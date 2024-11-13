https://anlatilaninotesi.com.tr/20241113/istanbulun-20-ilcesinin-2025-yili-butcesi-onaylandi-en-dusuk-butce-adalarin-oldu-1090363751.html

İstanbul'un 20 ilçesinin 2025 yılı bütçesi onaylandı: En düşük bütçe Adalar'ın oldu

İstanbul'un 20 ilçesinin 2025 yılı bütçesi onaylandı: En düşük bütçe Adalar'ın oldu

Sputnik Türkiye

İBB Meclisi 20 ilçenin 2025 yılı mali bütçesini onayladı. En yüksek bütçe Esenyurt Belediyesi'nin olurken Adalar 39 milyon 92 bin lira ile en düşük bütçenin... 13.11.2024, Sputnik Türkiye

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türkiye

ibb meclisi

ibb

istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)

esenyurt

esenler

adalar

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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi kasım ayı ikinci oturumunda 20 ilçe belediyesinin 2025 mali bütçeleri oy birliğiyle kabul edildi.Bütçeleri onaylanan 20 ilçe arasında Esenyurt Belediyesi, 10 milyar 454 milyon lira ile en yüksek bütçeli ilçe belediyesi oldu. En düşük bütçeli belediye ise 339 milyon 92 bin lira ile Adalar oldu.Bütçesi onaylanan diğer ilçe belediyeleri ise şöyle:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241113/nasuh-mahruki-hakkinda-sorusturma-baslatildi-1090354595.html

türkiye

esenyurt

esenler

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ibb meclisi, ibb, istanbul büyükşehir belediyesi (ibb), esenyurt, esenler, adalar