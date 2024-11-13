https://anlatilaninotesi.com.tr/20241113/itiraz-edilmisti-mehmet-ali-erbil-ve-serdar-ortac-hakkindaki-tutuklama-talebiyle-ilgili-yeni-1090337477.html
İtiraz edilmişti: Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç hakkındaki tutuklama talebiyle ilgili yeni gelişme
İtiraz edilmişti: Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç hakkındaki tutuklama talebiyle ilgili yeni gelişme
Sputnik Türkiye
Yasadışı bahse teşvik iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Mehmet Ali Erbil ile Serdar Ortaç hakkında uygulanan adli kontrol... 13.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-13T11:59+0300
2024-11-13T11:59+0300
2024-11-13T12:05+0300
türkiye
mehmet ali erbil
serdar ortaç
yasadışı bahis
başsavcılık
fenomen
sosyal medya fenomeni
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Yasa dışı bahis reklamı ve teşvikinde bulunduğu tespit edilen 23 sanatçı ve sosyal medya fenomenine yönelik yürütülen soruşturmada ev hapsi cezası alan Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil hakkındaki tutuklama talebi, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca reddedildi.
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mehmet ali erbil , serdar ortaç, yasadışı bahis, başsavcılık, fenomen, sosyal medya fenomeni
mehmet ali erbil , serdar ortaç, yasadışı bahis, başsavcılık, fenomen, sosyal medya fenomeni
İtiraz edilmişti: Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç hakkındaki tutuklama talebiyle ilgili yeni gelişme
11:59 13.11.2024 (güncellendi: 12:05 13.11.2024)
Ayrıntılar geliyor
Yasadışı bahse teşvik iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Mehmet Ali Erbil ile Serdar Ortaç hakkında uygulanan adli kontrol tedbirine itirazla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç'ın tutuklanmasına yönelik talep reddedildi.
Yasa dışı bahis reklamı ve teşvikinde bulunduğu tespit edilen 23 sanatçı ve sosyal medya fenomenine yönelik yürütülen soruşturmada ev hapsi cezası alan Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil hakkındaki tutuklama talebi, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca reddedildi.