İstanbul'un 20 ilçesinin 2025 yılı bütçesi onaylandı: En düşük bütçe Adalar'ın oldu
20:18 13.11.2024 (güncellendi: 20:23 13.11.2024)
© AA / Arif Hüdaverdi YamanSOLOTÜRK
© AA / Arif Hüdaverdi Yaman
Abone ol
İBB Meclisi 20 ilçenin 2025 yılı mali bütçesini onayladı. En yüksek bütçe Esenyurt Belediyesi'nin olurken Adalar 39 milyon 92 bin lira ile en düşük bütçenin sahibi oldu.
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi kasım ayı ikinci oturumunda 20 ilçe belediyesinin 2025 mali bütçeleri oy birliğiyle kabul edildi.
Bütçeleri onaylanan 20 ilçe arasında Esenyurt Belediyesi, 10 milyar 454 milyon lira ile en yüksek bütçeli ilçe belediyesi oldu. En düşük bütçeli belediye ise 339 milyon 92 bin lira ile Adalar oldu.
Bütçesi onaylanan diğer ilçe belediyeleri ise şöyle:
Bahçelievler 9 milyar 246 milyon lira,
Başakşehir, 8 milyar 350 milyon lira,
Eyüpsultan7 milyar 978 milyon lira,
Esenler 7 milyar 450 milyon lira,
Ataşehir7 milyar 400 milyon lira,
Beykoz7 milyar 200 milyon lira,
Arnavutköy 7 milyar lira,
Bağcılar 6 milyar 900 milyon lira,
Beşiktaş 5 milyar 966 milyon lira,
Fatih 5 milyar 905 milyon lira,
Büyükçekmece 5 milyar 100 milyon lira,
Beylikdüzü 4 milyar 780 milyon lira,
Beyoğlu 4 milyar 776 milyon lira,
Çekmeköy ve Avcılar,4 milyar 200 milyon lira,
Bakırköy 3 milyar 800 milyon lira,
Bayrampaşa 3 milyar lira,
Çatalca 1 milyar 733 milyon lira.