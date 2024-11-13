Türkiye
İtiraz edilmişti: Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç hakkındaki tutuklama talebiyle ilgili yeni gelişme
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İtiraz edilmişti: Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç hakkındaki tutuklama talebiyle ilgili yeni gelişme
İtiraz edilmişti: Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç hakkındaki tutuklama talebiyle ilgili yeni gelişme
Sputnik Türkiye
Yasadışı bahse teşvik iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Mehmet Ali Erbil ile Serdar Ortaç hakkında uygulanan adli kontrol... 13.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-13T11:59+0300
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mehmet ali erbil
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yasadışı bahis
başsavcılık
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Yasa dışı bahis reklamı ve teşvikinde bulunduğu tespit edilen 23 sanatçı ve sosyal medya fenomenine yönelik yürütülen soruşturmada ev hapsi cezası alan Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil hakkındaki tutuklama talebi, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca reddedildi.
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mehmet ali erbil , serdar ortaç, yasadışı bahis, başsavcılık, fenomen, sosyal medya fenomeni
mehmet ali erbil , serdar ortaç, yasadışı bahis, başsavcılık, fenomen, sosyal medya fenomeni

İtiraz edilmişti: Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç hakkındaki tutuklama talebiyle ilgili yeni gelişme

11:59 13.11.2024 (güncellendi: 12:05 13.11.2024)
© AA / Cemal YurttaşMehmet Ali Erbil
Mehmet Ali Erbil - Sputnik Türkiye, 1920, 13.11.2024
© AA / Cemal Yurttaş
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Yasadışı bahse teşvik iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Mehmet Ali Erbil ile Serdar Ortaç hakkında uygulanan adli kontrol tedbirine itirazla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç'ın tutuklanmasına yönelik talep reddedildi.
Yasa dışı bahis reklamı ve teşvikinde bulunduğu tespit edilen 23 sanatçı ve sosyal medya fenomenine yönelik yürütülen soruşturmada ev hapsi cezası alan Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil hakkındaki tutuklama talebi, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca reddedildi.
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