https://anlatilaninotesi.com.tr/20241112/atmden-para-cekiminde-sistem-degisiyor-1-ocakta-yururluge-girecek-1090313380.html

ATM'den para çekiminde sistem değişiyor: 1 Ocak'ta yürürlüğe girecek

ATM'den para çekiminde sistem değişiyor: 1 Ocak'ta yürürlüğe girecek

Sputnik Türkiye

Banka ATM'lerinde yaşanan nakit para sıkıntısı nedeniyle para çekme sorunu gündem olmuştu. Sektör kaynaklarından alınan yeni bilgiye göre ATM sisteminde... 12.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-12T18:41+0300

2024-11-12T18:41+0300

2024-11-12T18:49+0300

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ATM'lerde yapılan değişiklik ile 1 Ocak 2025 yılından itibaren para çekme limitinin yüzde 50 oranında artacağı açıklandı.Bankalarda yapılan son düzenlemede 10,20,50 ve 100 TL'lik banknotların kullanımı sınırlandırılmıştı. Karar sonrası limit sorunu yaşayan müşteriler sosyal medyada tepkilerini dile getirirken bankalar 1 Ocak 2025 yılından itibaren yüzde 50 günlük limit artışı yapmaya karar verdi. Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre para çekme limiti bankalarda 10 bin lira seviyesinde ancak yılbaşından sonra bu seviyenin şirketlere göre 20 bin liraya kadar yükseltileceği belirtildi.

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