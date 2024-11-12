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https://anlatilaninotesi.com.tr/20241112/atmden-para-cekiminde-sistem-degisiyor-1-ocakta-yururluge-girecek-1090313380.html
ATM'den para çekiminde sistem değişiyor: 1 Ocak'ta yürürlüğe girecek
ATM'den para çekiminde sistem değişiyor: 1 Ocak'ta yürürlüğe girecek
Sputnik Türkiye
Banka ATM'lerinde yaşanan nakit para sıkıntısı nedeniyle para çekme sorunu gündem olmuştu. Sektör kaynaklarından alınan yeni bilgiye göre ATM sisteminde... 12.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-12T18:41+0300
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ortak atm
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nakit
nakit para
nakit sıkıntısı
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ATM'lerde yapılan değişiklik ile 1 Ocak 2025 yılından itibaren para çekme limitinin yüzde 50 oranında artacağı açıklandı.Bankalarda yapılan son düzenlemede 10,20,50 ve 100 TL'lik banknotların kullanımı sınırlandırılmıştı. Karar sonrası limit sorunu yaşayan müşteriler sosyal medyada tepkilerini dile getirirken bankalar 1 Ocak 2025 yılından itibaren yüzde 50 günlük limit artışı yapmaya karar verdi. Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre para çekme limiti bankalarda 10 bin lira seviyesinde ancak yılbaşından sonra bu seviyenin şirketlere göre 20 bin liraya kadar yükseltileceği belirtildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240927/5-bin-liradan-fazla-ek-odeme-yapmamak-icin-dikkat-ehliyet-yenileme-surecinde-son-asama-atm-engeline-1088498732.html
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atm, ortak atm, para, nakit, nakit para, nakit sıkıntısı, banka, banka hesabı, banka kartı, kredi, kredi kartı, kredi ve yurtlar kurumu (kyk), kredi notu, kredi borcu, yapı kredi, kredi kartı limiti, kredi derecelendirme kuruluşu
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ATM'den para çekiminde sistem değişiyor: 1 Ocak'ta yürürlüğe girecek

18:41 12.11.2024 (güncellendi: 18:49 12.11.2024)
© İHAATM
ATM - Sputnik Türkiye, 1920, 12.11.2024
© İHA
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Banka ATM'lerinde yaşanan nakit para sıkıntısı nedeniyle para çekme sorunu gündem olmuştu. Sektör kaynaklarından alınan yeni bilgiye göre ATM sisteminde değişiklik 1 Ocak 2025 yılında hayata geçecek. Yeni sistemde para çekme limitleri yüzde 50 oranında arttırılacak.
ATM'lerde yapılan değişiklik ile 1 Ocak 2025 yılından itibaren para çekme limitinin yüzde 50 oranında artacağı açıklandı.
Bankalarda yapılan son düzenlemede 10,20,50 ve 100 TL'lik banknotların kullanımı sınırlandırılmıştı. Karar sonrası limit sorunu yaşayan müşteriler sosyal medyada tepkilerini dile getirirken bankalar 1 Ocak 2025 yılından itibaren yüzde 50 günlük limit artışı yapmaya karar verdi. Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre para çekme limiti bankalarda 10 bin lira seviyesinde ancak yılbaşından sonra bu seviyenin şirketlere göre 20 bin liraya kadar yükseltileceği belirtildi.
ehliyet - Sputnik Türkiye, 1920, 27.09.2024
EKONOMİ
5 bin liradan fazla ek ödeme yapmamak için dikkat: Ehliyet yenileme sürecinde son aşama ATM engeline takıldı
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