustos ayından itibaren azalış görüldü.
Söz konusu ayda 1 trilyon 565 milyar 205,8 milyon liralık harcama yapılırken, eylül ayında 1 trilyon 283 milyar 889 milyon liralık işlem tutarı gerçekleşti.
Ekim ayında da banka ve kredi kartlarıyla yapılan harcama tutarı 1 trilyon 254 milyar 972.3 milyon lira oldu.
Buna göre banka ve kredi kartlarıyla yapılan harcamaların ekimde ağustos ayına göre yüzde 20 azalış gösterdiği hesaplandı.
Bu dönemde en fazla azalış, yüzde 52 ile eğitim, kırtasiye ve ofis malzemelerinde yaşanırken, bu alanı yüzde 50 düşüşle konaklama izledi. Harcamalarda en fazla düşüş görülen üçüncü sektör de yüzde 39 ile seyahat acenteleri kategorisi oldu.
ATM - Sputnik Türkiye, 1920, 12.11.2024
EKONOMİ
ATM'den para çekiminde sistem değişiyor: 1 Ocak'ta yürürlüğe girecek
Dün, 18:41
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала