Yasa dışı bahis reklamı ve teşvikinde bulunduğu tespit edilen 23 sanatçı ve sosyal medya fenomenine yönelik yürütülen soruşturmada ev hapsi cezası alan Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil hakkındaki tutuklama talebi, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca reddedildi.

İtiraz edilmişti: Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç hakkındaki tutuklama talebiyle ilgili yeni gelişme

İtiraz edilmişti: Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç hakkındaki tutuklama talebiyle ilgili yeni gelişme

İtiraz edilmişti: Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç hakkındaki tutuklama talebiyle ilgili yeni gelişme

© AA / Cemal Yurttaş Mehmet Ali Erbil © AA / Cemal Yurttaş

Ayrıntılar geliyor

Yasadışı bahse teşvik iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Mehmet Ali Erbil ile Serdar Ortaç hakkında uygulanan adli kontrol tedbirine itirazla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç'ın tutuklanmasına yönelik talep reddedildi.